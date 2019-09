Liberec vyzve doma v pohárovém duelu druholigový Prostějov

„Pohár nás hodně zajímá, stejně jako liga. I proto máme široký kádr a věřím tomu, že na dvou frontách můžeme být úspěšní,“ řekl asistent libereckého trenéra Pavel Medynský. „Prostějov má na druhou ligu velmi zkušené mužstvo a pohárové zápasy bývají nevyzpytatelné, ale my chceme před domácím publikem jednoznačně postoupit dál.“

V lize se Liberci letos zatím nedaří podle představ, v tabulce mu patří až desátá příčka. Pohár může být způsobem, jak si zvýšit sebevědomí před dalšími zápasy, ten nejbližší hrají Liberečtí příští pondělí doma proti Českým Budějovicím.

Dá se očekávat, že liberečtí trenéři dají šanci hráčům ze širšího kádru. I proto, že v dalším zápase první ligy se budou muset obejít hned bez tří fotbalistů základní sestavy, protože Breite, Kačaraba i Oscar budou stát kvůli čtyřem žlutým kartám.

„Místo nemá nikdo jisté, v týmu je konkurence. Věřím, že nám ukáží silné stránky ti hráči, kteří dostanou šanci,“ uvedl asistent Medynský.

Liberec má za sebou letos v poháru jediný zápas. Na konci srpna zvítězil na hřišti divizních Mariánských Lázní 5:2, trefili se Chaluš, Koscelník, Alibekov, Oscar a Dordič. V minulosti tým od Nisy dokázal pohár dvakrát vyhrát - v letech 2000 a 2015. V sezonách 1998/99 a 2007/08 se dostal do finále.

Na vítězství v soutěžním utkání čekají Liberečtí přesně měsíc: 25. srpna doma porazili Spartu 3:1. Od té doby zažili prohru na hřišti Bohemians (1:2) a poté dvě remízy 1:1 - s Teplicemi a naposledy v Opavě.

Středečního soupeře z Prostějova vede coby hlavní trenér bývalý známý ligový stoper Oldřich Machala, který odehrál 414 ligových zápasů za Olomouc. Asistentem je další velké fotbalové jméno minulosti Tomáš Hunal.

Na soupisce najdeme bývalého reprezentanta Jana Poláka, který hrával za Anderlecht, Norimberk, Brno či Liberec. Dalšími známými hráči s ligovou minulosti jsou útočník Karel Kroupa nebo záložník Marek Střeštík.

V poháru už Prostějovští museli přejít před dva soupeře. V prvním kole porazili divizní Strání 3:1 a ve druhém třetiligový Dolní Benešov 3:2. Ve druhé lize patří týmu z moravské Hané jedenáctá příčka. Ve druhé nejvyšší soutěži naposledy prohrál v Líšni 0:3.

Vstupné na zápas 3. kola MOL Cupu mezi Slovanem Liberec a SK Prostějov je 80 korun. Majitelé permanentek mají vstup v ceně, studenti do 18 let mohou zdarma do sektoru domácích vlajkonošů na Východní tribuně.