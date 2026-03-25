Policie stíhá 32 obviněných ve fotbalové kauze. Část je v organizované skupině

Během úterního policejního zátahu bylo zadrženo podle žalobců několik desítek lidí a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků.
Obvinění policie vznesla ve středu, kromě trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině, praní špinavých peněz a podvodu jde o obvinění z podplácení a přijetí úplatku.
Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna měly tyto trestné činy někteří z obviněných spáchat ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
KOMENTÁŘ: V hlavní roli sázky a úplatky. Pomoc, fotbal opět v bahně. Očistí se?
„Rozsah a povaha stíhané trestné činnosti se u jednotlivých obviněných liší, a proto se liší i její právní posouzení včetně konkrétně vytýkaných znaků pro použití vyšší trestní sazby,“ uvedl Dragoun.
Nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců hrozí obviněným za trestné činy ve prospěch organizované zločinecké skupiny. „U obviněného s nejméně závažnou trestnou činností pak hrozí v případě odsouzení uložení trestu odnětí svobody až na čtyři roky,“ doplnil vrchní žalobce.
Na případu pracují s detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Kauzu vyšetřují ve třech samostatně vedených věcech.
„Výslechy obviněných pokračují a po jejich provedení žalobce zváží podání případných návrhů na vazbu,“ dodal Dragoun. Počet obviněných podle něj nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek či výslechů osob.
Kauzou se zabývá také Etická komise Fotbalové asociace ČR, která zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale celkem 47 řízení. Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM).
Karviná popírá, že by ovlivňovala zápasy. Vinu nesou jednotlivci, píše v prohlášení
Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Z ostatních klubů jde o druholigový SFC Opava, 1. SC Znojmo, TJ START Brno, FC Zlínsko a FC Vratimov. Mezi fyzickými osoby jsou rozhodčí, majitelé či předsedové klubů i hráči.
NCOZ v poslední výroční zprávě upozornila, že rozvoj sportovního sázení přes internet výrazně zvýšil objemy peněz, které tímto odvětvím procházejí. On-line propojení mezinárodního sportovního prostředí láká díky větším příležitostem k zisku organizované zločinecké skupiny, které se podle centrály na ovlivňování sportovních zápasů podílejí velmi často a využívají jej i k praní peněz z nelegálních sázek nebo jiných nezákonných aktivit.