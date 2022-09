Ženský fotbal U Nisy: liberecký Slovan vyzve favorizovanou Spartu

Premiérový duel v letošním ročníku nejvyšší soutěže, v němž jsou vedeny jako první tým, ale odehrají v tom pravém domácím prostředí: v sídle podještědského klubu na hlavní ploše stadionu U Nisy. Liberečanky zde navíc vyzvou atraktivního soupeře – pražskou Spartu. Zápas 3. kola první ligy žen se uskuteční v sobotu 10. září od 11 hodin.

„Možnost hrát na stadionu U Nisy vnímáme jako odměnu a je to pro nás zároveň takový symbol toho, že už nás liberecký klub vnímá mnohem víc jako tým, který hraje pravidelně první ligu,“ uvedla Veronika Černá, kapitánka fotbalistek Slovanu, na mimořádné tiskové konferenci, které se U Nisy zúčastnili i zástupci Sparty Praha.

V sezoně 2018/19 vybojovaly liberecké fotbalistky historický úspěch v podobě prvoligového bronzu, v uplynulé sezoně jim po základní části jen těsně unikl postup do elitní čtyřčlenné skupiny o titul. Do letošní sezony vstoupily pod vedením nového trenéra Petra Myslivce a v prvním, a zatím jediném utkání letošní sezony, podlehly na hřišti mistrovské Slavie po solidním výkonu „jen“ 1:3. Jak to tedy vypadá s ambicemi pro tento ročník?

„Chceme do první čtyřky, postupně se vyrovnávat těm nejlepším týmům jako jsou Sparta, Slavia a Slovácko. Druhý poločas na Slavii, který jsme jedna nula vyhrály, nám naznačil, že jsme toho schopné a chceme to ukázat našim fanouškům i teď doma proti Spartě,“ tvrdí Veronika Černá. „Naším cílem je letos třetí místo!“

O tom už hodně naznačí kromě zítřejší bitvy se Spartou také dohrávka 1. kola, v níž budou fotbalistky Liberce hostit v Hrádku nad Nisou ve středu 14. září od 16 hodin Slovácko, dalšího adepta na boj o třetí místo.

Fotbal v duchu charity

Vedle sportovního bude mít zítřejší duel fotbalistek Slovanu a Sparty i charitativní rozměr. „V kategorii Slovanu U8 máme malého kluka, který před pár měsíci onemocněl leukémií a výtěžek z tohoto utkání věnujeme jeho rodině na potřebnou léčbu. Je to prostě náš spoluhráč, fotbal spojuje, a tato pomoc mi dává smysl,“ přiblížil Jiří Liška, sportovní ředitel ženského úseku FC Slovan Liberec.

„Kluby se dohodly, ženské týmy Slovanu a Sparty vybraly v kabině určité částky a před zápasem předají rodině dva šeky. K tomu se přidal i A-tým mužů Slovanu s vybranou sumou, kterou předají Theodor Gebre Selassie a Michael Rabušic. Další částkou mohou přispět i fanoušci, kteří na sobotní zápas žen U Nisy dorazí, protože vstupné bude dobrovolné a výtěžek bude předán jako dar na léčbu našeho malého fotbalisty Máti.“

Na webu sportovniaukce.cz navíc během zápasu v přímém přenosu na YouTube profilu ženského fotbalu vyvrcholí už probíhající charitativní aukce dvou originálních dresů s podpisy všech hráčů Liberce a Sparty. Půjde o dražbu dresů hráčů spojených s oběma kluby – gólmana Davida Bičíka a záložníka Christiana Frýdka. Kompletní výtěžek bude rovněž věnován malému nemocnému fotbalistovi z přípravky FC Slovan Liberec.