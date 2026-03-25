Rozhodnutí potrvá. Etická komise výsledky korupční kauzy v dalších týdnech nečeká

Policie v úterý zadržela desítky lidí kvůli podezření z korupce a podvodů spojených se sázením na sportovní zápasy. Etická komise FAČR v souvislosti s vyšetřováním zahájila 47 disciplinárních řízení.
Trvání jednotlivých řízení ani jejich výsledek nelze v tuto chvíli předjímat.
47 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?
„Upozorňujeme, že se jedná o mimořádně rozsáhlou kauzu, ve které spolu jednotlivá řízení mohou úzce souviset. Disciplinární řád má zároveň jasná pravidla pro průběh disciplinárního řízení, včetně pravidel na ochranu práv podezřelých osob. V tomto světle nelze očekávat, že by první rozhodnutí padla v nejbližších týdnech,“ uvedl předseda etické komise Holub.
Ohledně aktuálního stavu platí, že policejní akce stále probíhá. „Etická komise a integrity officer asociace nadále pokračují ve spolupráci s Policií ČR a Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci. Pro další postup a jakékoli případné rozhodnutí bude nutné zohlednit nejen aktuálně dostupné informace, ale i další informace, jejichž obdržení teprve očekáváme,“ řekl Holub.
KOMENTÁŘ: V hlavní roli sázky a úplatky. Pomoc, fotbal opět v bahně. Očistí se?
Etická komise i s ohledem na presumpci neviny dotčených osob nebude poskytovat další vyjádření ohledně aktuálního postupu nebo komentář k jednotlivým řízením či podezřelým.
Veškeré oficiální dokumenty budou v souladu s disciplinárním řádem zveřejňovány na úřední desce asociace.