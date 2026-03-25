Korupční kauza rozprášila okresní komisi rozhodčích na Uherskohradišťsku

„Je to pro nás šok. O ničem jsme neměli tušení. Od rána odpovídám na hromadu telefonátů. Nevrhá to pěkné světlo na náš fotbal. Místo aby se psalo o pozitivních věcech, a co se podařilo, řeší se uplácení a ovlivňování zápasů. Velice nás to mrzí,“ řekl František Miko, člen výkonného výboru zlínského krajského fotbalového svazu a šéf okresního svazu Uherského Hradiště.
Do případu jsou namočeni hned tři muži s píšťalkou ze Slovácka včetně předsedy komise rozhodčích uherskohradišťského okresu Josefa Tomance a gestora mladých sudích Tomáše Svobody.
„Oba jsou nedostupní,“ uvedl Miko, jemuž se tak během chvilky rozpadla komise, která se stará o nasazování arbitrů. „Zrovna se rozbíhá jarní část, museli jsme okamžitě jednat. Zatím ji povede místopředseda svazu Radim Krsička.“
Etická komise Fotbalové asociace České republiky s oběma „nedostupnými“ zahájila disciplinární řízení a zastavila jim automaticky činnost ve fotbalové asociaci.
Dalšími podezřelými jsou rozhodčí z listiny krajských soutěží Vlastimil Ogrodník z Bojkovic a předseda divizního Slovanu Bzenec Luboš Drozdy. Oba ještě o víkendu řídili duely krajského přeboru.
Ogrodníka šetřily policie a orgány fotbalové asociace už dříve v souvislosti s třetiligovým utkáním mezi Hodonínem a Ostravou B (0:3), který měl být ovlivněný sázkařskou mafií. Na jedenáct měsíců byl vyškrtnutý z listiny rozhodčích, podezření se ale nakonec neprokázalo a Ogrodník se mohl před sezonou 2024/25 vrátit k pískání v krajských soutěžích.
Podle nových zjištění měl Ogrodník spolu se Svobodou a kolegou Michalem Gasnárkem na podzim roku 2022 zmanipulovat střetnutí MSFL Znojma s Hranicemi (3:0).
Tomanec je podle etické komise zapletený do match fixingu dokonce tří třetiligových zápasů, pokusil se ovlivnit utkání Startu Brno s Hodonínem (1:1) a Rosicemi (4:1) a duel béčka Zbrojovky Brno s Hodonínem (1:0). I Drozdyho jméno figuruje v utkáních brněnského Startu – s Hlučínem (3:2) a přátelského zápasu s rakouským FAC Vídeň (1:3).
Z hráčů se ve spisech objevila pětice, která v inkriminovaných duelech oblékala dres FC Zlínska – konkrétně jde o Lukáše Vychodila (nyní Zábřeh), Romana Balu (Zábřeh), Michala Suchého (Znojmo), Marka Kalinu (Znojmo) a Roberta Russmanna (Petřvald na Moravě). Fixlování měl řídit Býma.
V policejní síti uvízli také záložník Holešova Vilém Gettler, jenž měl svým výkonem ovlivnit utkání Českého poháru mezi Uherským Brodem a Vyškovem (1:3), a další odchovanci Zlína – Filip Štěpánek (Opava) s brankářem Lumírem Čížem (Chrudim).