„Byl to můj poslední domácí, v uvozovkách domácí, zápas za Opavu,“ řekl Kozák po duelu v Dolním Benešově, kde mají Opavští po loňských povodních, které jim poničily stadion, azyl.

Slezský FC zakončí tuto sezonu příští týden v neděli ve Vlašimi.

„Uvidíme, zda nastoupím,“ reagoval Kozák. „Chtěl bych sezonu dohrát, takže to by byl úplně poslední zápas. A to je vše,“ usmál se útočník, jemuž bude na konci května 36 let.

V Opavě s velkým fotbalem začínal v sezoně 2006 až 2007. A po 19 letech ve stejném klubu končí. Mezi tím působil v Laziu Řím a dalších čtyřech italských klubech, hrál za Aston Villu, Puskás Akademii a v Česku nejvyšší soutěž za Slovan Liberec, Spartu Praha, Slovácko a Zlín.

Opavský útočník Libor Kozák střílí přes jihlavského Adriána Čermáka.

S Laziem vyhrál dvakrát italský pohár, se Spartou jednou český. V sezoně 2012 až 2013 byl coby hráč Lazia s osmi góly nejlepším střelcem Evropské ligy.

Za národní mužstvo odehrál devět utkání a dal v nich dva góly.

Co vás přimělo ukončit kariéru?

Hlavně pocit, že už je ten správný čas. Už jsem cítil, že tělo fyzicky nedělá úplně to, co chce hlava. Samozřejmě toho bylo více, ale nechtěl jsem už kariéru protahovat na sílu. Jsem moc rád, že ji mohu uzavřít v Opavě, i když má tato sezona těžkosti. Jsem rád, že jsem byl s kluky v kabině, že jsem to tady, kde vše začalo, mohl uzavřít. Ještě mi to úplně nedochází, ale vím, že je to správné rozhodnutí.

Neuvažoval jste počkat s koncem na podzimní část příštího ročníku národní ligy, kdy se Opava po rekonstrukci stadionu vrátí na domácí hřiště?

Stadion samozřejmě dělá hodně. Určitě něco nachystám, abych se na opavském stadionu rozloučil s fanoušky. Ještě uvidím, jakou formou to bude, ale nějakou rozlučku budu chtít udělat.

Opavský útočník Libor Kozák v hlavičkovém souboji s jihlavským kapitánem Adriánem Čermákem

Máte jasno, co dál?

Úplně ne. Teď si chci odpočinout, chci být v klidu s rodinou, ale chtěl bych pokračovat ve fotbale. Uvidíme, kam cesty povedou.

Máte ambice trénovat?

Je to jedna z možností. Teprve se ukáže, jak se všechno vyvrbí.

Nějakou nabídku ze Slezského FC jste nedostal?

Definitivní konec kariéry jsem oznámil v kabině dneska, takže s nikým jsem se o tom, že skončím, moc nebavil.

V klubu vás nepřemlouvali, abyste ještě hrál?

Když jsme se o mé budoucnosti bavili v zimě, říkal jsem, že se rozhodnu po sezoně. Nikdo mě nelámal. Teď jsem přišel s tímhle rozhodnutím a všichni ho respektovali, chápali. Cítím, že tak je to správně.

Nechte hrát ani žádnou nižší soutěž?

Momentálně ne, chci opravdu zregenerovat tělo. Kariéra byla celkem dlouhá. Chci si odpočinout.

Už víte, zda se vrátíte do Prahy, kde jste se usadil, anebo zůstanete v Opavě?

Se ženou a synem už máme zázemí v Praze, takže se tam vrátíme. Odtamtud budeme vycházet a co bude dál, uvidíme. V Opavě se ale budu objevovat.

Opavský útočník Libor Kozák si po vystřídání na lavičce obléká bundu.

V utkání s Jihlavou jste potřebovali bod k jistotě záchrany. Po remíze 0:0 ho máte. Takže můžete být spokojení?

Máme bod, bereme ho, i když to asi nebyla fotbalová krása. Utkání ale splnilo účel, protože před nějakým měsícem jsme byli v problémech. Nyní jsme s novým trenérem (Romanem Nádvorníkem) udělali obrovský kus práce, takže věřím, že kluci na to navážou a i s opraveným stadionem bude fotbal v Opavě fungovat.

Mohl jste dát vítězný gól, jenže rozhodčí vám ho kvůli postavení mimo hru neuznali.

Jasně, bylo by to sladší, měl jsem tady celou rodinu. Ale tak to mělo být. Měl jsem tady i tátu, který také dlouho neví, že jsem se rozhodl skončit. Máma říkala, že celý týden koukal na YouTube na moje góly... Tomu asi bude nejvíc líto, že už nebude jezdit na fotbal, protože mě doprovázel celý život. I v zahraničí, všude. Uzavírám kus života, ale jde se dál.