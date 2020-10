Jak virus z Plzně nakazil fotbalisty Líšně. Celý tým je pozitivní

„Protože měl člen našeho týmu prokázanou nákazu, šli jsme na testy všichni. Kdyby náš hráč neseděl s tímto nejmenovaným reprezentantem a nechtěl by vědět, zda se nenakazil, tak jsme stále oficiálně negativní. Další plánované testy máme totiž až za tři týdny,“ hlásí z domácí karantény líšeňský trenér Milan Valachovič. Nákaza podle jeho slov postihla celý tým bez výjimky, nikdo však zatím nevykazuje žádné příznaky nemoci.

Líšeň kvůli nařízené karanténě nebude hrát sobotní pohárový zápas s Jabloncem. Odložen byl i druholigový duel proti Chrudimi naplánovaný na příští víkend, který by se však stejně neuskutečnil kvůli nově nařízeným opatřením proti šíření koronaviru.

Valachovič nyní musí řešit, jak může s hráči během příštích deseti dnů pracovat. „Údajně by profesionální sportovci bez příznaků mohli mít nějakou individuální přípravu. Jestli v lese, na zahradě, nebo doma, to já nevím. Netuším ani, zda mám klukům poslat tréninkové plány a jak mám analyzovat výsledky tréninků. Nejsme bohatý klub, který si může dovolit sporttrackery, takže tohle musíme dělat pocitově,“ upřesňuje kouč.

Ten je dlouhodobým kritikem všech protiepidemických opatření a nechce věřit, že jde o náhodu. „Osobně si myslím, že počty stoupají proto, aby byly argumenty všechno zavřít a zavést nouzový stav. Bez pozitivních by to nemohlo proběhnout. To je můj osobní názor, nikoliv prohlášení SK Líšeň,“ svěřuje se nazlobený kouč.

Jeho mužstvu může nákaza zbrzdit povedený vstup do nového ročníku. Klub si v šesti utkáních připsal 12 bodů a zatím neprohrál. „Stále se spíš chceme etablovat ve druhé lize. I to, že jsme ještě neprohráli, je pro nás malým zázrakem,“ zůstává Valachovič nohama na zemi. „Na druhou stranu jsme mohli mít bodů třeba šestnáct, něco jsme ztratili těsně a zbytečně,“ připomíná trenér poslední zápas na hřišti pražské Dukly, kde Líšeň přišla o výhru až v nastaveném čase.