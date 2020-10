Život v Berbrstánu. Všichni jsme se těšili, až to praskne, říká Bania

Bania je bývalým předsedou Litoměřicka na konci jeho třetiligové éry, v níž se klub setkal s nekalými praktikami v zápasech s Vyšehradem. Zákulisí poznal jako hráč, trenér i funkcionář a může vyprávět, jak fotbal vnímal (kruto)vládu Romana Berbra, nedávno zatčeného místopředsedy fotbalové asociace, obviněného z korupce nebo zpronevěry.

Korupční aféra kolem Berbra Vývoj a nové informace v kauze

Jak jste nedávnou zprávu o zatčení Berbra a spol. přijal?

Kdo ví, jakým způsobem pracoval pan Berbr ve fotbale, tak mu bylo jasné, že jednou to musí prasknout. A všichni jsme se těšili, že to praskne. Jsem rád, že se to otevřelo. A pokud se fotbal očistí od lidí, kteří na něm byli přisátí, jedině dobře. Dělat fotbal za účelem zisku? Já si to nedovedu vůbec představit.

Proč k tomu došlo?

My všichni víme, proč to tak bylo. Jsou dvě sorty lidí. Jedni chtějí dělat fotbal, trénují ho, sponzorují, snaží se ho v klubech zlepšovat. Druzí chtějí sedět na okrese, na kraji, řídit fotbal zpovzdálí takzvaně s výhodami. Jenže těch prvních, co mají fotbal rádi, moc není. Natož aby se ještě hnali do funkcí. Byl nedostatek lidí. Pan Berbr to využil. On jako rozhodčí, a neříkám, že byl špatný, si nasadil do těchhle funkcí kamarády rozhodčí. Zjistil, že je to jednoduchý způsob, jak se dostat k moci, jak hýbat s celým děním v republice. Dát do okresu jako kamaráda rozhodčího, ten zase podpoří někoho v kraji, dalšího rozhodčího. Na valnou hromadu si vybere okresy, které má pod palcem. Tím způsobem se držel tak strašně dlouho.

Dalo se s tím něco dělat?

Když si podchytíte delegáty, máte 99procentní jistotu, že vás zvolí. Protože tam sedí jen jeho lidi, nikdo jiný. Není tam konkurenční prostředí. Štvala ho jedině Morava, která nechtěla přistoupit na ty jeho hrátky. Což bylo jedině dobře, protože pak už by byl neomezeným vládcem. Stejně jako si jsou (prezident) Zeman a (premiér) Babiš už trošku jistí svým postem a sklouzávají k tomu, že si myslí, že si můžou dovolit všechno, tak se choval i on.

Občas někdo proti jeho praktikám vystoupil, ale nikdo s tím nepohnul. Vážně to nešlo?

Málokdo se ozval, protože se všichni báli. Ozvete se a další týden vás seřežou. Totálně. A řeknou: Podívej, ještě jednou a soutěž nedohraješ! My ve fotbale se známe po celé republice. Hele, tenhle si něco dovolil a spadnul! Přes rozhodčí je umlčeli. Nikdy se nesešlo deset, dvacet nebo padesát lidí, kteří by něco změnili. Vezměte si Ivan Hašek, strašně šikovný, hodný člověk.

Stal se předsedou svazu.

V dobré víře si myslel, že to změní. Nechal se nanominovat na předsedu a jak pohořel. Do půl roku zjistil, že nemá šanci. Musí se to udělat odshora dolů, převolit okresní předsedy, převolit krajské předsedy. Vím, že to asi nejde, ale já bych řekl: Jsi rozhodčí, tak v další exekutivě nemáš co dělat. Proč jako rozhodčí, který rozhoduje dva zápasy za víkend, máš být ještě okresním nebo krajským šéfem? Nemůžeš být přece obojím.

Takže vážně už jiná cesta než policejní neexistovala?

Ne, to vám garantuji. Objevili se lidi, kterým se ten systém nelíbí, ale věděli, že otevřeně asi proti němu nikdo nemůže vystoupit, protože by ho okamžitě smázli. Viz předseda Živanic. Takže co jiného? Holt se nasadí odposlechy. A jelikož Berbr nabyl dojmu, že je takový vládce, že si může dovolit všechno, nedával si pozor, co říká do telefonu, s kým se schází. A myslím, že ten Vyšehrad je minimum toho, co dělal.

Bude ve fotbale vůle na změnu? Řada Berbrových loajálních zůstává dál ve funkcích.

Když nebude vůle teď, tak už nikdy. Pokud se udělá polovičaté rozhodnutí, že se někdo nechá a někdo vyhodí, tak věřte, že Berbr nebo podobný Berbr se tam za tři roky objeví a pojede to znovu. Teď se musí vykydat chlív. Já se jen bojím, aby na to byli lidi. Trenér, který miluje fotbal, je na hřišti. A už nemá čas chodit po schůzích, v úterý a ve čtvrtek řešit, že tahle vesnice nemá balony, tamhle jim nejde elektřina. To už je jiná sorta lidí, bafuňáři, co fotbal třeba ani nehráli nebo ho viděli z rychlíku. Moc mu nerozumí, ale rádi sedí v komisi, rádi radí, jak to dělat. Cítí se tak, že oni jsou hybnou pákou fotbalu. Pokud ale má být někdo hybnou pákou, musí to být člověk, který tomu rozumí a něco dokázal.

