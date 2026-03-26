Fatální selhání po lidské stránce. Vyškov těžce nese, že kapitán měl vzít úplatek

Vytáhlý silný blonďák s pečlivě upravenou patkou platil za lídra na hřišti, který umí dirigovat obranu a v kabině si pak v klidu sedne do koutku a tiše pozoruje dění. Na tréninku vytrvale maká, nic nevypustí a sní o tom, že si jednou přece jen kopne v první lize, které byl několikrát na dosah.
Jenže co když se z poctivce vyklubal zrádce?
V nejdůležitějším utkání klubové historie.
V baráži o první ligu.
A s kapitánskou páskou na paži.
Etická komise Fotbalové asociace v úterý zahájila disciplinární řízení, v němž 27letého obránce podezírá z přijetí úplatku a ovlivnění zápasu.
|
Korupční kauza na Moravě: Zradit měl kapitán Vyškova, v Brně byla i šikana
„Hráč se mohl přečinů dopustit tím, že za ovlivnění dvojutkání Karviná – Vyškov hraného ve dnech 30. 5. 2024 a 2. 6. 2024 přijal od Jana Wolfa (primátor Karviné a předseda tamního fotbalového klubu) úplatek ve výši 100 000 korun a příslib přestupu do Karviné v případě sestupu Dynama České Budějovice do nižší soutěže, aby svým výkonem ovlivnil výsledek dvojutkání ve prospěch MFK Karviná,“ stojí ve vyrozumění.
Štěpánek tehdy odkopal celý první zápas, ve druhém 81 minut. Nevyrobil žádný kiks, neprovedl nic nápadného. Že lehce zaostal za svým jarním standardem? Vyčítejte to klukovi, který hraje nejvypjatější zápas svého života proti favoritovi.
Jenže pokud nehrál na sto procent úmyslně, mohl tím – třeba i nenápadně – pomoct soupeři. „Jestli je ta informace pravdivá, jde o fatální selhání jednotlivce, které degradovalo celé sezonní snažení Vyškova,“ mrzí tehdejšího kouče Jana Kameníka.
Kvůli stejné věci také na dveře domu jeho rodičů, u kterých při stavbě vlastního bydlení pobývá, zaklepala v úterý policie s povolením provést domovní prohlídku.
„Vůbec nevím, co se v jeho hlavě mohlo stát. Filip byl přirozený vůdce, charakterní hráč. Nesedí mi to k němu,“ kroutí hlavou Zbyněk Zbořil, tehdejší manažer Vyškova.
„Nejradši bych mu jednu vrazil a zároveň je mi to celé proti srsti. Je to pro mě šok a zklamání. Chci ctít presumpci neviny, ale když v zahájení disciplinárního řízení stojí, že přijal úplatek, a ne, že ho měl slíbený, tak je to podstatný rozdíl. Je mi z toho smutno,“ říká předchozí kapitán Vyškova a tehdejší vedoucí mužstva Michal Klesa.
|
KOMENTÁŘ: V hlavní roli sázky a úplatky. Pomoc, fotbal opět v bahně. Očistí se?
„Po lidské stránce mě to strašně mrzí, protože jak jsem Fildu poznal, tak bych to do něj nikdy neřekl. ‚Pochcal‘ záda všem lidem, kteří se ve Vyškově o něco snažili,“ dodává mrzutě.
Podobně se s obviněním týmového klaďase pere i vyškovský asistent trenéra Tomáš Josl. „V první řadě ctím presumpci neviny. Sám jsem mu psal zprávu, byť ji nemohl včera číst, když byl pod zámkem: Filipe, drž se, pravda vyjde najevo, pak můžeme soudit. Nechci ho totiž zavrhnout první den, s prvotní informací. Jestli to tak ale je, je to od něj obrovská křivda. Bytostně nenávidím nespravedlnost,“ kouše těžce kauzu kouč.
Sám Štěpánek se k aféře nevyjádřil, má vypnutý telefon.
Že by v celé věci hrály roli „jen“ peníze, je dle jeho trenérů a kolegů nepravděpodobné. Podle okolí ho finanční situace nijak netížila.
|
Klub s pověstí sázkové kanceláře. S Býmou a Černajem šlo Zlínsko „štěstíčku“ naproti
Štěpánkův otec, starosta Němčic, je zajištěným podnikatelem v ocelářství, fotbalový bek pak s bratrem také podnikal a za podpory otce stavěl v Němčicích dům.
Štěpánka, pokud jsou obvinění pravdivá, mohla spíš zlákat prvoligová vidina. Ale jak moc byla reálná? Šance, že se naplní podmínka pro nabízený přestup do Karviné, tedy pád Českých Budějovic v souběžně hrané baráži proti Táborsku, byla velmi mlhavá – druholigový tým souboj o účast mezi elitou nikdy nezvládl.
Sen o lize se přitom Štěpánkovi třeba mohl splnit, kdyby proti Karviné zahrál naplno a Vyškov slavil. Místo toho zřejmě zvolil podvod.
„Nepřekvapilo by mě, kdyby tehdejší majitelé nárokovali po Filipovi ušlých 60 milionů za postup,“ uvažuje Josl. „Třeba to tak vůbec nebylo. Ale je to šok. Ohromný šok.“