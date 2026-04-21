Dva stíhaní z fotbalové kauzy opustili vazbu. Maření vyšetřování nehrozí, rozhodl žalobce

Autor: ,
  14:58aktualizováno  15:25
Dva ze čtyř stíhaných v rozsáhlé kauze fotbalové korupce byli propuštěni z vazby. Podle žalobce už nehrozí, že by mařili vyšetřování, uvedla Česká televize. Podle informací ČTK jde o dva obviněné, které vzal do vazby soud ve Zlíně. Náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš ČTK řekl, že u nich vazba byla nahrazena slibem a dohledem probačního úředníka. Příkaz k propuštění byl vydán 17. dubna.

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné v kauze korupce ve fotbale, mezi nimi je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší prvoligový rozhodčí Pavel Býma (uprostřed se sluchátky). | foto: Glück DaliborČTK

V kauze bylo koncem března obviněno 32 lidí, počet nemusí být konečný. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.

„Na základě výpovědi dvou vazebně stíhaných obviněných státní zástupce dospěl k závěru, že u jejich osob odpadl koluzní důvod vazby, tedy že již nehrozí, že by mařili vyšetřování,“ řekl dnes ČTK náměstek Bartoš. O propuštění obviněných z vazby rozhodl státní zástupce.

Prokeš ječel na rozhodčí, ale šlo mu jen o vlastní kapsu. Exmajitel Znojma o korupci

„Pominul důvod koluzní vazby a ohledně důvodů vazby útěkové a předstižné bylo rozhodnuto o náhradě vazby mírnějšími opatřeními - slibem obviněných a dohledem probačního úředníka. Proti usnesení mohou stížnost, která nemá odkladný účinek, podat dotčení obvinění, nicméně to spíše neočekáváme,“ doplnil náměstek.

Soudy ve Zlíně a v Brně poslaly v březnu do vazby čtyři z pěti obviněných, u kterých žalobci vazbu navrhovali. Kvůli obavě z ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti tam skončil po rozhodnutí Městského soudu v Brně bývalý manažer třetiligového Startu Brno Jakub Prokeš.

Okresní soud ve Zlíně poslal do vazby tři obviněné. Jedním z nich byl bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Dalším dvěma obviněným nebylo zřetelně vidět do obličeje, podle webu iSport.cz šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého. Ve vazbě tak zůstává podle informací ČTK Prokeš a jeden z obviněných, kterého tam umístil soud ve Zlíně.

Rozhodnutí soudu ve Zlíně o dvou vazbách v kauze fotbalové korupce je pravomocné

Korupční fotbalová kauza je podle náměstka Bartoše vedena ve třech samostatných řízeních. Ostravské pracoviště Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) řeší část případu, ve kterém je stíháno 18 obviněných, brněnské pracoviště pracuje na kauze s pěti obviněnými, z nichž jeden je stíhán vazebně. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje stíhá devět obviněných, z nichž tři původně skončili ve vazbě. „Tedy v této trestní věci je vazebně stíhána pouze již jedna obviněná osoba,“ doplnil Bartoš.

Škoda v korupční kauze přesahuje u některých obviněných deset milionů korun. Rozsah škody se u jednotlivých obviněných liší. Obvinění měli na výsledky zápasů sázet nejen u tuzemských, ale i zahraničních kanceláří. Sázet se takto dá nejen na samotné výsledky zápasů, ale i na konkrétní situace během zápasů, jako jsou jména střelců, počet rohů, faulů, střel nebo ofsajdů či udělených karet. Právě škoda způsobená manipulací zápasů u zahraničních sázkových kanceláří, kde se sází na více detailů během zápasu, se bude dále vyšetřovat.

Fotbalisté Startu Brno bez peněz. Nevíme, kolik jim máme poslat, reaguje předseda

Stíhání se týká mimo jiné trestných činů podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část stíhaných viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Jablonec vs. Mladá BoleslavFotbal - Semifinále - 21. 4. 2026:Jablonec vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
21. 4. 17:00
  • 2.02
  • 3.47
  • 3.55
Bilbao vs. OsasunaFotbal - 33. kolo - 21. 4. 2026:Bilbao vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
21. 4. 19:00
  • 1.86
  • 3.65
  • 4.59
Mallorca vs. ValenciaFotbal - 33. kolo - 21. 4. 2026:Mallorca vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
21. 4. 19:00
  • 2.60
  • 3.20
  • 3.03
Karviná vs. OstravaFotbal - Semifinále - 21. 4. 2026:Karviná vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
21. 4. 20:00
  • 2.36
  • 3.27
  • 2.97
Brighton vs. ChelseaFotbal - 34. kolo - 21. 4. 2026:Brighton vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
21. 4. 21:00
  • 2.50
  • 3.74
  • 2.78
Inter vs. ComoFotbal - Semifinále - 21. 4. 2026:Inter vs. Como //www.idnes.cz/sport
21. 4. 21:00
  • 1.91
  • 3.50
  • 3.95
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

West Ham opustila kritizovaná baronka. Křetínský jí děkuje: Měla zásadní přínos

Karren Bradyová podporuje West Ham.

