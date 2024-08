Jihlavský kouč Oulehla: Ať lidi nadávají mně, ale hráče ať nechají být

Zatímco v přípravě výsledky fotbalistů FC Vysočina vypadaly pozitivně a nadějně, ve druhé lize se Jihlava zatím více než trápí.

Tým kouče Davida Oulehly, který v létě dokázal přehrát Chrudim i Líšeň, prvoligovým soupeřům z Českých Budějovic a Mladé Boleslavi podlehl pouze o gól a v generálce proti druholigovému rakouskému celku Stripfing/Weiden uhrál remízu, je po sedmi kolech Chance Národní ligy bez jediného vítězství na posledním místě tabulky.

„Vždycky říkám, že příprava je jedna věc, ale že vaši sílu ukáže až dlouhodobá soutěž,“ krčí rameny Oulehla. „Nám se nedaří. Měli jsme na úvod těžký los. Zápasy, které jsme hráli dobře, jsme nedokázali přetavit ve výsledek. Prostě tomu něco chybí.“

Na první dobrou člověka napadne: je to kvalitou hráčů a týmu. S tím ale asi nebudete souhlasit...

To je pro mě těžké hodnotit. Nemůžu do novin říct, že hráči nemají kvalitu. To bych zabil sebe i tým. Je to prostě o nějaké krizi. Nejsme v takové pohodě, jako když v úvodu sezony ty výsledky chytnete.

To se projevilo i v pátečním duelu v Prostějově, ve kterém jste prohráli gólem ze 88. minuty?

Bohužel ano. Nebyli jsme horším týmem. Mužstvo makalo, dřelo, mělo to od nás parametry. Za stavu 1:1 jsme mohli utkání rozhodnout, měli jsme určitě dvě gólové šance. Nedokázali jsme ale výsledek udržet, dostali jsme branku na 1:2. V závěru jsme mohli vyrovnat, ale ve finále se nám stalo to, co se stane. Že netrefíte odkrytou branku.

Mluvíte o šanci Michala Smutného, kterou fanoušci označili za tisíciprocentní. Souhlasil byste s nimi?

Vnímám to stejně. Přitom bod z venku by pro nás něco řešil, zvedl by nám sebevědomí... S Michalem jsem po zápase mluvil, vnímal jsem, že se to ve veřejném prostoru, na sociálních sítích hodně řešilo. Nechci říct, že to bylo ve stylu, že by se mu lidé až vysmívali. Ale tohle... Hráči jsou dneska pod tlakem, ale musí to zvládat.

Jak to ustál teprve osmnáctiletý útočník?

Je to chytrý kluk, ví, že se tohle může stát. Já jsem ho podpořil, jede se dál. Jsou to nepříjemné věci, ale tak to prostě je. Já jsem trenér, já za to nesu zodpovědnost. Ať lidi nadávají mně, ale hráče ať nechají být. Ti ať mají klid na práci.

Když připočteme i závěr minulé sezony, Jihlava čeká na výhru už deset zápasů. Je to pro trenéra hodně demotivující?

Je to těžké, samozřejmě. Ale jsou to momenty, které vás jako trenéra nejvíce formují. Nejtěžší chvíle, které vás absolutně posouvají výš a dál. Protože když to jde, je všechno jednoduché. Já trénuji dvacet let, určitě to nezažívám poprvé. Takže je to jen o tom, nechat mužstvo dál v klidu, tvrdě pracovat. A prostě se to zlomí. Věřím, že to kluci zvládnou.

Otázka však zní, jestli u toho ještě budete i vy. Po sérii takových výsledků se nabízí rychlé řešení – výměna trenéra.

Já nad tím takhle nepřemýšlím. Máme sedm zápasů, tři body. To je velmi málo. Takže teď je to jen o majiteli, který si musí vyhodnotit, jestli je naše práce přínosná. Jestli je problém v trenérském štábu, nebo jestli je potřeba se dívat i jinam. To jsou otázky na majitele. Já jsem připraven pracovat dál. Jsem v pohodě, věřím, že hráči jsou připravení dřít. Pokud si majitel myslí, že jsme pro to mužstvo přínosní, tak nás tam nechá. Pokud si myslí, že je potřeba udělat změnu, tak ji udělá. Tak to prostě je. Normální trenérský život, ze kterého určitě nejsem nějak extrémně vystresovaný.

