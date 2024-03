Kroměříž slaví. Taktika vyšla, radoval se trenér po výhře nad lídrem

Kroměřížský účel světil v sobotu prostředky. Nováček bránil v bloku, zahustil střed pole a čekal na svoji příležitost.

„Nikdo nemohl čekat, že budeme do Vyškova bušit. Nemohli jsme je napadat u jejich branky, to by byla naše sebevražda,“ poznamenal Onda.

Na podzim Kroměříž odjela z hřiště soupeře s debaklem 1:5, na jaře nejproduktivnější tým soutěže vynulovala.

„Taktika vyšla. Až na pár maličkostí jsme ji plnili bezvadně. Věřili jsme, že se nám může otevřít cesta k šanci a gólu,“ uvedl Onda.

Tisíc a půl fanoušků na Obvodové rozjásal ve 47. minutě Houser, který napral míč z voleje do šibenice.

„Proti Vyškovu by byl každý gól krásný, ale tenhle být výstavní,“ usmíval se Onda, který tak ocenil kulisu jarní premiéry. „Skvělá návštěva, skvělí fanoušci, výborná atmosféra.“

Nečekaná výhra postrčila Hanáky na dvanácté místo.