Šigut s dalšími dvanácti obviněnými v korupční kauze se přiznali policii

Vyplývá to z policejních spisů, které cituje Radiožurnál. Obvinění se vyjádřit odmítli.
Šigut policii přiznal, že na zápasy sázel, nejméně dvě utkání ovlivnil a také přijal úplatek. „Částka v rozmezí mezi 20 a 30 tisíci korun, přesně si již nepamatuji,“ řekl Šigut policii.
|
Obviněný rozhodčí Petřík se přiznal ke korupci, usiluje o dohodu o vině a trestu
V kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí, z toho 18 v moravskoslezské části. Etická komise Fotbalové asociace ČR zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu.
Z prvoligových klubů se kauza týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže pak Opavy a Chrudimi. Do kauzy je zapojeno i několik hráčů z nejvyšší soutěže, vedle Šiguta také Jakub Elbel (Olomouc) nebo David Látal (Ostrava).
Podrobnosti připravujeme...