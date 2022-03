Líšni odchody opor Silného, Kučery a Rolinka naplnily třetinu rozpočtu

Přestoupit chtěl i Málek. Měl jsem nechuť, přiznal Nejen trojice hráčů, kteří už nastupují v první lize, si v Líšni věřila na vysněný přestup za lepším. Na čekané byl i záložník Jaroslav Málek, v minulé sezoně nejlepší střelec FNL a na podzim autor sedmi gólů. Myslel si na odchod do Karviné. Když se neuskutečnil a Líšeň naopak poznamenaly odchody jiných opor, dal Málek najevo zklamání. „Čekal jsem, že Líšeň tým udrží. Byl jsem z toho špatný a měl najednou takovou nechuť,“ přiznal třicetiletý záložník v rozhovoru pro Deník. V Líšni věří, že rozčarování, že se na něho na rozdíl od jiných při posunu v kariéře nedostalo, je s Málkem už vyřešené. „Kdyby na něho přišla nabídka z Karviné, šel by tam. Nabídka ale nebyla. Jarda si myslí, že nám někdo zavolal, ale nebylo tomu tak,“ tvrdí předseda klubu Karel Hladiš. O Málka měl podle jeho slov zájem druholigový Třinec, to už však pro Líšeň nebylo zajímavé. I trenér Milan Valachovič se dušuje, že kdyby měl Málek šanci zamířit do první ligy, přál by mu to. „Divil jsem se, že tak kreativního hráče někdo neoslovil. Možná se kluby zalekly jeho věku,“ říká kouč. Připouští, že s Málkem musel o (ne)přestupu hodně komunikovat. „Manažeři dnes klukům nafukují hlavy. Jarda ji měl přifouknutou už z podzimu, kdy se mu donesly řeči o zájmu Teplic. A taky to tak nebylo. Jarda byl trochu zhrzený, ale on ví, že když nabídka přijde, vedení se bude bavit, co dál,“ říká Valachovič.