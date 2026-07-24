Kouč Nikl o jihlavském (ne)sestupu: Měli jsme štěstí, ale závěr ligy jsme zvládli

„Jsme rádi, že už jsme na startu. Myslím, že jsme dobře připraveni,“ hlásí hlavní kouč jihlavského A-týmu Marek Nikl před úvodním utkáním, v němž jeho svěřenci v 18.00 na stadionu v Jiráskově ulici přivítají Viktorii Žižkov.
Skoro to vypadá, jako by si z vás při losování někdo vystřelil. Utkat se hned na úvod s týmem, v němž jste i s kolegy asistenty ve druhé lize působil naposledy před příchodem do Jihlavy, to zní trochu jako vtip. Souhlasíte?
Je pravda, že první moje reakce přesně taková byla, že jde o vtip. (usmívá se) Ale prostě takhle je to rozlosované a my to tak i bereme.
Na Viktorii jste narazili už v přípravě. A dařilo se vám, zvítězili jste 3:2. Může být tenhle zápas pro vás určitým ukazatelem?
Nemyslím si to. Na obou stranách tehdy bylo hodně hráčů na zkoušku, navíc jsme v té době přípravu teprve začínali.
Když už jsme u přípravy, jak jste s ní byl spokojený? Zdálo se, že jí vaši svěřenci zvládli poměrně dobře. Tedy až na generálku s Pardubicemi, kterou jste prohráli vysoko 0:5...
Máte pravdu, příprava byla v pořádku, takhle nějak jsme si ji představovali. Výsledkově jsme nezvládli pouze dva zápasy, ten zmiňovaný s Pardubicemi ani vnitřně.
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K němu hráči nepřistoupili tak, jak jste očekával?
Řekl bych, že Pardubice byly v tom zápase mnohem lépe nastaveny hlavou. Jasně, hráli jsme proti velmi kvalitnímu týmu z první ligy, ale přesto mi tam z naší strany něco chybělo.
Možná právě takovou facku vaši svěřenci před startem nového ročníku potřebovali...
Můžeme to tak nazvat. A je pravda, že jsme na nich v tomhle týdnu viděli docela jiný přístup a reakci. Jsem přesvědčený, že jsme připraveni mnohem lépe.
Ale moc nechybělo a Jihlava čekala na rozjezd třetiligové soutěže. Myslíte, že ten „skoropád“ z minulé sezony bude dostatečným strašákem pro tu novou?
Jihlavě se nedařilo už delší dobu, několik let se tady hrálo na spodku tabulky. Je fakt, že jsme nakonec měli štěstí. Na druhou stranu jsme ale ten úplný závěr zvládli.
Myslíte to, že jste v tabulce neskončili úplně poslední?
Přesně tak. Věděli jsme o zprávách, které říkaly, že by minimálně České Budějovice neměly pro další sezonu dostat druholigovou licenci. Jenže pro to, aby nám to k něčemu bylo, jsme museli skončit aspoň na předposledním místě, a povedlo se. Krátkodobý cíl jsme zvládli. Ukázali jsme, že pod tlakem umíme pracovat, že se dokážeme zvednout.
Věříte, že to bude stačit?
Především jsme teď zase o kus dál. Věřím, že dobře odstartujeme a že tahle sezona bude skutečně dobrá.
Pojďme se chvilku věnovat změnám v kádru. Jste spokojený s tím, jak se tým doplnil? Mám na mysli příchody Davida Jambory, Lukáše Moudrého, Nigerijce Musilia Odekunleho či návrat brankáře Ondřeje Mastného...
Ano, jsem spokojený. Samozřejmě že například odchod Víti Beneše nás hodně mrzel, ale podle mě se nám podařilo díru zacelit. Doplnili jsme tým vhodně. Myslím, že bychom mohli být silní a úspěšní.
Prozradíte, kdo bude kapitán?
Nechali jsme stejného jako loni. Bude jím opět Adrián Čermák.
Jste rád, že začínáte doma?
Je mi to jedno. Los je takhle daný a já jsem s tím v pohodě.
Dostal jste od vedení klubu zadání, kde se máte v tabulce zhruba pohybovat?
O cílech jsme se samozřejmě s Lukášem Vaculíkem (šéfem FC Vysočina – pozn. red.) bavili, ale není to nic konkrétního. Každopádně můj cíl je vyhrát každý zápas. A ladit všechno tak, že tomu tým bude věřit. Na konci minulé sezony jsme ukázali sílu, na kterou bychom měli navázat.