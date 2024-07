Hvězdu Líšně přeplatila Jihlava, posilu Prostějov. Vracejí se esa minulosti

Na nedávný comeback obránce Martina Rolinka, jenž se snažil prosadit v Mladé Boleslavi a v Karviné, navázal v letošní letní pauze i návrat útočníka Jana Silného. Někdejší bomber nižších soutěží se napřed pokoušel prosadit v Jablonci, zahrál si i ve Zlíně a do Líšně nyní přichází z Kroměříže.

Pokud se nezraní nebo neonemocní, bude Silný patřit k nejsledovanějším mužům sobotního ostrého druholigového startu, v němž Líšeň doma přivítá exligový Zlín.

„Oni by se k nám chtěli vracet všichni. Jenže si v první lize zvykli na takové peníze, že se vrátit nemůžou. Honza Silný byl pod smlouvou v Jablonci, delší dobu jsme věděli, že k nám zase přijde nazpět. Nakonec to dopadlo až po nějakém čase, co si ligu vyzkoušel. Když věděl, že změní prostředí, bylo jeho největším přáním, aby zamířil do Líšně,“ oznámil trenér desátého mužstva loňské sezony Milan Valachovič.

Peníze ostatně výrazně ovlivnily i celkovou skladbu jeho kádru pro nadcházející sezonu, zejména stály za náhlým odchodem nejlepšího hráče Adriána Čermáka do Jihlavy. Původně měl namířeno na Slovensko, a když se tam nedohodl, sáhli po něm na začátku týdne na Vysočině.

„My peníze navíc ani nemáme, ani nikomu nedlužíme, máme jich tak akorát. Čermák přišel s tím, že se mu u nás líbí, ale že mu v Jihlavě dají víc a zda s tím můžeme něco dělat. Nemohli jsme a řekl jsem mu kvůli tomu, že ho pustím,“ shrnul konec klíčového záložníka, jemuž měla v Líšni běžet ještě rok smlouva, předseda klubu Karel Hladiš.

Martin Tauš v dresu Líšně

V neposlední řadě pak finance rozhodly o tom, že Valachovičovu sestavu nerozšířil středopolař Lukáš Lahodný z Vyškova. „Už měl smlouvu od nás v ruce, načež do toho vstoupil Prostějov. Navzdory nepsané dohodě, že si do hráčů nepolezeme, se Balci (prostějovský sportovní ředitel Jiří Balcárek) zachoval jako hovado a přeplatil ho,“ konstatoval Valachovič kysele.

Přes zmíněné nezdary však Líšeň dala dohromady velmi slušnou sestavu. Zálohu posílili Jan Sedlák a Marek Mach, obranu Pavol Ilko, ze zkoušky v Baníku Ostrava se vrátil supertalent Martin Tauš.