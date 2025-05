Jak je na tom kabina po zdravotní stránce, konkrétně jaký je stav Haraslína, Panáka, Sørensena?

Nejsou všichni k dispozici, ale vypadá to slibně. Další otázka je, kdo nastoupí, že? Neřekneme.

Jste před takovým zápasem napjatý?

Ve výsledku je tu vždy nějaký tlak a také nadšení, že můžete něčeho dosáhnout, něco dokázat. Nepřemýšlíte tak, že by měl přijít neúspěch.

Jak jste s týmem pracovali po psychologické stránce skrze ten těžký moment z víkendového derby, kdy Slavia dala vítězný gól, který podle slov komise rozhodčích neměl platit?

Den poté jsme si museli zápas rozebrat, hráči byli naštvaní a naštvání bylo určitě na místě. Cítili jsme zlobu, ale všichni jsme se shodli, že ta energie, kterou v nás vyvolal zápas proti Slavii, se dá přetavit k zítřku.

Je vítězství ve finále způsob záchrany sezony?

Bojovali jsme ve třech soutěžích, nesli jsme hrdě logo a prapor klubu v Lize mistrů, měli jsme za úkol probojovat se do hlavní fáze, to jsme splnili, druhým cílem byl MOL Cup, kde jsme ve finále, no a v lize je hrozná ztráta bodů na Slavii, což jsme nechtěli. Celkové zhodnocení ale přijde, až bude vše dohráno. Neřekl bych ale, že by sezona byla zachráněná, byť výhra by pomohla a přinesla Spartě jisté uspokojení, protože Sparta má za cíl získat v každé sezoně nějakou trofej. S pohárem v ruce nebude vše skvělé, ale je to teď zkrátka náš hlavní cíl.

Co se dá říct o Olomouci?

Jsou bojovníci, předvedli výbornou cestu do finále a nás už několikrát trápili. Jsou přímočaří, ví, co chtějí hrát, a ukazují velmi dobrou sezonu.

Sparťanský trenér Lars Friis (nahoře) a obránce Filip Panák na tiskové konferenci před finále českého fotbalového poháru

Jaký má být recept k tomu, aby se neopakovala prohra nebo podobné trápení jako v minulém utkání proti Hanákům?

Není moc finálových zápasů, které se dají nazvat hezkými. My ale uděláme vše, co bude v našich silách. Máme jasný záměr. Udělali jsme si detailní analýzu jejich hry, víme, kde jsou jejich silné i slabé stránky, na ty se budeme snažit dotírat a proniknout přes ně. Bude to řež, o tom nepochybuji.

Středeční zápas hraje velkou roli pro další sezonu, vítěz půjde do Evropské ligy a jde také o výraznou finanční odměnu. Může to ovlivnit nastavení hráčů pro utkání?

Teď myslíme jen na zítřejší výhru a pohár ve vitríně. Neprobírali jsme nic okolo toho, byť pro Spartu je samozřejmě enormně důležité hrát evropské soutěže. To ale patří do příští sezony a nás musí teď zajímat to, co přijde v následujících 28 hodinách.