Místopředsedkyně fotbalového West Ham United Karren Bradyová po 16 letech rezignovala na funkci. Klub ohrožený sestupem z anglické ligy to uvedl na svém webu. Sedmapadesátiletá baronka se bude nadále...

21. dubna 2026  14:33

Předvedli velkou a suverénní jízdu. Zbrojovce k postupu gratulují i rivalové

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Brněnská Zbrojovka díky pondělní remíze Artisu s druhým Táborskem sbírá gratulace k prvoligové příslušnosti. Kromě městského rivala k postupu do ligy gratulovaly také další sportovní kluby. Blahopřál...

21. dubna 2026

Jiráček o éře Plzně: Hlavy se nastavovaly v hospodě, lepší partu jsem nezažil

HVĚZDA POSLEDNÍCH DNÍ. Plzeňský záložník Petr Jiráček má formu, dostal se i do

Důležitým článkem plzeňské zlaté party ze sezony 2010/11 byl i levonohý záložník Petr Jiráček. Rodák ze Sokolova se po příchodu do Viktorie postupně zařadil do základní sestavy a svými výkony přispěl...

21. dubna 2026  13:30

Zůstane Krejčí navzdory sestupu v Premier League? Zájem prý mají Leeds a Brighton

Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po utkání s Arsenalem.

Stejně jako další hráči bude řešit svou budoucnost. Poté, co fotbalový Wolverhampton sestoupil z Premier League, lze očekávat, že neudrží všechny opory. A na odchodu by údajně mohl být i český...

21. dubna 2026  13:01

Horváthovi: Tati, Spartu i Slavii bys mohl trénovat! Showbyznys mi cestu zavřel

Premium
Vlevo Patrik Horváth, vpravo Pavel Horváth.

Když se špičkují, trháte se smíchy. Když mluví o fotbale, hltáte každé jejich slovo. Když básní o jídle, tečou vám sliny. Horváth & syn? Ve třetiligovém Mostě značka kvality i dobré nálady. Pavel...

21. dubna 2026

Jiránek smekl. Hrát jako favorit není snadné, řekl sportovní ředitel Zbrojovky

Generální manažer fotbalistů Zbrojovky Brno Jan Mynář (vlevo), po jeho levici...

Martin Jiránek, sportovní ředitel brněnské Zbrojovky, po postupu do první fotbalové ligy vyzdvihl, jakým způsobem tým zvládl roli favorita druhé nejvyšší soutěže. „Byla to náročná sezona. Pro...

21. dubna 2026  10:24

Bořilův úlet zastínil i první porážku. Jaký trest mu hrozí? Ve hře i drastická varianta

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Těžko říct, co by sudímu Černému provedl, kdyby ho parťák Prekop oběma rukama nerval zpátky. Pětatřicetiletý Jan Bořil, lídr Slavie, se přímo na hřišti snažil vysmeknout ze sevření spoluhráče a...

21. dubna 2026  7:14

Wolves s Krejčím sestupují z Premier League, rozhodla remíza West Hamu

Tomáš Souček z West Hamu obehrává Tyricka Mitchella z Crystal Palace.

Definitivně stvrdili sestup Wolverhamptonu z anglické Premier League. Fotbalisté West Hamu i s Tomášem Součkem v dohrávce 33. kola remizovali 0:0 na Crystal Palace. Wolves s dalším českým zástupcem...

20. dubna 2026  22:54,  aktualizováno  23:11

KOMENTÁŘ: Sestup Baníku by byl totálním fiaskem, ani pohár bídnou sezonu nespasí

Premium
Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.

Je to už trochu ohrané téma. Zároveň čím dál víc fascinující. Jak může Baník, chlouba Ostravy, trnout, jestli se udrží ve fotbalové lize? V domácím poháru se sice bude v úterý proti Karviné rvát o...

20. dubna 2026

Zbrojovka se vrací do první ligy! Po remíze Artisu s Táborskem má o postupu jasno

Gólová radost Gjorgievskiho ze Zbrojovky v zápase s Artisem

Po třech letech se fotbalisté brněnské Zbrojovky vracejí do nejvyšší soutěže. Lídr druhé ligy má jistotu po pondělní dohrávce 24. kola a remíze 1:1 mezi třetím Artisem Brno a druhým Táborskem....

20. dubna 2026  19:02,  aktualizováno  19:37

Slavia se červená, je důvod k zneklidnění? Sparta i Plzeň měly titul i nejvíc vyloučení

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Tři červené karty v posledních dvou kolech, i kvůli nim pět bodů minus. Je ve fotbalové Slavii kvůli chatrné disciplíně důvod k zneklidnění? Šest vyloučení v sezoně je po Pardubicích druhé nejvyšší...

20. dubna 2026  17:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.