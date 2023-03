Dva góly Slavii. A teď zpátky do áčka? Věřím, že šance přijde, hlásí Daněk

V pondělí večer zvládl celých devadesát minut v druholigovém derby rezerv na Letné a dvěma góly rozhodl o vítězství Sparty nad Slavií 2:0. „Trefit jsem se ale klidně mohl pětkrát,“ uznal sebekriticky.

Lepší bilanci ho stála chabá koncovka. Dvakrát byl v první půli před slávistickým brankářem Mandousem úplně sám, dvakrát pálil do něj.

„Ale na takové momenty v zápase nemůžete myslet dlouho. Mrzí to, ale jede se dál. Zápas je dlouhý a já jsem rád, že mi to tam nakonec napadalo a bereme tři body,“ popisoval dvacetiletý fotbalista a ještě na podzim důležitý článek prvoligového kádru.

Vždyť od začátku sezony zvládl pod koučem Brianem Priskem dvanáct ligových zápasů a vstřelil v nich dvě branky. Po výprasku 0:4 při derby v Edenu ale nastaly změny: trenérovi se osvědčil nový systém 3-4-3 a pro Daňka najednou na hřišti nezbývalo místo.

Ve třech lednových přípravných duelech dostal jen poločas, tři z šesti jarních zápasů proseděl na lavičce a po zimní pauze dohromady v lize odehrál jen zhruba půlhodinu.

„Je pravda, že dřív jsem měl pozic na hřišti víc. Mohl jsem hrát uprostřed i na kraji, teď se nejlépe cítím asi vepředu vpravo. Doufám, že tam budu podávat dobré výkony a začnu zase nastupovat jako na podzim.“

Smělý plán naráží na to, v jaké pohodě v posledních týdnech na stejné pozici hrává Čvančara, který vytvořil úderný ofenzivní trojzubec s Kuchtou a Haraslínem. Navíc: když Čvančara kvůli kartám nemohl hrát, přednost před Daňkem dostal australský host ze španělského Cádizu Mabil.

„I proto jsem rád za šanci v béčku. Potvrdil jsem si, že se cítím dobře a dál budu čekat na příležitost v lize. Věřím, že přijde,“ zopakoval Daněk, jenž vpředu nastoupil s Minčevem a Karabcem. „Dobře se známe z tréninku, to je samozřejmě výhoda. Minčimu musím poděkovat za parádní přihrávku na první gól. Na druhou stranu, určitě to nebylo jen o nás třech – chci vyzdvihnout výkon všech kluků, byla tam velká energie, zvládli jsme to společně.“

A není vyloučené, že podobnou výpomoc si všichni tři zmiňovaní zopakují.

„Vždycky je to o domluvě s trenérem Priskem. Pokud budou hráči potřebovat vytížení, já je v sestavě moc rád uvidím,“ potvrdil nový kouč sparťanské rezervy Petr Janoušek, pro kterého to v pondělním derby byla úspěšná druholigová premiéra.

To Daněk by se jistě radši vrátil o patro výš, jakkoli mu (zatím) jednorázová druholigová štace dala prostor se nadechnout. Svým výkonem Priskemu naznačil: Jsem připravený!