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Last minute gól poslal Kroměříž zpátky ke dnu druhé fotbalové ligy

Petr Fojtík
  12:45
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Kroměřížský fotbalista Daniel Polák po porážce

Kroměřížský fotbalista Daniel Polák po porážce | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Kroměřížský fotbalista Patrik Kulíšek u míče
Kroměřížský trenér Jindřich Tichai
Kroměřížský fotbalista Patrik Kulíšek po porážce
Kroměřížský fotbalista Martin Kudela s tlačří k míči v zápasu s Třincem.
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Po zápase, který o týden odložila mlha, by brali i bod, nakonec fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž odešli z utkání dvou nejhorších týmů Chance Národní Ligy s prázdnýma rukama. Třinci podlehli 0:1 a vyměnili si s ním poslední místo v soutěži. Na soupeřův gól už nemohli zareagovat, inkasovali ho po vypršení čtyřminutového nastavení.

„Nejhorší porážka sezony. Takto nemůžeme zápasy prohrávat,“ durdil se kapitán Kroměříže Marek Hlinka.

„Na konci jsme si říkali, že už musíme udržet vzadu nulu, aby se v tabulce nedostali před nás,“ připomněl Hlinka, že před utkáním dělil aktéry sobotního duelu jeden bod.

Když střídající Vlachovský zrušil bezgólový stav, chytali se domácí hráči za hlavu. Věděli, že šanci na vyrovnání už nedostanou. Po následné rozehrávce rozhodčí naposledy foukl do píšťalky a kroměřížští hráči se zklamaní skáceli na trávník.

„Zbláznili jsme se, že dáme ještě gól, a nechali jsme to zbytečně otevřené vzadu na riziko. Třinec dobře vystřelil a my jsme si nepohlídali dorážku,“ podotkl Hlinka.

I když měli Hanáci častěji míč v držení, zápas bez gólových možností spěl k zasloužené plichtě, která by Kroměříž nechala před třineckým nováčkem a zároveň přiblížila na bod od čtrnáctého Prostějova.

„Tabulku jsme znali, chtěli jsme hrát vzadu na nulu, což se nám skoro celý zápas dařilo. Věřili jsme, že gól dáme, s tím jsme v posledních utkáních neměli problém,“ připomněl trenér Kroměříže Jindřich Tichai, že v předchozích dvou vítězných duelech doma se Žižkovem a na Kladně vstřelil jeho celek pět branek.

Proti Třinci na těžkém terénu ale nic kloudného v ofenzivě nevymyslel a v závěru dostal k. o.

„Bude těžké to hodit za hlavu. Kdybychom prohráli vyšším rozdílem, tolik by to nebolelo jako porážka gólem z poslední akce a jediné šance soupeře,“ shrnul Tichai frustrující pozápasové pocity.

Kroměřížský fotbalista Zdeněk Toman hlavičkuje v zápase s Třincem.

Zatímco z třinecké kabiny se ozýval vítězný pokřik, v domácí bylo dlouho hrobové ticho.

„Uvidíme, co s týmem tahle rána udělá. Doufám, že nic. Ztráta na Prostějov je minimální, je tam spoustu týmů s patnácti body,“ zmínil Tichai vyrovnanost ve spodní části tabulky.

Mezi sedmou Opavou a poslední Kroměříží je po čtrnácti kolech pouze šestibodový rozdíl. A právě slezský fotbalový klub je v největším ohrožení sestupu. Za účast v úplatkářské aféře v minulých sezonách mu hrozí trest včetně vyřazení ze soutěže.

„Víme, že je Opava namočená, ale na to se nespoléháme,“ uvedl Hlinka.

„Nezmiňujeme to v kabině, chceme si to uhrát sami na hřišti,“ přitakává Tichai.

Do konce podzimu odehraje Kroměříž ještě dvě kola na severu Čech – v České Lípě a v Ústí nad Labem, kde letos na jaře začala spanilou jízdu z posledního místa za záchranou.

Kroměřížský fotbalista Patrik Kulíšek u míče
Kroměřížský trenér Jindřich Tichai
Kroměřížský fotbalista Patrik Kulíšek po porážce
Kroměřížský fotbalista Martin Kudela s tlačří k míči v zápasu s Třincem.
Kroměřížský fotbalista Lucas Kubr u míče v zápase s Třincem
8 fotografií

„Zkušenosti se můžou hodit. Ale jarní část bude hodně náročná a nemůžeme si myslet, že se nám to zase podaří,“ prohodil Hlinka, jenž věří, že tvrdý sobotní direkt mužstvo nesloží.

„Jsme dost zkušený tým, abychom se zase dali dohromady a ze dvou venkovních utkání přivezli nějaké body,“ míní kapitán Hanáků.

„Ještě máme před sebou dost kol, můžeme to odčinit,“ přidal se i trenér Tichai.

To se však musí Kroměřížští vyvarovat fatálních výpadků jako doma s Třincem.

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Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 4.03
  • 3.57
  • 1.94
Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.88
  • 3.34
  • 4.75
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
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  • 1.94
  • 3.31
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Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
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  • 1.19
  • 6.77
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Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
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