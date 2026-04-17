Rozhodnutí soudu ve Zlíně o dvou vazbách v kauze fotbalové korupce je pravomocné

Autor: ,
  12:04
Březnové rozhodnutí zlínského okresního soudu o uvalení vazby na dva obviněné ve fotbalové korupční kauze je pravomocné. „Další, kde je podaná stížnost, budeme předkládat krajskému soudu. Pevně daný termín, do kdy musí rozhodnout, není. Samozřejmě to ale řeší přednostně,“ řekl pro ČTK soudce Petr Prokopius, který ve vazebním zasedání rozhodoval. Kdo z obviněných si stížnost podal, neupřesnil.
Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné v kauze korupce ve fotbale, mezi nimi je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší prvoligový rozhodčí Pavel Býma (uprostřed se sluchátky). | foto: Glück DaliborČTK

Bývalý fotbalový rozhodčí Pavel Býma před soudem.
5 fotografií

Do vazby poslal okresní soud trojici mužů 26. března. Byl mezi nimi bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Dalším dvěma obviněným nebylo zřetelně vidět do obličeje, podle webu iSport.cz šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého.

Soud shledal u trojice obviněných všechny tři vazební důvody. Obavu má z jejich útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků, ale i z opakování trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni.

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné v kauze korupce ve fotbale, mezi nimi je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší prvoligový rozhodčí Pavel Býma (uprostřed se sluchátky).

Už dříve Prokopius potvrdil, že jde o funkcionáře a hráče. Zdali všichni v minulosti působili v FC Zlínsko, říci odmítl. Advokáti Klára Hlucháňová, Petr Konečný a Jaroslav Tkadlec nechtěli totožnost svých klientů ani jejich podíl v korupční kauze, který jim kladou vyšetřovatelé za vinu, komentovat.

Ve vazbě je spolu s triem, které tam poslal soud ve Zlíně, ještě Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno. V jeho případě rozhodoval v březnu Městský soud v Brně, jeho rozhodnutí je pravomocné.

Zápal? Emoce? Fixl! Jak Hála a Prokeš, parťáci z agentury, ovlivňovali zápasy

V kauze je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Škoda přesahuje podle náměstka olomouckého vrchního žalobce Radka Bartoše u některých obviněných deset milionů korun.

Případ se kromě klubů FC Zlínsko, TJ Start Brno a 1. SC Znojmo týká i dalšího klubu z nižších soutěží, a to FC Vratimov. Zapletený je do ní však i prvoligový MFK Karviná a druholigový SFC Opava.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v případu zahájila desítky disciplinárních řízení. Jelikož Býma z FAČR následně vystoupil, etická komise s ním řízení zastavila. Na fotbalové půdě tak nemůže být případně potrestán.

Na Býmu s Petříkem už etická komise nemůže, z Fotbalové asociace ČR vystoupili

Komise Býmu podezírá z ovlivňování utkání a následného vyplácení úplatků 1000 až 2000 eur hráčům. Komise uvedla v jeho případě šest zápasů od roku 2022, poslední je z loňského června, kdy podle ní Býma pro sázkové účely zorganizoval ovlivnění utkání Zlínska a Startu Brno spočívající ve vstřelení určitého počtu branek. Po utkání zařídil vyplacení úplatku nejméně 2000 eur (v tehdejším přepočtu téměř 50 000 korun) brankáři Kalinovi a obránci Suchému, kteří v té době za Zlínsko hráli.

S Kalinou vede komise disciplinární řízení pro sedm přečinů od roku 2022 do loňského listopadu zejména za přijímání úplatků od Býmy, aby svým výkonem ovlivňoval utkání. V případě Suchého jde o trojí přijetí úplatku v loňském roce, aby výkonem ovlivňoval zápasy. Komise hráčům zakázala závodní činnost.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Rozhodnutí soudu ve Zlíně o dvou vazbách v kauze fotbalové korupce je pravomocné