Se sportovním ředitelem Lukášem Vaculíkem jste v každodenním kontaktu. Cítíte, že by se v poslední době nějak změnil?

Ne. Já bych řekl, že máme velmi dobrý vztah, lidsky i profesně. V tom problém určitě není. Z jeho strany to cítím velmi dobře, snažím se chovat taky normálně, pořád stejně. Dospělý fotbal je zkrátka o výsledcích. Ve finále, když půjdete do důsledků, nikoho nezajímá, jestli používáte nové technologie, jestli pilně pracujete, jestli jste kvalitní. I když tu práci děláte fakt dobře. Prostě je to o výsledcích. A pokud k těm výsledkům nedochází dlouhodobě, je potřeba se zamyslet nad pár věcmi.

Nad jakými?

Jestli to trenéři dělají dobře. Jestli je kvalita v týmu taková, jakou si myslím, že tam je. A tak dál... To je prostě rozdíl mezi trénováním, sportem a profesí v jiných zaměstnáních. Když půjdete do Bosche, uděláte svých 3 000 kusů výrobku a máte hotovo. Víte, že máte nějakou kvalitu. Práci jste udělali dobře, kvalitně, máte za ni zaplaceno a jdete domů. Tady práci můžete udělat naprosto špičkově a stejně se vám to výsledkově nemusí sejít. Tak to prostě je, bohužel.

Do konce přestupového období ještě pár dnů zbývá. Není podle vás potřeba tým posílit?

Ptají se mě na to, hodně lidí z veřejného sektoru, novináři a tak dál. Tohle je ale otázka na majitele klubu. My se o tom bavíme, ale já bych to blíž komentovat nechtěl. Jsem v klubu, nechci, aby to vyznělo proti majiteli. Ale já bych do nějakého posílení určitě šel.

Na druhou stranu, pozitivem je, že máte docela široký kádr, netrápí vás žádná marodka. Máte tak relativně kam sáhnout.

Marodka nás určitě netrápí. Ale na druhou stranu, když budu upřímný, tým se v létě hodně změnil. Příchodů a odchodů bylo hodně. Samozřejmě až soutěž z dlouhodobého pohledu ukáže, jak jsme do toho sáhli, co jsme pro to udělali a co to znamená.

Co je teď vaším největším problémem? Defenziva inkasuje hodně gólů, ofenziva naopak moc branek nestřílí... Aktuální skóre 6:15 vypadá hrozivě.

Máme určitě problém v obraně. Těch inkasovaných branek je hodně. Přitom když po těch gólech jdeme, tak to z mého pohledu nejsou systémové chyby. My tam to mužstvo dovedeme, jsme tam. V Prostějově jsme obě branky inkasovali ve fázi, kdy jsme v tom boxu byli v přečíslení. Hráči stojí tam, kde mají být. Ale prostě nejsou v nějaké mikrovteřině schopní zareagovat na situaci, kterou musí vyřešit oni. To je to, co nás momentálně trápí.

Jihlavský kouč David Oulehla gestikuluje ke svěřencům.

Lukáš Vaculík navíc nedávno mluvil o tom, že je problém v tom, že hloupé chyby nedělají jeden dva hráči, ale celý tým.

Je to tak. Pokaždé je to jiný hráč. Doma uděláme zbytečnou červenou kartu, jedeme na Spartu, máme dobrý gameplan. Vypadá to dobře, a hned ve třetí minutě dostaneme červenou... Vše je rázem jinak. Inkasovali jsme čtyři branky, ale ne v situaci, kdy by nás Sparta přečíslila. Bohužel, tak to je.

Mluvil jste o kritice hráčů. Radíte jim v poslední době příspěvky na sociálních sítích či komentáře pod články raději nečíst?

Ne, to je věc každého, jak s tím nakládá. Podle mě, kdo má trošku v hlavě, tak tohle nečte a nesleduje. Respektuji všechny lidi. Ale někdy tam píší lidi, kteří si potřebují ukojit nějaký svůj neúspěch, nedokonalost nebo závist. Tohle mě osobně fakt nechává klidným.