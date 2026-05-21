Posledního obviněného ve fotbalové kauze propustili z vazby. Má jít o Býmu

„Na základě provedených úkonů trestního řízení státní zástupce dospěl k závěru, že pominul důvod koluzní vazby. Vazba byla při přetrvávajících vazebních důvodech vazby útěkové a předstižné nahrazena přijetím slibu obviněného a stanovením dohledu probačního úředníka,“ řekl Dragoun.
Doplnil, že v současné době tedy již v kauze týkající se podvodného sázení na sportovní zápasy žádný z obviněných není ve vazbě. „Trestní stíhání všech 32 obviněných je vedeno na svobodě,“ doplnil olomoucký vrchní žalobce.
Soudy ve Zlíně a v Brně poslaly v březnu do vazby čtyři z pěti obviněných, u kterých žalobci vazbu navrhovali. Tři z nich soudy propustily na základě rozhodnutí žalobce již v předchozích týdnech.
Zátah detektivové provedli v březnu. Iniciovala jej fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení. Korupční fotbalová kauza týkající se sázek na zmanipulované zápasy je podle zástupců VSZ v Olomouci vedena ve třech samostatných řízeních. Ostravské pracoviště Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) řeší část případu, ve kterém je stíháno 18 obviněných, brněnské pracoviště pracuje na kauze s pěti obviněnými a Krajské ředitelství policie Zlínského kraje stíhá devět obviněných.
Obvinění měli na výsledky zápasů sázet nejen u tuzemských, ale i zahraničních kanceláří. Sázet se takto dá nejen na samotné výsledky zápasů, ale i na konkrétní situace během zápasů, jako jsou jména střelců, počet rohů, faulů, střel nebo ofsajdů či udělených karet. Škoda v korupční kauze přesahuje u některých obviněných deset milionů korun. Rozsah škody se u jednotlivých obviněných liší.
Stíhání se týká mimo jiné trestných činů podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část stíhaných viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců.
Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Podle Dragouna vyšetřování i nadále pokračuje a bližší informace k trestním věcem nelze v současné době sdělit.