Rozhodnutí soudu ve Zlíně o dvou vazbách v kauze fotbalové korupce je pravomocné

Do vazby poslal okresní soud trojici mužů 26. března. Byl mezi nimi bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Dalším dvěma obviněným nebylo zřetelně vidět do obličeje, podle webu iSport.cz šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého.
Soud shledal u trojice obviněných všechny tři vazební důvody. Obavu má z jejich útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků, ale i z opakování trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni.
Už dříve Prokopius potvrdil, že jde o funkcionáře a hráče. Zdali všichni v minulosti působili v FC Zlínsko, říci odmítl. Advokáti Klára Hlucháňová, Petr Konečný a Jaroslav Tkadlec nechtěli totožnost svých klientů ani jejich podíl v korupční kauze, který jim kladou vyšetřovatelé za vinu, komentovat.
Ve vazbě je spolu s triem, které tam poslal soud ve Zlíně, ještě Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno. V jeho případě rozhodoval v březnu Městský soud v Brně, jeho rozhodnutí je pravomocné.
V kauze je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Škoda přesahuje podle náměstka olomouckého vrchního žalobce Radka Bartoše u některých obviněných deset milionů korun.
Případ se kromě klubů FC Zlínsko, TJ Start Brno a 1. SC Znojmo týká i dalšího klubu z nižších soutěží, a to FC Vratimov. Zapletený je do ní však i prvoligový MFK Karviná a druholigový SFC Opava.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v případu zahájila desítky disciplinárních řízení. Jelikož Býma z FAČR následně vystoupil, etická komise s ním řízení zastavila. Na fotbalové půdě tak nemůže být případně potrestán.
Komise Býmu podezírá z ovlivňování utkání a následného vyplácení úplatků 1000 až 2000 eur hráčům. Komise uvedla v jeho případě šest zápasů od roku 2022, poslední je z loňského června, kdy podle ní Býma pro sázkové účely zorganizoval ovlivnění utkání Zlínska a Startu Brno spočívající ve vstřelení určitého počtu branek. Po utkání zařídil vyplacení úplatku nejméně 2000 eur (v tehdejším přepočtu téměř 50 000 korun) brankáři Kalinovi a obránci Suchému, kteří v té době za Zlínsko hráli.
S Kalinou vede komise disciplinární řízení pro sedm přečinů od roku 2022 do loňského listopadu zejména za přijímání úplatků od Býmy, aby svým výkonem ovlivňoval utkání. V případě Suchého jde o trojí přijetí úplatku v loňském roce, aby výkonem ovlivňoval zápasy. Komise hráčům zakázala závodní činnost.