Koho byste si tedy představoval v čele českého fotbalu?

Ať se tam dají chlapi, kteří mají rádi fotbal, bývalí fotbalisté typu Šmicer, slušný člověk, Nedvěd, Čech. Fandím jim. Třeba i Horstu Sieglovi, ten je neskutečně šikovný. Prošel si to od píky až po reprezentaci, dělá spoustu věcí pro děti, pro ostatní. Za něj bych dal ruku do ohně. Ti budou chtít fotbal spravit. Je plno dalších lidí, kteří v tom marastu žili, ale nechtěli funkcionařit, protože věděli, že systém by je semlel. A dopadli by tak, že by si lidi před nimi uplivávali. Viz Hašek, jak už jsem říkal. Všichni ho milovali, byl sparťan, reprezentant, a když odcházel, polovina lidí ho nenáviděla. Vyčítali mu plno věcí, které nebyly pravda. Přitom on jen řekl, že to nemůže dělat s těmihle lidmi, že s nimi nevychází, a byť je předseda, nemůže s nimi hnout.

Stadion Litoměřicka v jeho třetiligové éře plnily pohárové zápasy, tým dokázal vyřadit třeba Příbram nebo ostravský Baník. Teď už kope zase jen krajský přebor.

Ve fotbale už nejste. Právě kvůli tomu prohnilému prostředí?

Já fotbal dělal čtyřicet let od mladších žáčků. V životě jsem za to neměl ani korunu, ani by mě nenapadlo brát si z fotbalu peníze. Naopak, vždycky jsme prostředky do něj nosili. Nechápu, jak si lidé jako Berbr a spol. ty peníze odtamtud tahali. Byl jsem znechucený tím, kam fotbal směřuje, proto jsem odešel. Myslel jsem si, že to nikdy neskončí, abych řekl pravdu. A jsem rád, že to doufejme skončilo.

Nechcete se vrátit?

Držím všem palce, ale určitě bych do toho už nešel. Zjistil jsem, že nikdy se člověk nikomu nezavděčí. A já jsem takový, že bych se nejradši zavděčil všem. Ale byť byste rozdal dvě tuny zlata, přijde někdo a řekne, proč jste nerozdal dvě a půl tuny. Mám dvě malé holčičky, bylo mi padesát let a říkám si, ony za to stojí, ať si tátu ještě chvíli užijí. Já už si svých čtyřicet let ve fotbale oddělal.

Podle policie měl manažer Litoměřicka Martin Pýcha za úplatu nasadit slabší sestavu proti Vyšehradu. Byl jste na jaře 2019 ještě u toho? Prohráli jste 1:7.

Hrálo se v červnu, já jako předseda skončil v květnu, i když jsem jim pak ještě nějakým způsobem pomáhal. A-tým měl ale od začátku na starosti pan Pýcha. My, co jsme z bývalého FK Litoměřice, jsme měli v gesci vše od béčka po mládež. Ale myslím, že to je nesmysl. Když jsem koukal na sestavu, byli tam hráči, co normálně hráli, byl to jeden z posledních zápasů sezony, tak příležitost dostali i ostatní kluci. Já už na tom zápase nebyl, protože se mi v tu dobu narodila dcerka, takže jsem se věnoval rodině. Věděl jsem dopředu, že nebudu pokračovat. Nedám ruku do ohně ani za jednu variantu. Netuším, jestli v tom byl úmysl, nebo ne.

Bylo to v sezoně 2018/19, v níž byl i váš domácí zápas s Vyšehradem kontroverzní, prohráli jste 0:1.

Právě. Jestli někdo uvažuje, že Litoměřice někdy někomu pomohly, tak já osobně určitě ne. Já jsem z toho úplně na nervy, když někdo někoho poškodí. Nenávidím to. Na jaře už jsme byli v rozkladu, vědělo se, že sponzoři i hráči odchází do Velvar. Kluci ani nechtěli chodit, já se divil, že jsme ty poslední zápasy včetně debaklu 1:7 s Vyšehradem vůbec odehráli. Ale ten domácí zápas s Vyšehradem na podzim, to bylo jiné. Jaký gól proti nám páni rozhodčí vymysleli! Jasný ofsajd. Je to na YouTube, za týden to mělo 250 tisíc zhlédnutí. Seřezali nás. Já řval na tribuně, psal jsem do všech novin, jak je to možné. Po každém takovém aktu se člověk ptá, má cenu fotbal dělat, když víte, že proti některým klubům nemáte šanci? Pro mě je to něco strašného. Trénoval jsem od dětí až po dorost a chlapy, a kdyby mi někdo takhle pomohl k vítězství, nikdy by mě netěšilo. Opravdu ne.

