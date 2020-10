Jak razie kolem Berbra strhla i sudího z mohelnické aféry

Bylo to utkání, jež rozpoutalo aféru, která ve výsledku obrátila naruby třetiligový fotbalový klub z Mohelnice a zároveň spustila vyšetřování fotbalové korupce.

Řeč je o zápase, který na podzim 2017 sehrály týmy Valašského Meziříčí a Mohelnice. Jedno jméno přitom kontroverzní duel, který čtyři fotbalisté „dohrávali“ až u trestního soudu, spojuje i se současnou obří aférou kolem zatčeného, dnes již bývalého místopředsedy fotbalového svazu Romana Berbra.

Mezi dvacítkou obviněných po páteční razii detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu figuruje také sudí Robert Hájek. Právě on zápas Mohelnice ve Valašském Meziříčí před třemi lety pískal. A přestože se korupce nakonec vyšetřovala (a v části případu také u soudu prokázala) výhradně mezi hráči obou týmů, i rozhodčí se tehdy do dění zápasu podle přímých aktérů zapsal nepřehlédnutelně.

„Sudí ten zápas pískal strašně zvláštně. Ne že by někoho zařezával, ale každý kontakt před šestnáctkou na obou stranách okamžitě zapískal, otáčel rohy. Hrálo se plynule bez zdržení, přitom se nastavovalo skoro pět minut,“ popisoval později, když MF DNES okolnosti podezřelého utkání začala rozkrývat, člověk blízký kabině mohelnických fotbalistů. A trenér Mohelnice Dušan Žmolík to nakonec řekl bez obalu: „Postupně mi docvaklo, že to bylo cinklé.“

Hájek také v zápase nařídil dvě penalty, které „pomohly“ ke konečnému skóre 2:1 pro domácí. Závěrečný hvizd, kterým tohle podivné utkání ukončil, byl pro Hájka tím posledním na moravských hřištích. Řídicí komise pro Moravu ho po článcích MF DNES popisujících okolnosti zápasu ještě před začátkem jarní části vyškrtla z listiny rozhodčích.

Nová šance na českých hřištích

Očistný krok se ale fotbalu úplně nepodařil. Obratem ho totiž na svoji vlastní listinu dopsala Řídicí komise pro Čechy, která je na rozdíl od moravského orgánu bezvýhradně oddaná Berbrovi a od roku 2013 jí předsedá jeho životní partnerka Dagmar Damková.

Na hřištích v Čechách poté působil až do pátečního zásahu policie.

Situace kolem utkání Valašského Meziříčí a Mohelnice přesto byla už tehdy tak křiklavá a indicií o zmanipulování zápasu pro potřeby sázkařské mafie bylo tolik, že Fotbalová asociace ČR (FAČR) případ nakonec předala coby podnět Národní centrále proti organizovanému zločinu s odůvodněním: „Začala se objevovat podezření z manipulací a některé ukazatele nasvědčují tomu, že nejsou zcela lichá.“

Policie nakonec v souvislosti s utkáním vyšetřovala a obvinila „pouze“ čtveřici fotbalistů z podplácení a přijetí úplatku. Jeden dostal u soudu peněžitý trest, u dalšího bylo stíhání podmínečně zastaveno a zbylí dva byli pro nedostatek důkazů zproštěni obžaloby.

Svědčil u soudu pro Berbra

Hájka s Berbrem pojí i další pouta z minulosti. Hájek, zaměstnaný u policie, působil až do léta 2016 v první lize jako pomezní, tehdejší nový šéf Komise rozhodčích Polák Michal Listkiewicz ho vyřadil i s dalšími čtyřmi z listiny rozhodčích.

O měsíc později Hájek svědčil u soudu ve prospěch Romana Berbra, který žaloval sudího Antonína Kordulu za tvrzení, že Komisi rozhodčích ve skutečnosti neřídila tehdejší předsedkyně Damková, ale Berbr.

O dva roky později, poté, co stejná dvojice podala Hájkovi pomocnou ruku po vyškrtnutí na Moravě, dokonce podle Seznam Zprávy doporučila Řídicí komise pro Čechy tehdy 42letého Hájka jako adepta pro postup do 1. a 2. ligy.

Kruh událostí se alespoň prozatím propojil v pátek, kdy si detektivové stejného útvaru, kterému FAČR dával podnět pro vyšetření okolností moravského zápasu z listopadu 2017, došli pro nejmocnějšího muže asociace a dvě desítky jeho spolupracovníků včetně Roberta Hájka.