„Nikdo mi do očí neřekl, že ženy do fotbalu nepatří. Podle mě si to ale většina lidí myslí, jen to úplně nahlas nepoví,“ cítí členka představenstva klubu, který její choť Přemysl Kubáň proslavil bizarním marketingem. Mluví se o něm nejen po celé republice, ale i za hranicemi. „Našli jsme díru na trhu. Marketing nám i díky moderátorkám přináší příjmy.“
Rozumíte už fotbalu?
Já myslím, že malinko jo. Fotbal jsem sledovala v televizi už jako malá, táta byl vášnivý fotbalový fanoušek a nic jiného u nás neběželo. V Nigérii jsem žila do deseti let. A fotbal máme v rodině, můj bývalý švagr je Odion Ighalo, který hrál i za nigerijskou reprezentaci.
Mohla by být v Nigérii žena ve vedení fotbalového klubu?
V Nigérii dnes rozhodují peníze, ne to, jestli jste žena, nebo muž. Pokud peníze máte, můžete i jako žena vlastnit klub. Nebo jakoukoli společnost. Respekt si tam ženy získávají lépe díky financím. Samozřejmě, taky tam panuje stereotyp: chlap peníze, žena domácnost. Ale mění se to stejně jako v Evropě. U nás tedy zatím platí víc, že ženy jsou častěji v domácnosti, ale už to není tak časté, jak bývalo.
Česko beru jako svůj hlavní domov. V každé zemi se setkáte s hlupáky, ale tvrdit, že Česko je rasistické, to bych se hanbou propadla.