Šéf Hrdlička: Věřím, že kraj řídíme dobře Zkraje roku volby do okresních svazů, v březnu to samé na krajské úrovni. Klíčové termíny pro možnou obrodu fotbalu. „Aby fotbal fungoval od okresů až po nejvyšší úroveň, je zapotřebí mít všude lidi, kteří mu rozumí, mají ho rádi a chtějí ho dělat s maximálním nasazením. V našem kraji máme dobré vedení okresů pod vedením jednotlivých předsedů,“ tvrdí Martin Hrdlička, předseda krajského svazu v Ústeckém kraji. „Jejich práce, stejně jako práce jejich odborných komisí, je na dobré úrovni. Co se týká zbytku republiky, tam si to musí každý zhodnotit sám, a pokud něco nefunguje, mělo by se to změnit.“ V korupční kauze Romana Berbra je mezi obviněnými Miloš Vitner, krajský svaz svého sekretáře podržel s tím, že ctí presumpci neviny. Ve výkonném výboru a v čele disciplinárky sedí rozhodčí Zdeněk Vaňkát, který se netajil tím, že patří mezi Berbrovy přátele. „Kontakt s panem Berbrem jsme udržovali na republikové úrovni. Jsme samostatný subjekt, který řídí zkušení funkcionáři. Za posledních pár let se spokojenost se situací v našem kraji hodně zlepšila,“ míní Hrdlička. Krajská volební valná hromada se uskuteční 4. března. „Jestli je touha po změně tady u nás, je otázka na jednotlivé funkcionáře okresů, potažmo na kluby. Já takové poznatky nemám a věřím, že v očích okresních svazů a klubů řídíme náš kraj dobře.“

Za ten ofsajd asistenta rozhodčího Miroslava Novotného přeřadili až do krajského přeboru.

Rozhodčí se nám smáli do očí, my byli vzteky bez sebe. Ta arogance moci, že se mu nemůže nic stát. Udělali jsme nebývalý humbuk, proto ho vyřadili. Sklopit oči, nic by se nestalo. Ale když to video vidělo čtvrt milionu lidí, to už bylo přes čáru. Víte, byla šeptanda, že chtějí postoupit Vyšehrad a Olympia Hradec, že jdou proti sobě. My věděli, že bude problém, když budeme hrát proti Vyšehradu. Ještě když na to kouká Rogoz (obviněný šéf Vyšehradu) z 5. řady a směje se. Pak má ten fotbal nějak vypadat. Když jde šeptanda, čeští kluci jsou náchylní k tomu, že při sporném okamžiku vyskakují emoce, že jsou v tom peníze. Nesoustředí se na hru. A to samé diváci.

Setkal jste se přímo s nějakým ovlivněním zápasu nebo nátlakem od Berbra a jeho lidí?

My z bývalého FK Litoměřice se do jeho hledáčku nedostali, jeho kraje až tak nezajímaly. Tady se nesází na kraje, nedá se tolik zviditelnit. Jestli se tu podpláceli rozhodčí, nedokážu si představit, že v řádu desítek a stovek tisíc. To by nebylo rentabilní. Divize nebo krajský přebor se hrají za pár drobných. Berbr chtěl, aby vítězily týmy, které ho pak volí. Dovedu si představit, že v tom případě zasáhl. Lukrativní byly ČFL, 1. a 2. liga, dokud je ještě neřídila Ligová fotbalová asociace. Tam byl hybatelem systému. Ale že by mi volal Berbr a ptal se, jestli chceme zvítězit nad Horní Dolní, tomu bych se divil. A poslal bych ho do háje.

Za ovlivněný zápas se podle policie platilo až 170 tisíc korun.

V krajském přeboru, v mládeži a v nižších třídách se hraje za párek a pivo. Žádné statisíce. Zaplatit takhle dvakrát rozhodčí, můžeme se jít klouzat. Vždyť my mívali rozpočet 300 tisíc. Nechápu tu logiku. Když někdo vyhraje díky penaltě, tak zaplatí rozhodčího, ale musí zaplatit i hráčům prémie za vítězství, i když se o to nezasloužili. To jsem se zbláznil? Komu ještě platit, masérovi? Když na to nemáme, nebudeme postupovat. Nepamatuju, že my jako Litoměřice bychom postoupili z 1. místa. Vždy z druhého nebo tehdy díky slepenci s Lovosicemi, to jsme se dostali do ČFL. Ta první místa asi peníze stojí.

Jste optimista, že by se tohle nemuselo už v takové míře dít?

Za poslední léta jsem ztratil veškeré iluze o fotbale. Říkal jsem si, ještěže se mi narodí dcera, mám důvod říct, že už stačilo. A nechám to zase na dalších. Doufejme, že ta chobotnice skončila, teď se modlím za to, aby nastoupili lidi, co náš fotbal trošku pozvednou.