Chyběl nám kontaktní gól, mrzí trenéra fotbalistů Chrudimi

„Střídání mělo taktický záměr, protože Juliš nemá úplně natrénováno, Látal měl virózu a šel hrát po jednom tréninku, takže jsme s tím takhle počítali, nebylo to tak, že by hráli špatně,“ hodnotil výkon mladých útočníků trenér Chrudimi Jaroslav Veselý pro ČT sport. „Juliš měl šance, Látal taky určitě nezklamal,“ dodal chrudimský trenér.

Skóre otevřel ze standardní situace v devětadvacáté minutě nikým nehlídaný Jan Silný, druhý gól Líšeň přidala za půl hodiny. Z volného přímého kopu nedal Jaroslav Málek svou střelou brankáři Zímovi šanci. „Krásně to trefil, často se mu to takhle nepovede, já mu nevěřil, ale dal to krásně,“ žertoval trenér Líšně Leoš Kalvoda.

Pět minut před koncem řádné hrací doby ještě pečetil na 3:0 pro Líšeň z penalty znovu Málek.

„Hráčům jsem před zápasem říkal, že budu hodně naštvaný, jestli tenhle zápas prohrajeme ze standardních situací nebo z rychlého protiútoku, bohužel jsme ale utkání prohráli ze tří standardek, ze hry bychom gól těžko dostali,“ komentoval obdržené branky Veselý.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, minimálně první půlku poločasu jsme hráli dobře, chybělo nám ale nějaké vyústění a soupeř hrozil z protiútoků. Ve druhé části utkání jsme měli územní převahu, ale v postupném protiútoku zas tak silní nejsme a hosté chytře čekali na standardku nebo na protiútok a chyběl nám kontaktní gól. Prohra byla krutá vůči hráčům, dali do toho, co mohli, soupeř nám střelil tři branky a vyhrál zaslouženě,“ hodnotil utkání Veselý.

Chrudim se aktuálně nachází po osmnácti odehraných zápasech na 5. příčce s třiceti body. Líšeň je s 37 body na druhém místě. Východočeši odehrají další utkání ve středu od 17.00 na domácí půdě proti lídrovi tabulky Hradci Králové, který má stejně bodů jako Líšeň, ale o dva zápasy méně. Je tedy velká šance, že se v příští sezoně budou fotbalisté Hradce Králové opět prohánět po ligových trávnících.