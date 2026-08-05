Kubáň věří: Rozšíříme 2. ligu. Fotbal poslouchá vítěze, poražení chodí kanály

„A já věřím, že k tomu dojde, opravdu se tomu pověnuji,“ slíbil s tím, že nutně potřebuje výsledky. „Nemohl bych kampaň startovat se čtyřmi body ze čtyř zápasů, protože budu lidově řečeno za blbce. Přestože si nemyslím, že bych za něj měl být. Fotbal je ale iracionální i z hlediska davu, který vás sleduje a hodnotí podle výsledku jiných lidí, tedy hráčů a trenérů.“
Ideu, aby druhá nejvyšší soutěž nabobtnala o dva účastníky na 18, představil už v zimě. Jeho tým dokonce oblékl dresy s nápisem Nechte mě hrát!, s kterými vyběhl v únorové partii proti Kroměříži.
Pak projekt utichl, teď už Kubáň svůj návrh zkusí prosadit. „Já ve fotbale za tři roky pochopil, že je potřeba vyhrávat, pak vás ostatní poslouchají. Když prohráváte, můžete chodit leda kanály,“ řekl těsně před startem soutěže. „Když třikrát vyhrajeme, zahájím kampaň za rozšíření soutěže. Je to politický úkol a ty nebývají logické.“
Dvě čárky si už Viagem odškrtl, porazil Kladno i Kroměříž a je lídrem druhé ligy, třetí úspěch si může zapsat v pátek doma proti českolipskému nováčkovi.
„Řešil jsem to s několika týmy a všechny jsou pro rozšíření,“ tlumočil Kubáň názor ostatních. „Dokonce jsou minimálně dva kluby, které mi na to daly mandát, že bych měl vystoupit a iniciovat to.“
Podle třiačtyřicetiletého podnikatele přinese více týmů plno kladů. „Druhá liga je hodně rozvojová, máme benefit, že bude efektivnější, náklady na jedno utkání poklesnou, diváci uvidí víc utkání. V podstatě samé plusy. Jediné minus teoreticky může být, že zápasy nemusí být úplně hezké. Ale podle statistických dat počasí dva týdny vložené v listopadu, jeden v únoru a jeden v červnu neudělají skoro žádný rozdíl. Tyhle argumenty umíme taky rozbít.“
Kubáň si rovněž myslí, že v republice je dost klubů, které by mohly působit v profesionálním fotbale. „I ve třetí lize jsou takové, které mají důstojné zázemí, nevypadá to tam hůř než ve Vlašimi, Chrudimi, Prostějově,“ přesvědčoval. „Týmy na to jsou, vůle taky, vyřešilo by to několik problémů najednou. Hlavně větší počet hracích minut pro hráče; hrací minuta je jediná veličina, díky které vám roste výkonnost a hodnota hráče. Nic jiného.“
Elitní soutěž Kubáň neřeší. Navíc formát první ligy se 16 účastníky a pětikolovou nadstavbovou částí se bude hrát nejméně do léta 2029, o tom se rozhodlo na jaře.
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„Do první ligy se zatím neodvažuji mluvit, ani ji nemám namyšlenou,“ přiznal nepřehlédnutelný majitel. „Upřímně ji vůbec nesleduju a skoro ani nevím, kdo vyhrál titul, asi Slavia. A to myslím vážně.“
Do ligy se však protlačit chce, letos vyhlásil za cíl baráž. „Pracujeme na tom, abychom týmy před sebou předjížděli. Loni jsme skončili čtvrtí, teď chceme výš. Pak přijde sezona, kdy to lidově řečeno nabombíme, abychom s velkou pravděpodobností uspěli. Naším cílem je hrát dlouhodobě první ligu a v ní postupovat směrem nahoru.“
Fantiš: Postup už letos? Zatím to tak vypadá
Dva zápasy = šest bodů. Fotbalové Ústí nad Labem vtrhlo do nového ročníku druhé ligy fantasticky, bude už letos útočit na postup? „Zatím to tak vypadá,“ usmíval se do klubové kamery útočník Antonín Fantiš.
Zároveň ale nechce ani skvělý rozjezd Viagemu přeceňovat. „Hráli jsme s nováčkem Kladnem, pak v Kroměříži, která měla v minulé sezoně starosti se záchranou. Takže ty velké testy teprve přijdou a ukážou, jestli máme být nahoře, nebo ne. Ale věřím, že určitě budeme v horní polovině tabulky,“ nezapochyboval hráč s 336 prvoligovými starty.
V Ústí nad Labem teď musel přijmout skromnější roli, nenaskakuje do základní sestavy, kouč David Oulehla ho využívá jako žolíka. „Je to pro mě nové, ale jsme tak domluvení. Dokážu zastoupit víc postů, plně to respektuju. Jsem týmový hráč, je mi to celkem jedno. Dělám, co se mi řekne.“
Pozice střídajícího hráče mu nejspíš nějakou dobu zůstane, Oulehla nemá po výhrách nad Kladnem (2:1) a v Kroměříži (2:0) důvod něco měnit. „V Kroměříži jsme předvedli výborný výkon, hlavně první půle měla vynikající parametry. Pak nás trochu zbrzdila velká bouřka a vítr, ale zvládli jsme to, soupeře do ničeho nepustili a zaslouženě vyhráli,“ byl spokojený trenér.
Přesto chce ještě tým docela výrazně posílit, rád by přivítal další tři hráče. „Ještě nejsme v takovém počtu, abychom měli zastupitelnost, není to optimální. Chtěl bych levého wingbacka, kreativní desítku a jednoho útočníka,“ přiblížil Oulehla. Dorazí někdo už do pátku? Ústí bude útočit na vítězný hattrick, doma vyzve dalšího nováčka z České Lípy.