Komňacký o Artisu: Problém je v kádru. Navrátil a Breite už jsou za zenitem

  9:31
Sen o dvou brněnských klubech v nejvyšší fotbalové soutěži se odkládá. Zatímco Zbrojovka se do první ligy vrátila přímým postupem, Artis miliardáře Igora Faita narazil v baráži na strop. Slovácko ho dvakrát přejelo. „Myslím, že ta úvaha a naděje, že by mohl v téhle konkurenci uspět, byly liché, rozdíl v kvalitě je opravdu velký,“ komentuje trenérský matador František Komňacký.

Fotbalisté Artisu Brno slaví trefu v úvodním zápase baráže proti Slovácku. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Aby to příští sezonu vypadalo jinak, je podle něj klíčové přestat brát baráž jako hlavní strategii postupu. „Pro druholigové mužstvo je to strašně složitá cesta. Jestli Artis chce mezi elitu, musí jít po prvním místě. Letos nebyli nijak dominantní. Těžko pak můžete počítat s tím, že uspějete ve dvojzápase proti mužstvu, které do něj jde s mnohem širší a v těžkých zápasech prověřenou sestavou,“ vysvětluje čtyřiasedmdesátiletý vítěz české ligy s Ostravou z roku 2004.

S tím souhlasí i trenér Artisu Roman Nádvorník. „To, co jsme s tímhle kádrem dokázali, bylo maximum možného. Mám připravenu koncepci a výběr takových hráčů, kteří nám do první ligy pomohou. Chci hrát útočný a běžecký fotbal, s nímž jsem byl úspěšný. Takový tým chci vybudovat znovu, jiná cesta není,“ hlásí. „Zase ale nemohu říct, že tady vše bylo špatně. Jen to musíme doplnit a postavit jinak.“

Staré tváře, výrazné limity

Jasně naznačil, že zásadní problém podle něj leží v kádru. Artis v honbě za svým cílem vsadil na známé hráče – ligové zkušenosti, stovky startů, velké kluby v životopisech. Na papíře výsledek vypadá dobře, na hřišti už méně. „Mají zajímavá jména, ale spíš z minulosti. Ti kluci sice první ligu kdysi dobře hráli, ale dneska jejich kvalita stačí už jen na tu druhou,“ odtuší Komňacký.

Kapitán brněnského mužstva Martin Pospíšil k tomu přidává praktickou rovinu. Za rok se v kabině protočily desítky hráčů, každé přestupové okno znamenalo novou přestavbu. „Už to chce ustálit aspoň kostru a postupně na ni nabalovat kvalitu. Byla by blbost zase všechno úplně překopat,“ má jasno.

Kapitán fotbalistů Artisu Brno Martin Pospíšil (na zemi) po derby se Zbrojovkou. (srpen 2025)

Komňacký varuje i před krátkozrakostí postupu za každou cenu. „Není nic horšího než jít nahoru a před sezonou zjistit, že musíte koupit osm lidí, protože ti vaši jsou dobří jen na druhou ligu,“ naznačuje budovatelskou cestu. Podle něj musí Artis přivádět hráče, kteří i dnes snesou prvoligové tempo, ne jen hvězdy minulých ročníků.

Zatímco zkušených i mladých hráčů má klub dost, chybí mu hráči v ideálním fotbalovém věku, tedy mezi 23 až 28 lety. „Schází střední generace,“ postěžoval si nedávno Nádvorník. A je to fakt, z celkové 27členné soupisky měl takových plejerů pouze sedm, obránce Daniel Kosek se po sezoně navíc vrací do Slovácka.

Když přijde řeč na posily, je Komňackého představa jasná. Vytáhnout nadstandard z druhé ligy a k tomu chytře sáhnout do větších klubů. „Ideální je zacílit na kluky, kteří tu soutěž přerůstají. Třeba Papalelé v Opavě je typ hráče, který už druhou ligu přerostl a měl by mít ambice jít výš,“ naznačuje. Ostatně právě o tohoto křídelníka jeho bývalý kouč Nádvorník stojí. „Roman je pro druhou ligu nadstandardní trenér. Tu soutěž zná a umí z ní vyzobat to, co je opravdu nadprůměrné. V Artisu udělali dobře, že ho přivedli,“ schvaluje jeho setrvání Komňacký.

Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, je zklamaný po čtvrtém inkasovaném gólu.

Peníze jsou, fanoušci přijdou

Druhou nosnou linií můžou být zápůjčky z top klubů. „Podíval bych se do Sparty, Plzně, Slavie, kdo je čtvrtý, pátý útočník nebo kreativní záložník. Hráči s kvalitou na ligu, ale bez minut. Mohli by přijít na hostování, rozehrát se a rozvinout potenciál. Pro Artis by to byla okamžitá pomoc,“ je přesvědčený.

Klíčovou roli má hrát hrotový útočník. Nejlepší střelec druhé ligy Quadri Adediran je podle Komňackého zajímavý brejkový typ, ale ne klasická jednička na špici. „Potřebujete k němu ještě jednoho, takového toho durchšlágra, který dá patnáct gólů za sezonu a váže na sebe dva beky. Myslel jsem si, že by to mohl být Jean-David Beauguel, typově mi tak přijde, ale byl celé jaro zraněný,“ popisuje.

Další problém vidí v záloze. „Asi by to chtělo oživit střed hřiště. Chybí hráči, co mají tah na bránu, jsou schopní střílet, vzít to na sebe a režírovat hru. V minulosti se mi třeba Pospíšil velmi líbil, ten tohle kdysi splňoval. Dnes už zřejmě ne, už má něco za sebou. A to nemluvím o Navrátilovi nebo Breitem, to jsou hráči za zenitem. Místo nich bych si dokázal představit mladší, rychlejší, důraznější a bojovnější hráče,“ míní trenérský bard.

Klíčový moment brněnského derby - Radim Breite z Artisu vidí červenou kartu!

Na rozdíl od řady konkurentů Artis na obměnu peníze má. „Drží rozpočet možná třikrát čtyřikrát vyšší než Jihlava, Chrudim či Prostějov. S takovými možnostmi si nemůžete dávat jiný cíl než mířit na postup,“ připomíná Komňacký s tím, že z první ligy spadla pražská Dukla.

Co chybí, je přirozená fanouškovská základna. „To může být problém teď, ale ne nutně časem. Brno je příliš velké město na to, aby neuživilo dva prvoligové kluby. Pět tisíc lidí na Artis se tam prostě najde. To, že teď nemá fanoušky, je fakt. Ale když se bude hrát dobře a vítězit, lidi začnou chodit,“ uzavírá.

Výsledky

