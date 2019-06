Fotbalisté Líšně mají blízko k brněnskému derby. Město dalo příslib

„Zaměřujeme se na vlastní klub a Líšeň je taky samostatný klub,“ řekl Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky. Potvrdil, že od tohoto léta zamíří méně využívaní či mladí hráči ze Zbrojovky už ne na hostování jinam, především do MSFL a například do Líšně, ale do vlastního béčka. Mužstvo Zbrojovky U23 bude hrát divizi.

„V tuto chvíli pro nás uvolňování hráčů Líšni není téma. Hráče chceme mít v našem systému, aby navnímali principy a zásady hry, které razí naše realizační týmy,“ doplnil Požár.

Zbrojovácké béčko se pokusí divizi v příští sezoně vyhrát a dostat se do MSFL, aby provázanost mezi jednotlivými soutěžemi byla pro klub co nejvýhodnější.

Odklon Zbrojovky od Líšně, kde si nejlepší brněnský klub „obehrával“ například na podzim nejlepšího střelce třetí ligy Jakuba Přichystala, zároveň znamená, že Líšni se otvírá její vlastní cesta do vyšší soutěže.

Vedení klubu z okraje Brna o ní sní. Na konci pondělí, plného náročných jednání, měli v Líšni dobré zprávy. Jako první jim přislíbili podporu zástupci města, což může být klíčový bod celého vývoje.

„Dnes na radě a zítra na zastupitelstvu předložím materiál, kde navrhnu mimořádně pro podzimní sezonu SK Líšeň dotaci ve výši dvou milionů korun na zajištění především provozních nákladů souvisejících s druhou ligou,“ řekl v pondělí první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

S dvoumilionovým „polštářem“ se Líšni budou lépe řešit práce na úpravách stadionu, s nímž už nyní prošli licenčním řízením pro 2. ligu a plánují ho dál modernizovat.

Ještě je ale čeká dlouhá cesta k postavení kádru a naplnění rozpočtu na hraní vyšší soutěže.

Jak uvedl náměstek Hladík, dvěma miliony by podpora města Brna neskončila. „Od příštího roku pak už (Líšeň) standardně poskočí v dotačních titulech výš,“ řekl.

Losování profesionálních soutěží je naplánované na tento týden, rozhodnutí tedy musí padnout brzo. Pokud by se Líšeň přece jen rozhodla možnosti postupu nevyužít a přenechat ho jinému zájemci, dva miliony by čerpat nemohla.

Přichystal držel Líšni palce, přeje jí postup Brněnský Jakub Přichystal (vpravo) v zápase s Vyškovem Poslední víkend krátké dovolené věnoval útočník Jakub Přichystal už fotbalu – i když jen pasivně. Na dálku netrpělivě sledoval, jak si v boji o postup do 2. ligy vedou jeho kamarádi z Líšně, s nimiž na podzim v MSFL nastupoval. Nervy měl napnuté o to víc, že internetový přenos z Hodonína, kde Líšeň v sobotu hrála a nakonec vybojovala dramatické vítězství 2:1, měl velké výpadky. „Klukům jsem postup moc přál. Věřil jsem, že vyhrají a že to pak bude na Frýdku-Místku. Ten svůj zápas nakonec opravdu nezvládl a bylo to dobré,“ usmíval se včera 23letý útočník na začátku letní přípravy Zbrojovky, kde od jara nastupuje. I proto měl Přichystal zájem na tom, aby se Líšni útok na 2. ligu povedl dotáhnout do konce. V první polovině sezony jí pomohl třinácti góly a mužstvo v MSFL kralovalo. V zimě se Přichystal vrátil do Zbrojovky a nastal výsledkový propad Líšně. „Klukům jsem hned gratuloval,“ přiznal. „Sám nevím, co tam teď nastane. Jsou organizační věci, které (předseda klubu) pan Hladiš musí vyřešit. Četl jsem, že má čas do středy. Určitě bych chtěl, aby Líšeň do druhé ligy šla,“ řekl Přichystal. Prostředí na malém stadionku má Líšeň podle jeho slov dostatečné na to, aby se tam druhá nejvyšší soutěž mohla hrát. „Hřiště pěkné, šatny taky, zázemí příjemné,“ spočítal tamní klady.

To se ale podle informace MF DNES ze pondělního večera nestane. Po schůzce v Líšni je na nejlepší cestě, že zasloužený postup se tam slavit bude a že ve 2. lize uvidí fanoušci brněnské derby. „Pro Brno jako druhé největší město v České republice by bylo ideální, aby jeden tým hrál první ligu a další druhou ligu. Dává to logiku, už jsme to tak jednou měli,“ řekl náměstek Hladík.

Tak to mají naplánováno i fotbalisté. Zbrojovka v pondělí zahájila letní přípravu zatím bez posil, jedno jméno se však v pozornosti fanoušků ocitlo. Útočník Michal Škoda, jemuž v Brně skončila smlouva, přestoupil do Příbrami. Právě tento klub zatarasil Zbrojovce v baráži cestu do 1. ligy, navíc kontroverzním způsobem za pomoci rozhodčích.

Brňané mají pět týdnů na to, aby se připravili na útok na přímý postup. Brankáře a obranu mají vyřešené, do zálohy hledají náhradu za Ladislava Krejčího (odešel do Sparty) a v hledáčku mají jednu až dvě posily do ofenzivy.