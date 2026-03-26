Fatální selhání po lidské stránce. Vyškov těžce nese, že kapitán měl vzít úplatek

Jiří Černý
  9:05
Fotbalových hajzlíků pobíhají po českých trávnících mraky. Mirků Dušínů jen hrstka. Popis Filipa Štěpánka, bývalého kapitána Vyškova, však hlavnímu hrdinovi příběhů Rychlých šípů odpovídá.
Obránce Filip Štěpánek (v červeném) při utkání za Zbrojovku Brno proti Líšni. (2024) | foto: Martina Šperková, SK Líšeň

Vytáhlý silný blonďák s pečlivě upravenou patkou platil za lídra na hřišti, který umí dirigovat obranu a v kabině si pak v klidu sedne do koutku a tiše pozoruje dění. Na tréninku vytrvale maká, nic nevypustí a sní o tom, že si jednou přece jen kopne v první lize, které byl několikrát na dosah.

Jenže co když se z poctivce vyklubal zrádce?

V nejdůležitějším utkání klubové historie.

V baráži o první ligu.

A s kapitánskou páskou na paži.

Etická komise Fotbalové asociace v úterý zahájila disciplinární řízení, v němž 27letého obránce podezírá z přijetí úplatku a ovlivnění zápasu.

Korupční kauza na Moravě: Zradit měl kapitán Vyškova, v Brně byla i šikana

„Hráč se mohl přečinů dopustit tím, že za ovlivnění dvojutkání Karviná – Vyškov hraného ve dnech 30. 5. 2024 a 2. 6. 2024 přijal od Jana Wolfa (primátor Karviné a předseda tamního fotbalového klubu) úplatek ve výši 100 000 korun a  příslib přestupu do Karviné v případě sestupu Dynama České Budějovice do nižší soutěže, aby svým výkonem ovlivnil výsledek dvojutkání ve prospěch MFK Karviná,“ stojí ve vyrozumění.

Štěpánek tehdy odkopal celý první zápas, ve druhém 81 minut. Nevyrobil žádný kiks, neprovedl nic nápadného. Že lehce zaostal za svým jarním standardem? Vyčítejte to klukovi, který hraje nejvypjatější zápas svého života proti favoritovi.

Jenže pokud nehrál na sto procent úmyslně, mohl tím – třeba i nenápadně – pomoct soupeři. „Jestli je ta informace pravdivá, jde o fatální selhání jednotlivce, které degradovalo celé sezonní snažení Vyškova,“ mrzí tehdejšího kouče Jana Kameníka.

Filip Štěpánek (ve výskoku uprostřed) při svém prvním zápase po přestupu do Zbrojovky Brno. (červen 2024)

Kvůli stejné věci také na dveře domu jeho rodičů, u kterých při stavbě vlastního bydlení pobývá, zaklepala v úterý policie s povolením provést domovní prohlídku.

„Vůbec nevím, co se v jeho hlavě mohlo stát. Filip byl přirozený vůdce, charakterní hráč. Nesedí mi to k němu,“ kroutí hlavou Zbyněk Zbořil, tehdejší manažer Vyškova.

„Nejradši bych mu jednu vrazil a zároveň je mi to celé proti srsti. Je to pro mě šok a zklamání. Chci ctít presumpci neviny, ale když v zahájení disciplinárního řízení stojí, že přijal úplatek, a ne, že ho měl slíbený, tak je to podstatný rozdíl. Je mi z toho smutno,“ říká předchozí kapitán Vyškova a tehdejší vedoucí mužstva Michal Klesa.

KOMENTÁŘ: V hlavní roli sázky a úplatky. Pomoc, fotbal opět v bahně. Očistí se?

„Po lidské stránce mě to strašně mrzí, protože jak jsem Fildu poznal, tak bych to do něj nikdy neřekl. ‚Pochcal‘ záda všem lidem, kteří se ve Vyškově o něco snažili,“ dodává mrzutě.

Podobně se s obviněním týmového klaďase pere i vyškovský asistent trenéra Tomáš Josl. „V první řadě ctím presumpci neviny. Sám jsem mu psal zprávu, byť ji nemohl včera číst, když byl pod zámkem: Filipe, drž se, pravda vyjde najevo, pak můžeme soudit. Nechci ho totiž zavrhnout první den, s prvotní informací. Jestli to tak ale je, je to od něj obrovská křivda. Bytostně nenávidím nespravedlnost,“ kouše těžce kauzu kouč.

Sám Štěpánek se k aféře nevyjádřil, má vypnutý telefon.

Že by v celé věci hrály roli „jen“ peníze, je dle jeho trenérů a kolegů nepravděpodobné. Podle okolí ho finanční situace nijak netížila.

Klub s pověstí sázkové kanceláře. S Býmou a Černajem šlo Zlínsko „štěstíčku“ naproti

Štěpánkův otec, starosta Němčic, je zajištěným podnikatelem v ocelářství, fotbalový bek pak s bratrem také podnikal a za podpory otce stavěl v Němčicích dům.

Štěpánka, pokud jsou obvinění pravdivá, mohla spíš zlákat prvoligová vidina. Ale jak moc byla reálná? Šance, že se naplní podmínka pro nabízený přestup do Karviné, tedy pád Českých Budějovic v souběžně hrané baráži proti Táborsku, byla velmi mlhavá – druholigový tým souboj o účast mezi elitou nikdy nezvládl.

Sen o lize se přitom Štěpánkovi třeba mohl splnit, kdyby proti Karviné zahrál naplno a Vyškov slavil. Místo toho zřejmě zvolil podvod.

