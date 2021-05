Liberecký krajský fotbalový svaz dál vede jablonecký šéf Pelta

Pro Peltu hlasovalo 24 z celkových 39 volitelů přítomných na valné hromadě. Muž známý tím, že dokáže pro fotbal sehnat peníze, získal mandát na další čtyři roky. V čele krajského fotbalového hnutí stojí už od roku 2009.



„Jsem připravený pro kraj makat,“ řekl Pelta před volbou delegátům. „Je dobře, že se tady nepereme, nepomlouváme a že tu není doslova občanská válka jako v některých jiných krajích. Ať to dopadne jakkoliv, měli bychom zůstat pohromadě jako přátelé, a ne se jako v politice nenávidět.“

Původně se zdálo, že majitel FK Jablonec nebude mít při volbě žádného soupeře. Nakonec se mu postavil šéf fotbalového klubu z Hrádku nad Nisou Ondřej Holeček. Kandidoval za hnutí F-evoluce, které se snaží o ozdravení českého fotbalu, a získal i podporu krajského hejtmana Martina Půty.

„Kandiduji proto, aby byla možnost volby. Zároveň jsem měl informace, že v poslední době úplně nefungoval výkonný výbor a s kluby z Liberecka jsme si řekli, že je potřeba přinést svěží vítr a nové myšlenky,“ prohlásil devětatřicetiletý Holeček.

Bývalý fotbalový talent, který se v mládežnické reprezentaci kdysi potkal i s hvězdným brankářem Petrem Čechem, svého soupeře ujistil, že proti němu osobně nic nemá.

„Vím, že jste srdcař, ale v současné chvíli si nemyslím, že je to úplně šťastné rozhodnutí (kandidovat na předsedu), dokud není ukončené soudní řízení,“ připomněl Peltovu dotační kauzu, kvůli které zkušený funkcionář v roce 2017 skončil ve vazbě a následně rezignoval na post předsedy šéfa Fotbalové asociace České republiky.

„Zároveň také není ideální, když člověk, který úspěšně vede prvoligový klub, řídí i krajský fotbal. Je to o menších městech, menších klubech a mládeži, a měl by to řídit někdo, kdo se v tom prostředí pohybuje.“ ¨

Pelta kandidaturu Holečka ocenil. „Vy jste mě probudil, člověk potřebuje konkurenci,“ řekl. „Jsme malý kraj a je potřeba, abychom společně bojovali za to, aby český fotbal měl nějaký morální kredit. Fakt si myslím, že jsem pro očištění fotbalu udělal hodně, přestože jsem sám skončil v nějakých problémech.“

Zástupci krajského fotbalu se nakonec většinově vyjádřili pro pokračování dosavadního předsedy Pelty a čerstvou krev v podobě Holečka odmítli. Současně zvolili nový osmičlenný výbor, ve kterém z minulosti zůstal jen ředitel Slovanu Liberec Libor Kleibl.