Friis jen chválil: Ševínský je budoucnost, Olatunji ukázal, že s ním můžeme počítat

Favorit z Letné doma v osmifinálovém zápase porazil Duklu 3:0, dva ze tří gólů však dal až v poslední pětiminutovce.

Nebyl jste nervózní z toho, že se tým opět střelecky trápil?

Ani trochu. Cítil jsem, že máme utkání pod kontrolou. Jasně, že soupeř si vypracoval jednu příležitost, z které mohl srovnat, já ale musím ocenit to, jak kluci hráli. Trpělivě jsme drželi balon, jasně, že jsme si nevyprodukovali dost možností, ale nebylo to proti Dukle vůbec jednoduché.

Hosté se takřka celý zápas pečlivě bránili.

A dobře bránili. Uzavřeli prostory uprostřed hřiště, fakt nebylo jednoduché se do nich dostat. Mohli jsme zápas otevřít gólem dřív, třeba Adam Ševínský měl velkou šanci, ale jsem rád, že se to povedlo Rrahmanimu. A taky jsem šťastný za dva góly ze standardek.

Právě Ševínský, navrátilec z hostování v Liberci, dostal šanci poprvé od zápasu Ligy mistrů na Leverkusenu. Jak se vám líbil? A jaké s ním vlastně na jaře máte plány?

Líbil se mi moc, byl to od něj další výborný výkon. Vrátil se na Strahov, aby jako hráč ještě povyrostl, pořád se musí učit od kluků okolo sebe. A když pak dostane šance, musí ji využít, což se mu daří. Jsem si jistý, že v něm má Sparta velkou budoucnost: souboje, práce s balonem, bránění, všechno zvládá na vysoké úrovni. Zatím se prezentuje opravdu dobře.

Lépe než v posledních týdnech se prezentoval také Olatunji, jenž naskočil z lavičky po třech zápasech.

Měli jsme spolu krátký pohovor, bavili jsme se o tom, co by měl ve své hře upravit a on si šanci za svou práci zasloužil. Skvěle do zápasu vletěl a hned dal gól, byť mu ho rozhodčí neuznal. Přesto makal dál a odměna nakonec přišla. Dobře vím, jak jsou čísla pro útočníky důležitá. Victor nám ukázal, že s ním můžeme počítat, když ho budeme potřebovat. Pro ostatní hráče v ofenzivě vytváří dobrou konkurenci.

Victor Olatunji slaví gól proti Dukle.

Zápas opět rozjeli Kuchta s Rrahmanim, kteří si na hrotu rozumí.

Jo, i mně se líbí, jak spolu ti dva pracují, na hřišti si vyhoví, funguje jim to. Máme vepředu víc variant, což je vždycky důležité. V posledních sezonách jsme hráli v trochu jiném rozestavení a pořád je pro nás varianta, že se k němu třeba v některých fázích vrátíme.

Mimochodem, Rrahmaniho poločasové střídání bylo plánované?

Ano, po jeho zdravotních problémech mu chceme zátěž dávkovat. Sám Albion ví, že se potřebuje dostat do lepší formy a pohody. Proti Dukle dal gól, odvedl spoustu práce, ale že půjde dolů, jsme věděli dopředu.

Svůj debut v áčku Sparty zažil tak gólman Surovčík. Bude na jaře pohárovou jedničkou podobně jako v minulých sezonách Vorel?

Neměl sice příliš práce, ale to, co jsme od něj čekali, splnil: je to skvělý kluk, výrazný ve vlastním pokutovém území, navíc velmi dobrý nohama. I on si šanci zasloužil, protože tvrdě dře a na tréninku denně tlačí na Vindahla.

Takže s ním v poháru počítáte?

To je zatím předčasné. Není to tak, že bychom to měli dopředu určené. Máme teď tři výborné gólmany, kromě Vindahla se Surovčíkem je s námi také mladý Heerkens, velký talent a nizozemský reprezentant do 19 let. Musím pochválit i trenéry gólmanů Martina Ticháčka s Danielem Zítkou. Díky nim jsou kluci takhle připravení.

V sobotu vás čeká utkání v Olomouci, která hraje zkraje jara ve velké pohodě. Budete už mít k dispozici Haraslína, který chyběl kvůli nemoci?

Ano, Šulo by měl být ready. Prodělal menší chřipku, ale už je zpátky na Strahově a trénuje. Proti Dukle jsme nechtěli nic riskovat, ale na těžký zápas v Olomouci s ním počítáme.