„Nepřekvapilo by mě, kdyby tehdejší majitelé nárokovali po Filipovi ušlých 60 milionů za postup,“ uvažuje Josl. „Třeba to tak vůbec nebylo. Ale je to šok. Ohromný šok.“

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají.“ Aféra ve fotbale, díl další

Premium
Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

Ať je na co vzpomínat, přeje si Krejčí. Se Součkem změnu kapitána probíral

Ladislav Krejčí, nový kapitán fotbalové reprezentace, odpovídá na tiskové...

Už od ledna tušil, že v semifinále baráže o postup na fotbalový šampionát proti Irsku kapitánskou pásku nově navlékne právě on. „Trenér byl za námi, měli jsme pohovory. Jen mě mrzí, jak ke změně...

Pro hráče už není cesty zpět. Viníkům hrozí i vězení, líčí odborník na match fixing

Premium
Slovenský integrity officer Jakub Čavoj vypraví o tom, co je to match fixing a...

Na Slovensku chytá fotbalové lumpy. Takové, kteří v posledních letech řádili i u nás. Jakub Čavoj pracuje ve Slovenském fotbalovém svazu už přes deset let jako integrity officer. Hledá zápasy, které...

26. března 2026

Mrzutý závěr zápasu. Sparťanky vedly, v semifinále Evropského poháru ale prohrály

Michaela Khýrová ze Sparty proti Hammerby.

Fotbalistky Sparty byly blízko výtečnému výsledku směrem do odvety, nakonec ale v úvodním semifinále Evropského poháru prohrály s Hammarby 2:3. Ještě v 83. minutě vedly díky trefám Antonie Stárové a...

25. března 2026  20:46

Fotbal podle primátora. Karviná kvůli korupci trne, proč lpěla na setrvání v lize?

Premium
Karvinský Samuel Šigut blokuje střelu Siverta Mannsverka ze Sparty.

Představte si, že by to tak vážně dopadlo. V MOL Cupu, českém fotbalovém poháru, už zbyly jen čtyři týmy, navíc žádný vyložený favorit. Tak co kdyby Karviná, jeden ze semifinalistů, dotáhla sezonu až...

25. března 2026

Rozhodnutí potrvá. Etická komise výsledky korupční kauzy v dalších týdnech nečeká

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) ve středečním komuniké uvedla, že první rozhodnutí v korupční kauze nepadnou v nejbližších týdnech. „Případ je mimořádně rozsáhlý a jednotlivá řízení v něm...

25. března 2026  17:50

Klub s pověstí sázkové kanceláře. S Býmou a Černajem šlo Zlínsko „štěstíčku“ naproti

Momentka z třetiligového zápasu fotbalistů Rosic (v žlutém) proti Zlínsku...

Za dva roky si budou připomínat 100 let od založení fotbalového klubu, který původně nesl název SK Viktoria Kvítkovice. Na oslavy kulatin ale teď nemají v oddíle FC Zlínsko pomyšlení. Klub z...

25. března 2026  17:42

To mi nepodsouvejte, naštval Koubka irský novinář. Kouč mluvil i o roli Součka

Miroslav Koubek, trenér české reprezentace, na tréninku před semifinále baráže...

Ta otázka od irského reportéra Miroslava Koubka naštvala. „Já že jsem tvrdil, že Irsko hraje primitivní fotbal? To jsem nikdy neřekl, to je těžký komunikační šum. Tak mi to nepodsouvejte,“ obořil se...

25. března 2026  17:08

Policie stíhá 32 obviněných ve fotbalové kauze. Část je v organizované skupině

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Policisté stíhají 32 lidí v souvislosti s korupční kauzou spjatou s ovlivňováním utkání a sázkovým podvodům. Obvinění jsou mimo jiné za trestné činy podvodu, úplatkářství a legalizace výnosů z...

25. března 2026  14:26,  aktualizováno  16:51

Z Opavy odešel těsně před propuknutím kauzy. Je to náhoda, říká trenér Nádvorník

Hlavní trenér SK Artis Brno Roman Nádvorník

Ještě na začátku jara Artis o body obral, ve středu už vedl jeho trénink. Trenér Roman Nádvorník si v sobotu nadělil k třiapadesátinám výhru Opavy nad Jihlavou 3:1, o den později už se upekl jeho...

25. března 2026  16:17

Kauzu jsme začali řešit už před třemi lety, říká Fousek. Tehdy najal jejího strůjce

Petr Fousek, předseda Fotbalové asociace České republiky

Když byl před třemi lety předsedou fotbalové asociace, angažoval Petr Fousek nového integrity officera Kamila Javůrka. Právě ten v úterý dopoledne zasedl vedle současného předsedy Davida Trundy, aby...

25. března 2026  15:09

Koubek zřejmě změní formaci, do základu i Darida. Kdo by měl proti Irsku nastoupit?

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.

Zadní řada se třemi stopery, ve středu pole veterán Darida, volnost pro Šulce, na hrotu Schick? Jakou sestavu lze v prvním zápase nového trenéra fotbalové reprezentace Miroslava Koubka očekávat?

25. března 2026  14:58

Na Česko za statisíce. Jak irští fanoušci shání lístky na baráž přes překupníky

Troy Parrott, který v minulých týdnech v dresu Alkmaaru pomohl zničit Spartu,...

Oficiální cestou už lístky na baráž o mistrovství světa mezi fotbalisty Česka a Irska neseženete. Někteří fanoušci jsou ale ochotní si ve snaze dostat se do Edenu připlatit a spoléhat na překupníky,...

25. března 2026  14:37

