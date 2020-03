Středeční dohrávka bude, zbytek ligy v nejistotě. Nižší soutěže pokračují

Zápas 23. kola mezi Teplicemi a Libercem byl původně odložen kvůli nezpůsobilému terénu, středeční výkop v 17 hodin nicméně platí. Duel se nicméně uskuteční ve velmi omezeném režimu.

Utkání se kromě fanoušků nezúčastní ani zástupci médií. Účastníky budou pouze hráči, realizační týmy, rozhodčí, delegáti a nejužší organizační zajištění zápasu.

V první lize zbývá odehrát šest dějství a pětikolovou nadstavbovou část.



LFA, která profesionální soutěže v Česku řídí, o svých krocích informovala ve strohém prohlášení. Uvádí, že vývoj situace okomentuje po středečním zasedání Ligového výboru.

Týmy z první a druhé ligy tak dál čekají na verdikt, nicméně třeba Plzeň pozastavila prodej lístků na víkendové utkání na Spartě a následný domácí duel s Mladou Boleslaví. Ke stejnému kroku se posléze uchýlila i Slavia, která dočasně přerušila prodej vstupenek na zápas s Jabloncem (21. března).



Fotbalová Slavia ruší veškeré akce ve svém muzeu na stadionu, klubový šéf Jaroslav Tvrdík na Twitteru navrhl přerušení ligy (více).



Sparta se aktivně zabývá tím, jak zorganizovat šlágr s Plzní s limitem sta lidí na stadionu.

„Jako pořadatel zápasu budeme mít hlavní odpovědnost, a proto bychom chtěli mít hlavní slovo při určování počtů lidí. Kvóty by se měly co nejméně dotknout obou hráčských kádrů a realizačních týmů,“ uvedl na Twitteru mluvčí Ondřej Kasík. Zástupci médií (kromě majitele práv O 2 TV) by na stadionu být nemohli.

U nižších soutěží už je jasno, zápasy od třetí ligy níž, včetně těch mládežnických, se neruší. FAČR v Česku organizuje také národní pohár MOL Cup - semifinálové duely se mají hrát 22. dubna.



„Respektujeme rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a co se týká utkání, která řídí Fotbalová asociace České republiky, krajské nebo okresní svazy, platí, že proběhnou dle předem domluveného programu. S tím, že pořadatelé, to jest domácí tým, ručí za to, že se na utkání nedostane více než sto osob,“ řekl mluvčí asociace Michal Jurman.

Ostravský Baník přesto uvedl, že mimo áčka odehrají jeho ostatní týmy svá víkendová utkání bez diváků. Verdikt se týká žen, rezervy hrající MSFL a mládežnických výběrů. Slovácko dokonce malým fotbalistům ruší tréninky, těm nejmenším minimálně do neděle.

FC Baník Ostrava (Twitter) @fcbanikostrava ℹ️ Vyjma áčka odehrají ostatní týmy Baníku - tedy béčko, mládež a ženy - svá víkendová utkání bez diváků. Pokud jde o FORTUNA:LIGU, Baník čeká na postoj a informace LFA. odpovědětretweetoblíbit

O zrušení veškerých sportovních, kulturních a jiných hromadných akcí nad 100 osob rozhodla v úterý ráno Bezpečnostní rada státu kvůli šíření koronaviru. V Česku je aktuálně 40 nakažených.