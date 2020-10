Většina sudích nebere, tvrdí Vodrážka o poměrech ve fotbale na Plzeňsku

„Protože těch slušných sudích je hodně, určitě většina. Teď jde o to, jak se fotbal vypořádá s tou zbývající částí,“ prohlásil Vodrážka v rozhovoru pro MF DNES.

Vnímáte současnou aféru jako naději pro celý český fotbal?

Dotýká se mě to a jsem rád, že se něco bude dít. Člověk netuší, zda to bude o málo nebo o hodně lepší, ale věřím, že lepší to bude určitě. Korupci zcela nevymýtíte, to platí nejen pro fotbal. Bohužel. Důležité je, aby fotbal řídili lidé, kteří umí potrestat úmyslné přehmaty a pochválit ty, kteří proti nim bojují.

Zažil jste těch úmyslných hodně?

Jsem impulsivní člověk a vytočím se často. Ale rozeznávám. Poznáte, kdy se rozhodčí jen zmýlí, nebo jde o úmysl. Když ano, cítíte bezmoc.

Jak proti tomu bojovat?

Používám selský rozum. Všem říkám: Dopr..., vždyť hrajeme až čtvrtou nejvyšší soutěž. O co jde? To má být přece pro radost, korupce sem nepatří! Jenže třeba nedávno jsem zažil zářez, podle mého, na naše béčko. Pak říkám funkcionáři soupeře: Vždyť musíš vědět, že to, co děláte, je hrůza! Proč!? Jen pokrčil rameny, že ví, že není svatoušek, ale takhle to chodí. Tomuhle já prostě nerozumím.

Měl jste někdy i střet přímo s Romanem Berbrem?

To bych neřekl. Když jsme se potkali, byl to normální vztah. A musím říci, že v téhle kauze nejsem prioritně proti rozhodčím. Víc mi vadí kluby a funkcionáři, kteří korupci dělají. Když sudímu nic nestrčíte, neudělá nic, je to až další garnitura zla. Za nimi přece někdo přijde a nabízí statisíce. Tam je ten základ.

Jenže všeobecné mínění říká, že fotbal řídí právě rozhodčí. A ty zase Roman Berbr.

Ty, kteří berou, také vůbec nehájím. Ale je to desetina, možná setina z těch, co znám. Za posledních pět let jsem viděl stovky našich zápasů od dorostu po divizi. A můžeme se bavit o pěti, o šesti, kdy jsme narazili na nějakou vyšší moc. Když za rok bude jediný, nebo vůbec žádný, bude to bomba.

Platí, že čím vyšší soutěž, tím je situace horší?

Myslím, že v krajském přeboru je teď drtivá většina týmů, která o korupci nestojí. V divizi je to horší, ale najdu dost týmů, které jsou na stejné vlně jako my.

A rozhodčí?

Vím o zápasech, kde tlaky byly. Ale zda kvůli penězům, osobní náklonnosti nebo mu to někdo nařídil, to se asi nedá rozklíčovat, pokud se na ty sudí policie nenapojí.

Pyramida zla se hroutí. Přinese Berbrův skandál velký fotbalový převrat?

Což evidentně udělala.

Některá jména v tom seznamu mě překvapila, ale u většiny jsem se pousmál, že to vidím podobně. A je ještě pár jmen, která by tam podle mě mohla figurovat. Doufám, že teď někde sedí a klepou se strachy. Že měli jenom kliku. A jsem optimista. Tvrdím, že je ve fotbale víc toho dobrého. A bude ještě líp.

Zřejmě už bez Berbra.

Není to určitě svatoušek. Ale je to zároveň pro všechny jediný hromosvod všeho zla, což je laciné. První impuls jde z klubů, které chtějí korumpovat. Pokud se dobře nastaví mechanismy, tak sudí přestanou brát a funkcionáři nabízet.

Poslyšte, nemáte chuť se do toho sám zapojit i na úrovni kraje?

Moje práce je na Petříně, jinde bych neměl adekvátní pocit. Uvidíme, co bude. Ale voláme si mezi kluby, že je třeba se teď spojit, najít kandidáta, kterému věříme.

Prozradíte jméno?

Věřím, že je jich dost. Teď mě napadá třeba Vláďa Chaloupek, který dělal léta Doubravku. To je člověk, který má čisté svědomí, je schopný a fotbal má rád.