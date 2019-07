Chceme lidi dostat do varu ofenzivou, plánuje ústecký kouč Křeček

„Chceme mít podobné ambice jako loni, pohybovat se kolem předních příček, ale zároveň je pro nás i důležité, jak bude vypadat naše hra. Chceme pokračovat v ofenzivním fotbale a ještě to vylepšit, aby diváci byli spokojení a chodilo jich víc. Dostat je do varu tím, že budeme hrát ofenzivně, že budou šance a góly. Chceme, aby ruku v ruce s dobrými výsledky byla i kvalita předvedené hry,“ plánuje ústecký kouč Aleš Křeček.

Sázet bude nejen na tradiční opory, šanci chce dát i mladým hráčům.

„Kádr se trochu změnil, přišli noví hráči, dali jsme jim příležitost a já teď nevím, na jakou sestavu vsadím, protože vyrovnanost hráčů je obrovská. Každý může naskočit do prvního mistráku, proto jsme sem brali. Samozřejmě, je tam ještě trochu problém v souhře, v některých momentech si hráči ještě tolik nevyhoví, ale to je logické, to přijde s tréninkem. A hlavně když pak spolu budou hrát zápasy.“

Kostra úspěšného kádru z minulé sezony v Ústí zůstala pohromadě, to je nesporná výhoda. „Sedm osm hráčů z loňského základu tu pokračuje, je vidět, že automatismy se tam vytvářejí a ti hráči spolu začínají hrát skoro poslepu. To bych chtěl, aby byla jedna z našich výhod v soutěži, že kádr je pohromadě a už je na sebe zvyklý,“ vypichuje kouč.

Hodně si slibuje od ofenzivní posily, kterou se stal útočník Akpan Bassey. „Sledovali jsme ho už minulou sezonu a jednoznačně jsme se celý realizační tým shodli na tom, že to je hráč, kterého budeme tady chtít mít. Je talentovaný, dobře rychlostně vybavený, silný na míči, dobře pohyblivý. Jen souhra s ním ještě vázne, hráči si na něj musejí navyknout. Je to pohyblivý hráč, který si hledá místa i na stranách hřiště, a my musíme ten jeho potenciál využít a naučit se s ním hrát. Dal 24 gólů v ČFL, potenciál gólového útočníka v sobě určitě má a já doufám, že to ukáže i tady,“ věří Křeček.

Vypořádat se bude naopak muset s odchodem klíčového záložníka Daniela Procházky do Hradce Králové.

„Nejsem rád, když hráč odchází do stejné soutěže, jakou hrajeme my. Nabídku z 1. ligy bych vůbec neřešil a doporučil bych mu to, byl bych za něj rád, že tu šanci dostane. Hradec samozřejmě má ambice, možná zatím větší než my, a Dan chtěl změnit prostředí a vyzkoušet si to. Já mu držím palce, ať se tam prosadí. Odchodu nešlo zabránit, měl výstupní klauzuli a Hradec ji uplatnil,“ vysvětluje trenér.

„Chybět nám samozřejmě bude, byl to rychlostní typ hráče, dokázal to rozhýbat, dal pět gólů na podzim, takže nám odešel druhý nejlepší střelec týmu, což je vždy problém. Loni nám odešel po sedmi kolech Jindráček do Teplic, a pak jsme se s tím celý zbytek podzimu nějak potýkali a nemohli jsme ho nahradit. Tak snad se s tím vypořádáme lépe,“ doufá.

V Ústí v létě došlo ke změně majitele, klub, který měl finanční trable, převzal podnikatel Jiří Hora. „I když byla finanční situace horší, kabiny se to nedotklo, vše chodilo, jak mělo. Jsem rád, že to takhle dopadlo, pan Hora na mě udělal dobrý dojem, ví, co s klubem chce, měl by mít ambice, za což jsem rád. Ale zatím se nic převratného neděje, není to tak, že bych si hned mohl naráz vybrat čtyři nové hráče. Bude to mít nějaký náběh,“ chápe Křeček.

S Horou je v pravidelném kontaktu. „Zajímá se o fotbal, o dění v klubu, chce mít informace. A já vítám, když majitel má zájem. Ale rozhodně to není tak, že by mi třeba mluvil do sestavy, to máme nastavené úplně jasně. Měl jsem to tak v každém klubu, nikde jsem s tím problém neměl a tady taky ne. A ani se to měnit nebude.“