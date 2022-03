Čtyři body? Dobrý start. V Líšní panuje se vstupem do jara spokojenost

„V Ústí to byl těžký zápas, musíme být za bod rádi, vyrovnávali jsme v posledních minutách. Doma jsme remízu potvrdili. Já jsem spokojený a myslím, že kluci v kabině taky,“ shrnul dva duely, odehrané během pěti dnů, záložník David Machalík z Líšně.

Co se bojovnosti týká, tu nejlépe zhodnotil Jan Trousil, kouč Vyškova. Hostující nováček druhé ligy se v derby cítil na remízu, ale nedokázal čelit síle favorita v obou šestnáctkách.

6 zápasů z osmi na vlastním hřišti Líšeň v sezoně vyhrála. Jednou remizovala a jednou podlehla

„Měli jsme závary, kdy to domácí vyrazili z brankové čáry. Líšeň byla agresivitou o stupínek nad námi, v obraně její kluci šli i na hranici sebeobětování nebo zranění, aby gól nedostali. Taky klíčová branka na 1:0 byla o tom, že jsme nezvládli dva souboje, (Martin) Zikl nám odstavil dva hráče a Machalík ve skluzu skóroval. V tom byla Líšeň lepší,“ upozorňoval Trousil.

Poměr sil se snažil změnit střídáním, do druhého poločasu poslal do hry silovější hráče, k vyrovnání to ale nevedlo. Naopak krátce před koncem se tahem do brejku prosadil Martins Toutou a završil výsledek na 2:0 pro Líšeň.

Trenér vítězů Milan Valachovič přiznal, že duchu bojovnosti a nasazení přizpůsobil nejen taktiku, ale i sestavu pro derby.

„Prvotní myšlenka byla, že v záloze necháme Marka Matochu, necháme to hrát fotbalově, ale rozmyslel jsem si to. Uvědomil jsem si, že derby bude soubojové, což Marek není, navíc terény nejsou dobré. Může rozhodnout blbě odražený balon nebo souboj ve středu hřiště. Tak jsme do zápasu dali Vencu Minaříka, který nám tu roli soubojového hráče plní,“ vysvětlil svoje tahy Valachovič.

Také kouč Líšně se po vítězné dohrávce podzimního duelu tvářil spokojeně. Jeho tým si upevnil druhé místo, tedy barážovou příčku.

„Rychle jsme si rozebrali minulý zápas v Ústí, kde nás soupeř v několika případech přetlačil důrazem, kdy my jsme to chtěli řešit fotbalově. To byly situace, v nichž to na podzim Kučera dokázal přetlačit. Kluci pochopili, že souboje musíme vyhrávat. Tady byli vždycky kluci jako Ševčík, Otrísal, Jeřábek a další, kteří to hráli obětavě. Pomaličku se nám daří tu vítěznou mentalitu do mančaftu zase dostávat,“ hodnotil Valachovič obraz hry po derby s Vyškovem.

Těšit ho může i produktivita, pod kterou jsou podepsané posily. Ze čtyř jarních gólů Líšně dal dva útočník Toutou, jednou zavěsil středopolař Machalík a jen jednu trefu obstaral „starousedlík“ z podzimu Zikl.

„Proto jsme ty hráče dělali, aby na sebe převzali zodpovědnost. Na Toutoua jsem minutu před jeho gólovou situací křičel za to, že si nepohlídal ofsajdovou linii, pak si ji pohlídal a v koncovce si poradil. On tyto situace umí vyřešit, ve druhém zápase po sobě to potvrdil. Obrovský respekt patří Vyškovu za to, jak hrál, my jsme to doslova urvali. Velmi důležitou roli v tom sehrál Kuba Černín, na jehož výšku jsme spoléhali. Všechny souboje a všechny hlavy vyhrál,“ pochválil další zimní posilu trenér druhého celku FNL.

12 z pětadvaceti podzimních gólů Líšně dali hráči, kteří už v klubu nejsou – odešli hrát 1. ligu.

Po citelné obměně kádru přiznal, že bude potřeba vrátit se ke stylu hry z nováčkovského období Líšně v profesionální soutěži, kdy mužstvo vycházelo především z obrany. Taktice přizpůsobil i rozestavení. Machalíka, zvyklého během celé kariéry hrát uprostřed zálohy, staví na kraj, naopak krajový hráč Šimon Šumbera chodí do středu pole.

„Nemám tam tak často míč u nohy, jak jsem zvyklý, s tím moc spokojený nejsem. Zahraji ale tam, kde je potřeba a kde to trenér považuje za nejlepší,“ odtušil Machalík, jehož příchodu do Líšně předcházely neshody ve Slovácku a rozvázání smlouvy s ligovým celkem.

V Líšni by si o nejvyšší soutěž rád zahrál v baráži. O to, že by vůle po výsledcích měla být bez podzimních opor menší, obavu nemá. „Každý chce vyhrát. Někdo to nedává na hřišti tak najevo, ale každý, kdo je v kabině, chce vyhrávat, sbírat body a být co nejúspěšnější,“ řekl Machalík.