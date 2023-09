KOMENTÁŘ: Švejk a spol. s podmínkou. Jaký trest čeká na Berbra?

Nejdřív osmiměsíční podmínky a pokuty v řádech desetitisíců pro prostředníka Petra Tarkovského a delegáta Miroslava Skálu, které můžete počítat spíš mezi menší ryby. O den později uzavřeli takzvanou dohodu o vině a trestu i dva bývalí sudí: Marek Janoch a především Tomáš Grímm, jenž naopak patří mezi nejzásadnější postavy aféry. Navzdory tomu vyvázl jen s půlroční podmínkou a pokutou 198 tisíc. Slovy klasika: A není to málo?

Ač to tak na první pohled může vypadat, Grímmův nízký trest má opodstatnění. Hřmotný chlapík přezdívaný Švejk měl sice – podle obžaloby – být důležitým členem organizované zločinecké skupiny, jejíž činnost spis s názvem Šváb detailně popisuje, jenže se zachránil, když hned v úvodu nabídl vyšetřovatelům spolupráci.

Před detektivy se rozpovídal o tom, jak fotbalové špinavosti probíhaly. a na stůl vyložil úplně všechno, jen aby se vyhnul vězení. Prozradil i věci, o kterých policisté neměli tušení, a až během vyšetřování zjistili, že se skutečně staly. Výměnou za trest, který vzhledem k tomu, co hrozilo, vyznívá nicotně: v krajním případě totiž mohlo Grímma čekat až deset let v base.

Místo toho získal status spolupracujícího obviněného a ve středu dopoledne si mohl oddechnout. Vyvázl dokonce s kratší podmínkou než delegát Skála, který za pár tisícovek v třetiligovém zápase Vyšehradu s Ústím nad Orlicí přehlížel chyby sudích i to, že utkání v rozporu s pravidly nesnímala kamera.

O to zajímavější teď bude sledovat, s jakým flastrem odejdou od soudu Berbr či Rogoz. Až 18. září začnou vypovídat svědci, věci se zřejmě dají do pohybu. Státní zástupce Jan Scholle prozatím jen naznačil: „Trest pro pana Grímma se vymyká ze všech ostatních návrhů.“ Co to může znamenat?

Scholle už dřív uvedl, že pro tři hlavní obžalované – tedy Berbra, Rogoze a bývalého fotbalistu Michala Káníka – bude požadovat nepodmíněné tresty. Berbrovi, který měl podle spisu zločinecké organizaci šéfovat, hrozí až dvanáct let, ostatním o dva roky méně.

Jenže nejdřív je potřeba jim trestnou činnost dokázat, což bude předmětem zářijových výslechů.

Teoreticky dál platí, že Berbr, Rogoz či Káník mohou odejít s čistým štítem, ačkoli tahle varianta není příliš pravděpodobná. Záležet bude i na Grímmovi a spol., které soudce zřejmě pozve jako svědky. Výpověď by mohli odmítnout, jen pokud by jim za ni hrozilo trestní stíhání, což se nestane, protože už jsou pravomocně odsouzení.

Celou sestavu hlavních aktérů si teď můžete rozdělit na dvě party.

První, menšinovou, tvoří ti, kteří se rozhodli spolupracovat a přiznat aspoň část viny, což platí pro všechny čtyři, kteří už od soudu odešli s verdiktem.

Druhou skupinou jsou pak ti, kteří se vytrvale dušují: Nic jsme nespáchali, korupce nepřichází v úvahu, obvinění jsou nesmyslná.

Sem můžete zahrnout i Berbra, jenž při dubnovém slyšení mluvil čtyři hodiny a hájil se po svém: „Co se snaží žaloba prezentovat jako trestný čin, svědčí o nepochopení fotbalového prostředí. Nikomu jsem úplatek nesliboval, nepředával, o ničem jsem nevěděl a ani jsem na toto téma s nikým nediskutoval. Nedostal jsem žádný úplatek od Vyšehradu ani nikoho jiného.“ Prokáže se u soudu opak?