Posledního obviněného ve fotbalové kauze propustili z vazby. Má jít o Býmu

  15:19
Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna pominul důvod koluzní vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu.

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné v kauze korupce ve fotbale, mezi nimi je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší prvoligový rozhodčí Pavel Býma (se sluchátky na uších). | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Na základě provedených úkonů trestního řízení státní zástupce dospěl k závěru, že pominul důvod koluzní vazby. Vazba byla při přetrvávajících vazebních důvodech vazby útěkové a předstižné nahrazena přijetím slibu obviněného a stanovením dohledu probačního úředníka,“ řekl Dragoun.

Doplnil, že v současné době tedy již v kauze týkající se podvodného sázení na sportovní zápasy žádný z obviněných není ve vazbě. „Trestní stíhání všech 32 obviněných je vedeno na svobodě,“ doplnil olomoucký vrchní žalobce.

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Soudy ve Zlíně a v Brně poslaly v březnu do vazby čtyři z pěti obviněných, u kterých žalobci vazbu navrhovali. Tři z nich soudy propustily na základě rozhodnutí žalobce již v předchozích týdnech.

Zátah detektivové provedli v březnu. Iniciovala jej fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení. Korupční fotbalová kauza týkající se sázek na zmanipulované zápasy je podle zástupců VSZ v Olomouci vedena ve třech samostatných řízeních. Ostravské pracoviště Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) řeší část případu, ve kterém je stíháno 18 obviněných, brněnské pracoviště pracuje na kauze s pěti obviněnými a Krajské ředitelství policie Zlínského kraje stíhá devět obviněných.

Obvinění měli na výsledky zápasů sázet nejen u tuzemských, ale i zahraničních kanceláří. Sázet se takto dá nejen na samotné výsledky zápasů, ale i na konkrétní situace během zápasů, jako jsou jména střelců, počet rohů, faulů, střel nebo ofsajdů či udělených karet. Škoda v korupční kauze přesahuje u některých obviněných deset milionů korun. Rozsah škody se u jednotlivých obviněných liší.

Šigut s dalšími dvanácti obviněnými v korupční kauze se přiznali policii

Stíhání se týká mimo jiné trestných činů podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část stíhaných viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců.

Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Podle Dragouna vyšetřování i nadále pokračuje a bližší informace k trestním věcem nelze v současné době sdělit.

