Nadšený z postupu, naštvaný na sudího. Katastrofa, tohle musí přestat, soptil Friis

„Viděl jsem dva fauly jednoznačně na žlutou kartu, ale bylo mi řečeno, že to nebyly dostatečně tvrdé zákroky na vyloučení. Cože, sakra? Pardon, ale jak může tenhle rozhodčí řídit zápasy?“ zuřil Friis. „Pokud to vidí takhle, tak na tuhle úroveň prostě nestačí. Když se podíváte na úterní druhé semifinále, pak i na náš zápas, je toho na mě už moc.

Teď jste se opravdu rozčílil.

Chci říct: máme nějaká pravidla, tak se jimi řiďte! Nechápu, jak je tohle možné. Katastrofa. Pozor, nebrečím, vůbec neútočím na Plzeň, jen chci upozornit, že rozhodčí zásadně narušil zápas. Vždyť Plzeň Jemelku střídala v poločase, protože věděla, že mohla hrát v deseti. Jasně, já bych udělal úplně to samé. Děkuji za tuhle otázku, protože tyhle věci už fakt musí přestat.

Sparťanští fotbalisté se radují z výhry v semifinále Mol Cupu nad Plzní

Jinak musíte být spokojený, ne?

Velice spokojený. Jsem rád za fanoušky, za celý realizační tým, za hráče. Mám trochu déja vu, připomnělo mi to ty zlaté večery, kdy jsme na Letné hráli nejlepší zápasy. Tým to zvládl společně, fanoušci nám hodně pomohli. Jsem fakt šťastný. Plzeň je velmi silný tým, jsem rád, že jsme je udrželi na uzdě.

Jak moc vás postup vzpruží před startem nadstavby?

Každé vítězství vás nakopne. Výhra je vždycky to, co se počítá. Ale až se ráno vzbudíme, bude to historie. Soustředíme se na víkend, na další zápas. Každý pro nás teď bude jako finále. Tak k tomu musíme přistoupit. A když vidím, jak kluci pracují, jak srdnatě na hřišti bojují a drží při sobě, věřím, že to pro nás dobře dopadne.

Oživili jste trojzubec Haraslín, Birmančevič, Kuchta, v téhle sezoně poprvé. Jak moc pomohl?

Tihle kluci k vítězství hodně přispěli. Spousta hráčů odvedla parádní práci, ale viděl jsem, že ti tři si spolu rozumí a propojení mezi nimi pořád funguje. Pracovali tvrdě pro tým, což je základ.

Jak jste byl spokojený s Birmančevičem, který hrál v základu poprvé po čtvrt roce?

Dokud měl sílu, příkladně presoval, tlačil na soupeře, bojoval. Nesprintoval jednou nebo dvakrát, vytvářel konstantní tlak. Na začátku druhé půle se přes jeho stranu Plzeň trochu snáz dostávala, hlavně proto jsme ho po hodině střídali. Ale jsme s ním spokojení, dal do toho všechnu energii. Uvidíme, jak teď jeho tělo zareaguje a na kolik minut bude ready o víkendu.

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu během semifinále Mol Cupu proti Plzni

V porovnání s minulým zápasem s Plzní jste hodně vylepšili defenzivu. Jak se to povedlo?

Minule jsme tu od nich dostali čtyři góly, teď je skoro nepustili do šance. Ale víte, to je práce celého týmu, ne jen obránců. Když do sebe všechno takhle zaklapne, je pro každého těžké dát nám gól. Máme sedm osm středních obránců, všechny teď můžeme využít, takže to bereme zápas od zápasu a rozhodujeme se o sestavě podle soupeře. Hlavní ale nejsou jména, spíš, aby na hřišti fungovaly vazby, což se tentokrát povedlo.

Jak se vám s kapitánskou páskou líbil stoper Vitík? Odehrál nejlepší zápas v sezoně?

Nevím, nepamatuju si teď z hlavy úplně všechny. Výborný byl třeba v Bukurešti v předkole Ligy mistrů... Ale tentokrát hrál vážně fantasticky. Pravý lídr. Viděli jste, jak k zápasu přistupoval. Silný, odhodlaný, neskutečně koncentrovaný, nenechal se ničím rozhodit, zvládl ovládnout emoce.

Na lavičce už se objevil uzdravený obránce Preciado. Jak s ním budete pracovat?

Zvažoval jsem, že ho postavíme na chvíli už proti Plzni. Je fit, připravený na část zápasu, zatím ne na celý. Ale museli jsme ve druhé půli brzy střídat Sörensena, což nám trochu nabouralo plány a na Angela se nedostalo. Ale dobře trénoval, je natěšený, třeba už příště dostane šanci.

Jak to tedy vypadá se Sörensenem?

Zatím nevím. Nemohl pokračovat, cítil bolest v chodidle, nedokážu říct, jestli se to přes noc zlepší nebo zhorší. Uvidíme.