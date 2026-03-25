Korupční kauza rozprášila okresní komisi rozhodčích na Uherskohradišťsku

Petr Fojtík
  5:33
Někdejší bývalý prvoligový rozhodčí Pavel Býma i FC Zlínsko, jemuž léta šéfoval. Pět bývalých hráčů z tehdy třetiligového otrokovického týmu. A čtyři rozhodčí. Obří fotbalová korupční kauza, která vyplula na povrch v úterý ráno, zasáhla citelně také Zlínský kraj, jehož činovníci se zrovna chystali na nevolební valnou hromadu.

Fotbalisté Zlínska, dříve Viktorie Otrokovice (v pruhovaném), jsou v půlce třetí ligy o skóre třetí. | foto: Jan SalačMAFRA

„Je to pro nás šok. O ničem jsme neměli tušení. Od rána odpovídám na hromadu telefonátů. Nevrhá to pěkné světlo na náš fotbal. Místo aby se psalo o pozitivních věcech, a co se podařilo, řeší se uplácení a ovlivňování zápasů. Velice nás to mrzí,“ řekl František Miko, člen výkonného výboru zlínského krajského fotbalového svazu a šéf okresního svazu Uherského Hradiště.

Do případu jsou namočeni hned tři muži s píšťalkou ze Slovácka včetně předsedy komise rozhodčích uherskohradišťského okresu Josefa Tomance a gestora mladých sudích Tomáše Svobody.

„Oba jsou nedostupní,“ uvedl Miko, jemuž se tak během chvilky rozpadla komise, která se stará o nasazování arbitrů. „Zrovna se rozbíhá jarní část, museli jsme okamžitě jednat. Zatím ji povede místopředseda svazu Radim Krsička.“

Etická komise Fotbalové asociace České republiky s oběma „nedostupnými“ zahájila disciplinární řízení a zastavila jim automaticky činnost ve fotbalové asociaci.

Fotbalová kauza: FAČR vyšetřuje i gólmana, co vyřadil Sigmu, či manažera HC Olomouc

Dalšími podezřelými jsou rozhodčí z listiny krajských soutěží Vlastimil Ogrodník z Bojkovic a předseda divizního Slovanu Bzenec Luboš Drozdy. Oba ještě o víkendu řídili duely krajského přeboru.

Ogrodníka šetřily policie a orgány fotbalové asociace už dříve v souvislosti s třetiligovým utkáním mezi Hodonínem a Ostravou B (0:3), který měl být ovlivněný sázkařskou mafií. Na jedenáct měsíců byl vyškrtnutý z listiny rozhodčích, podezření se ale nakonec neprokázalo a Ogrodník se mohl před sezonou 2024/25 vrátit k pískání v krajských soutěžích.

Podle nových zjištění měl Ogrodník spolu se Svobodou a kolegou Michalem Gasnárkem na podzim roku 2022 zmanipulovat střetnutí MSFL Znojma s Hranicemi (3:0).

Tomanec je podle etické komise zapletený do match fixingu dokonce tří třetiligových zápasů, pokusil se ovlivnit utkání Startu Brno s Hodonínem (1:1) a Rosicemi (4:1) a duel béčka Zbrojovky Brno s Hodonínem (1:0). I Drozdyho jméno figuruje v utkáních brněnského Startu – s Hlučínem (3:2) a přátelského zápasu s rakouským FAC Vídeň (1:3).

Filip Štěpánek na tréninku Zlína

Z hráčů se ve spisech objevila pětice, která v inkriminovaných duelech oblékala dres FC Zlínska – konkrétně jde o Lukáše Vychodila (nyní Zábřeh), Romana Balu (Zábřeh), Michala Suchého (Znojmo), Marka Kalinu (Znojmo) a Roberta Russmanna (Petřvald na Moravě). Fixlování měl řídit Býma.

V policejní síti uvízli také záložník Holešova Vilém Gettler, jenž měl svým výkonem ovlivnit utkání Českého poháru mezi Uherským Brodem a Vyškovem (1:3), a další odchovanci Zlína – Filip Štěpánek (Opava) s brankářem Lumírem Čížem (Chrudim).

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

Fotbalistou roku 2025 se stal Šulc. Na pódiu poděkoval i své kočce

Fotbalista roku Pavel Šulc s trofejí pro vítěze.

