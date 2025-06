„Klubu děkuji, že jsem tady mohl strávit skvělý rok. Něco jsme tady nastavili. Věřím, že to bude pokračovat a půjde jenom nahoru,“ pronesl Podolák bezprostředně po sobotním vítězství nad Třincem, které dalo tečku na kroměřížský postup.

V té době nebyl jeho odchod ještě oficiální, zasvěcení v klubu o něm ale věděli. Podolák v Kroměříži vydržel rok, v pozici hlavního trenéra působil jen na jaře. V půlce ročníku nahradil z místa asistenta Romana Dobeše, který funkci nečekaně složil den po odehrání posledního podzimního kola.

Za posledních dvanáct měsíců to bude v Kroměříži třetí změna na klíčovém postu. Po pětileté stabilní éře Bronislava Červenky, který v průběhu sezony 2023/24 zamířil do tehdy prvoligového Zlína, představí už čtvrtého trenéra za jediný rok.

Nabízí se stejná rošáda jako na podzim, Podolákův pobočník Václav Stráník momentálně studuje profesionální licenci.

„Venca byl stěžejní bod mezi mnou a kabinou. Kluci ho extrémně berou, má vynikající odbornost, a až si dodělá profilicenci má před sebou obrovskou budoucnost,“ prohodil Podolák.

Stavět mužstvo pro příští sezonu už bude ale někdo jiný, sám by přitom do něj příliš nesahal.

Postup fotbalistů Kroměříže do druhé logy oslavili i jejich fanoušci.

„Tenhle tým dokázal v MOL Cupu porazit dva prvoligové soupeře (Karviná, Slovácko) a v osmifinále jsme prohráli v 90. minutě s vítězem poháru (Olomouc). A teď jsme porazili další profesionální tým (Třinec). My jsme přitom amatérský klub, trénujeme odpoledne, většina kluků chodí do práce,“ připomněl Podolák, jehož nástupce oddíl představí do konce sezony.

V Kroměříži také vědí, že se musí po postupu co nejvíce zprofesionalizovat. „Potřebujeme hráčům vytvořit takové podmínky, aby se mohli věnovat fotbalu naplno,“ uvedl sportovní šéf klubu Karel Heinz.

Hanáci nehodlají dopadnout jako v sezoně 2023/24, kdy jako nováček hned sestoupili. „Chceme se stát tradičním účastníkem druhé ligy,“ prohlásil Heinz, který už od pondělí pracuje na podobě celku.

Přestože třetí ligou suverénně prolétl se zatím jedinou porážkou a současným ziskem 83 bodů vytvořil rekord soutěže, vnímá, že ho bude potřeba zase vhodně posílit.

Po postupu fotbalistů Kroměříže do druhé ligy oznámil jejich trenér Jan Podolák, že po sezoně u týmu skončí.

Pokud jde o zázemí, je klub připravený lépe než některé zavedené druholigové značky. K dispozici má umělé osvětlení, do tří let vybuduje umělé vyhřívání trávníku.

„Chceme, aby infrastruktura dostala prvoligový háv,“ přeje si Heinz.