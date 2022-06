Kanonýři tleskali Silnému. Největší borec, který tady kdy hrál, smeká Uličný

„Zaslouží si to. Byl to největší borec, který tady kdy hrál,“ prohodil Uličný během sobotní akce Kanonýři v Kroměříži.

Jejím vrcholem byl exhibiční zápas výjimečných českých a slovenských fotbalových střelců sdružených v Klubu ligových kanonýrů, který si letos připomíná 50 let od svého založení.

„Podobné setkání tolika fotbalových legend několika generací se přitom nemusí už nikdy uskutečnit,“ poznamenal šéfredaktor týdeníku Gól Václav Tichý.

Na začátku vzdali jeho aktéři hold Silnému, jemuž v průčelí stadionu odhalili pamětní desku.

„Umřel, když jsem měl 19 let, a tehdy se o něm tolik nemluvilo. Nevěděl jsem ani, že existuje Klub ligových kanonýrů. Ale podle toho, co jsem si o něm přečetl, to musel být hodně zajímavý člověk. A Hanák jak poleno,“ usmál se Radek Drulák, stříbrný z Eura z roku 1996 a rodák z nedalekého Hulína.

Spolu s bělehradským mistr Evropy Zdeňkem Nehodou a starostou města Jaroslavem Němcem měli tu čest odkrýt bronzovou plaketu se jménem statného centrforvarda a s výčtem jeho největších úspěchů.

„Jožka Silný hrál za největší kluby v Československu, prosadil se v zahraničí a hrál také na stříbrném mistrovství světa v Itálii. Takže volba jména pro náš stadion byla jasná,“ vysvětlil kroměřížský starosta.

„Povídky o něm mě strašně bavily, třeba jak jel lodí do Ameriky. A měl jednu neřest, kterou mám také, hrozně rád hrával karty,“ culil se Uličný.

Ten ve dvojici s Jaroslavem Baďurou vedl Hanáckou Slavii v duelu starých gard proti Bohemians Praha, která domácí tým porazila 6:2. O výsledek ale nešlo.

„Na hřišti, když rozdával radost, jsem Jožku Silného sice nezažil, ale měl opravdu krásnou kariéru. A musím ocenit, že měl i dobrý vkus, když hrál i za Bohemku,“ připomněl Antonín Panenka, další člen bělehradské zlaté party z roku 1976.

Nejslavnější fotbalový klokan nastoupil v 73 letech za mohutného aplausu bezmála dvou tisícovek diváků do obou exhibičních utkání slunečného odpoledne. Jiní ho sledovali v civilu z hlediště. Čestný výkop obstaral reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

„Mě už to neláká. Do míče jsem nekopl minimálně deset let. Mám zdravotní problémy, jsem po operaci kyčlí. Deset let nesportuji a na mojí váze to vidí každý,“ omlouval se Nehoda, stejně jako Drulák pocházející z blízkého Hulína.

„Když nepočítám Prahu, tak v Hulíně se narodilo nejvíce ligových fotbalistů na počet obyvatel,“ tvrdil rozjařený Drulák, který gratuloval Slovákům k vítězství 8:6.

Slavnostní defilé začali stříbrní medailisté z olympiády v Tokiu 1964 Jan Brumovský a František Knebort, následovali mistři Evropy 1976, olympijští vítězové z Moskvy 1980 a uzavřeli ho vicemistři Evropy z Anglie 1996.