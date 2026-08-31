Kozlovice do fotbalové Evropy?! I realisté mohou mít sny, pohár je jejich cesta

Na 25letého Obzinu naskákali nejen spoluhráči, ale také dětští fanoušci, kteří Kozlovické hlasitě podporovali po celý zápas. „Výbuch euforie, nepopsatelný pocit a speciální okamžik. Ještě teď, když na to vzpomínám, mám husí kůži,“ povídá Obzina.
Závěrečná radost pro něj měla ještě větší náboj, neboť část dětí, která se s ním – respektive na něm – radovala, v civilu trénuje v akademii Sigmy Olomouc. „Z malých fotbalistů se udělal kotel a musím říct, že lepší atmosféru jsem v Kozlovicích nezažil. Už když jsme hodinu před zápasem přijížděli na hřiště, bylo tam víc lidí, než obvykle bývá na celý zápas,“ líčí nový hrdina Kozlovic.
Zápas se přitom pro malou obec u Přerova nevyvíjel dobře. Slezané se už ve 12. minutě dostali do vedení. „Před zápasem jsme si říkali: Hlavně brzo neinkasovat, ať z toho třeba není debakl. Bum, 12. minuta 0:1,“ směje se Obzina.
Karviná si však další větší šanci nevypracovala. Domácí soupeře z druhé ligy dobře a houževnatě bránili. „Myslím, že jsme měli i pasáže, kdy jsme je dokázali zatlačit,“ cítil Obzina. Odměnou bylo vyrovnání v 66. minutě, když se hlavičkou prosadil kapitán Alex Řehák.
Na řadu tak přišly pokutové kopy, jenže Kozlovičtí už svůj druhý pokus zahodili. „Lehce ve mně zatrnulo, ale spíš převládala euforie z toho, že jsme to vůbec dotáhli do penalt. Věřil jsem, že se mi něco povede chytit a že budeme mít šanci,“ povídá brankář.
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Hned následující pokus namířili Karvinští hráči vedle, načež se došlo až do sedmé série. A tam Obzina zazářil, když neomylně lapil Lawaliho pokus. „Byl jsem rozhodlý, že půjdu po své pravé ruce. Je to totiž moje oblíbená strana,“ směje se.
Žádnou speciální přípravu na penalty neabsolvoval. „Když penalty začaly, spoluhráč Ondra Ševčík říká: Sakra, tak kde máme nějaké videoanalytiky?“ usmívá se.
Nakonec nebyli potřeba, a tak se Obzina a celé Kozlovice mohou těšit na dalšího věhlasného soupeře – přijedou k nim prvoligové Pardubice. Úřední termín třetího kola, kam se Kozlovice dostaly vůbec poprvé, je naplánovaný na středu 16. září.
Ve třetím kole budou jediným týmem ze čtvrté ligy. „To už se možná na nějakou penaltu podívám,“ mrkne Obzina. „Zápas s Pardubicemi bude historický pro celý klub. Speciální to bude pro celý region i pro našeho pana předsedu, který se o náš klub výborně stará. Pardubice vnímám ještě o trochu výš než Karvinou. Jasně, Karviná je obhájce trofeje, ale většina týmu, která pohár vybojovala, už odešla. I tak jsme ale věděli, že půjde o těžký zápas. Mají skvělou formu a i hráči širšího kádru, kteří nastoupili, mají velkou kvalitu,“ přemítá Obzina.
Oslavy? Nepočítali jsme s tím
Skalp prvoligového soupeře, to bylo teprve něco. „Musíme být realisti. Ale i ti mohou mít sny. Věřím, že se nám třeba povede udělat další zázrak. A když to řeknu hodně v nadsázce, pak už bychom skoro hráli o Evropu,“ culí se gólman.
V mládí prošel olomouckou Sigmou, následovaly štace v Kralicích či Hranicích. Tam se potkal s trenérem Františkem Rolincem, který ho poté přivedl do Kozlovic. „Tenkrát jsme s Hranicemi postupovali do třetí ligy, věděl jsem, že bych už neměl takové vytížení. Pak se ozval pan Rolinc, v Kozlovicích tragicky umřel bývalý ligový gólman Martin Šustr a oni sháněli brankáře,“ vzpomíná Obzina na rok 2022.
Od té doby patří Kozlovicím, právě pod trenérem Rolincem zažil i triumf ve čtvrté lize, klub ovšem nakonec postup o patro výš odmítl. „Ani mě to nemrzí. Pro nás je příjemnější hrát vrch čtvrté ligy, hrajeme to pro místní fanoušky. Je to lepší než hrát ve třetí lize o padáka a trápit se,“ má jasno Obzina.
Trápit se nechce ani proti favoritům z Pardubic. A kdo ví, třeba se u Přerova opět bude slavit, třebaže vyřazení Karviné příliš bujarých oslav nepřineslo. „My jsem s tím nepočítali! Většina z nás dojela na zápas auty, ale samozřejmě jsme poseděli, nějaké pivíčko bylo. Celý ten večer byl krásný, emoce byly dlouho po zápase úžasné. Šlo vidět, že pro lidi, kteří tam na fotbal chodí řadu let, je to obrovský úspěch.“