Jedenadvacet branek, šestnáct asistencí, objev francouzské ligy. Pavel Šulc se stal nejlepším fotbalistou Česka za rok 2025. Svou bilanci takřka rovnoměrně rozdělil mezi Viktorii Plzeň a Lyon. Druhý...

Karvinský klub kvůli šéfovi v nejistotě. V krajním případě mu hrozí vyloučení z ligy

Odveta baráže v Karviné byla plná emocí. Něco si vysvětlovali i karvinský...

Na začátku března senzačně postoupili do semifinále českého poháru. Ve fotbalové lize i přes mizerné výsledky v jarní části nemají potíže se záchranou. Přesto se karvinští fotbalisté - a s nimi i...

24. března 2026  21:39

Salah po devíti letech končí v Liverpoolu. Není to jen klub, vzkazuje egyptský střelec

Salah z Liverpoolu kouše hořkou porážku na hřišti posledního Wolverhamptonu.

Egyptský útočník Muhammad Salah po sezoně odejde z Liverpoolu. Anglický klub, ve kterém třiatřicetiletý fotbalista působí od roku 2017 a pomohl mu ke dvěma ligovým titulům i triumfu v Lize mistrů, o...

24. března 2026  20:49

KOMENTÁŘ: V hlavní roli sázky a úplatky. Pomoc, fotbal opět v bahně. Očistí se?

Premium
Sudí Jan Všetečka během čtvrtfinále domácího poháru mezi Bohemians a Plzní.

Bizarnější načasování nevymyslíte. Dva dny předtím, než národní tým vytáhne do boje za vysněným mistrovstvím světa, kde dvacet let chyběl. Ve chvíli, kdy se celé Česko chystá mačkat palce před...

24. března 2026

Všetečka měl slibně rozjetou kariéru. Jemu i dalším ušpiněným sudím hrozí konec

Rozhodčí Jan Všetečka v akci. Pro podezření z ovlivnění zápasu Karviná - České...

Než koncem ledna začala jarní část fotbalové ligy, komise rozhodčích nově na mezinárodní listinu zapsala Jana Všetečku. Jeden z předních českých sudích s velkou perspektivou si však žádný pohárový či...

24. března 2026  18:04

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají." Aféra ve fotbale, díl další

Premium
Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

24. března 2026  17:59

V potížích je také Latka. Uplácel sudího v boji o záchranu? Obvinění odmítám, tvrdí

Někdejší fotbalista Martin Latka.

Dva zápasy Opavy, které smrdí. A v obou případech jméno bývalého fotbalisty a nynějšího funkcionáře Martina Latky. Podle etické komise, která s nim v úterý zahájila řízení, se podílel na nabídnutí...

24. března 2026  16:25,  aktualizováno  17:06

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

V létě měl podle spekulací přestoupit do Slavie, teď má ovšem obří malér. Jméno Samuela Šiguta se v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale objevilo na seznamu, jenž v úterý odpoledne...

24. března 2026  14:13,  aktualizováno  16:59

Fotbalová kauza: FAČR vyšetřuje i gólmana, co vyřadil Sigmu, či manažera HC Olomouc

Milan Machálek z Nových Sadů ukazuje na poraněné místo.

Loni prožil fotbalovou pohádku. Ve 38 letech vychytal brankář Zdeněk Kofroň z divizních Nových Sadů postup v Českém poháru přes prvoligovou Sigmu, obhájce trofeje. V dalším kole se postavil i proti...

24. března 2026  15:44

47 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Taková akce proti korupčnímu jednání ve fotbale ještě nebyla. Sama asociace zahájila hned 47 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů či...

24. března 2026  15:08

KOMENTÁŘ: Korupce a sázky v českém fotbale? Skvělé je, že se vyšetřování povedlo utajit

Komentář
Předseda FAČR David Trunda přichází na tiskovou konferenci po mimořádném...

Baráž o mistrovství světa měla být největší událostí měsíce března v tuzemském fotbale. Nicméně úterní ranní zásah policie a dalších specializovaných složek ve věci korupce, ovlivňování výsledků a...

24. března 2026  12:57

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Trunda: Zásah se netýká nikoho z vedení fotbalu. Asociace boj s korupcí iniciovala

Šéf českého fotbalu David Trunda na tiskové konferenci po mimořádném zasedání...

Dva dny před baráží o mistrovství světa rána. „Ale fotbalová asociace je v kauze iniciátorem, od počátku spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a zásah se netýká nikoho z vedení českého...

24. března 2026  11:26,  aktualizováno  11:53

