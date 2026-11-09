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Kubáň ke kotli: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštění Armové mluví o cirkusu

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  17:21
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Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová liga. Osamocený fanoušek v kotli Ústí nad Labem. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

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Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného majitele Přemysla Kubáně nechystá.

„Co se týče Armů, myslíme si, že jsou slepá vývojová větev. Fandí něčemu, co neexistuje. Podle nás je v podstatě ostuda, že tři roky nebyli schopni se nějakým způsobem přeorientovat nebo vyvinout,“ prohlásil Kubáň pro Deník.

Ať si fandí Viagemové! Válka barev v Ústí, vlajkonoši spálili šálu a utichli

Armové fungovali jako kotel od roku 2009, pod názvem odkazujícím na dřívější název klubu Armaturka či FK GGS Arma vystupovali posledních 13 let. Teď nejvěrnější svůj sektor rozpustili, hráči po zápasech s Karvinou a Žižkovem neměli komu poděkovat za podporu.

„Radost z toho nemáme, ale nestojí nám za to vyjadřovat se ke slovům majitele. Nechceme být součástí toho cirkusu,“ řekl předák vlajkonošů Karel Červený v narážce na marketingové nastavení klubu.

Už v první sezoně po nástupu Viagemu se skalní fanoušci dostali do pře s vedením ohledně klubových barev, nelíbilo se jim přimíchání červené k modré a bílé. Demonstrativně spálili šálu.

Snaha klubu o umělé vytvoření nového kotle přes jeho samozvaného krále Jana Aulického zatím nevyšla. Do současných vlajkonošů se obul naposledy při utkání s Opavou, kdy mohli fanoušci za vytetované logo Viagemu dostat doživotní permanentku na ústecké zápasy.

Kubáň opakovaně tvrdí, že si chce vychovat nové fanoušky, takzvané viagemáky. „Nás ve vedení reálně Armové nezajímají,“ mávl rukou. „Zajímá nás rozvoj fanoušků, kteří chápou, jak se klub jmenuje a jakou má identitu.“

Červený už dal pryč i fanouškovský buben. „Věnoval jsem ho rodinám, které podporují mládež, aby dělal atmosféru dětem. Na druholigové zápasy chodíme dál, ze stadionu jsme neodešli, ale kotel už neexistuje. A je tam ticho. Vím, že i hráčům je z toho smutno,“ doslechl se.

Marketingový ředitel klubu Matěj Svojše tvrdí, že dlouhodobé rozdělení fanoušků je absurdní a nemá v českém fotbale obdoby. „Tenhle Kocourkov musí přestat. Reálně jsme jediný klub, kde se na zápase fandí třem týmům – Viagemu, neexistující Armě a soupeři. V celé republice je to pro smích,“ prohlásil.

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

Kubáň doplnil: „Fanoušci hostů si klepou na čelo, co to tu máme za blázínky, kteří fandí něčemu, co vůbec není přítomno na stadionu. Mimo Ústí nikdo neví, co je to Arma. Všichni vědí, že v Ústí hraje Viagem.“

Bývalí vlajkonoši návrat nechystají. „Za této situace určitě ne,“ zavrtěl hlavou Červený. „Je otázka, jestli nějaký kotel vznikne. Vždy to musí vyjít od lidí, ne od klubu.“

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Artis Brno vs. JablonecFotbal - Osmifinále - 11. 11. 2026:Artis Brno vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
11. 11. 18:00
  • 3.13
  • 3.32
  • 2.03
Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.45
  • 4.04
  • 1.90
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 2.27
  • 3.19
  • 3.19
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12. 11. 20:45
  • 11.60
  • 7.15
  • 1.19
Itálie vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
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  • 3.95
  • 3.95
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