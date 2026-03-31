Korupční kauza ve fotbale: Jeden z obviněných podal stížnost proti vazbě

Do vazby poslal okresní soud trojici mužů 26. března. Byl mezi nimi bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Dalším dvěma obviněným nebylo zřetelně vidět do obličeje, podle webu iSport.cz šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého.
Lhůtu pro případné podání stížnosti proti rozhodnutí o vazbě si po rozhodnutí soudu ponechali všichni. V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí.
„Přišla jedna stížnost na soud. O stížnosti rozhoduje krajský soud. Má obecnou lhůtu, která stanoví, že vazební věci se vyřizují přednostně. Předpokládám, že to bude rozhodovat zlínská pobočka brněnského krajského soudu. V dalších dvou případech nevím o tom, že by stížnost byla podána. Od okamžiku vyhlášení rozhodnutí jim běží lhůta. Končí třetím dnem po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí,“ řekl Prokopius. Písemné vyhotovení podle něj obviněným dosud doručeno nebylo.
Soud shledal u trojice obviněných všechny tři vazební důvody. Obavu má z jejich útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků, ale i z opakování trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni. Na dotaz novinářů Prokopius už dříve potvrdil, že jde o funkcionáře a hráče. Zdali všichni v minulosti působili v FC Zlínsko, říci odmítl. Jeden z obviněných, kteří byli ve Zlíně vzati do vazby, však podle soudce měl stát vysoko v hierarchii stíhané trestné činnosti. Advokáti Klára Hlucháňová, Petr Konečný a Jaroslav Tkadlec nechtěli totožnost svých klientů ani jejich podíl v korupční kauze, který jim kladou vyšetřovatelé za vinu, komentovat.
Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Policie je stíhá mimo jiné pro trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní z účasti na organizované zločinecké skupině. Ve vazbě je spolu s triem, které poslal do vazby soud ve Zlíně, ještě bývalý manažer třetiligového Startu Brno Jakub Prokeš. V jeho případě rozhodoval minulý týden Městský soud Brně, jeho rozhodnutí je pravomocné.
Náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš na dotaz ČTK upřesnil, že obviněné jsou jen fyzické osoby. Někteří z obviněných se podle něj zodpovídají z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců. Škoda přesahuje podle Bartoše u některých obviněných deset milionů korun.
Případem se zabývá také etická komise Fotbalové asociace ČR, která zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale 47 disciplinárních řízení. Vede je i s Býmou, Kalinou a Suchým. Dále je vede například také s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM). Wolf s obviněními, která proti němu byla v korupční fotbalové aféře vznesena, nesouhlasí.
Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Z ostatních klubů jde o druholigový SFC Opava a dále oddíly z nižších soutěží, konkrétně 1. SC Znojmo, TJ Start Brno, FC Zlínsko a FC Vratimov.