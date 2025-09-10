„Myslíme, že situaci to uklidní, byť podobné excesy asi úplně nevymýtíme. Pomůže to k bezpečnosti a můžeme se pak opřít o důkazní materiál, který nám bude pomáhat. Nebudeme rozhodovat jen na základě tvrzení,“ uvedl Jan Novotný, člen krajského výkonného výboru.
V sobotním utkání dorostenecké I. A třídy v Meziboří se jirkovský trenér Lukáš Rusník vrhl na mladého sudího, který nastoupil jako začátečník se zelenou páskou na ruce. A podle zápisu i svědectví domácích ho škrtil. Klub Ervěnice – Jirkov jeho atak v protestu popsal jako „chycení za dres v oblasti vrchu hrudníku a odstrčení“. Kauzu vyšetřuje i policie, zatím jako přestupek. Videomateriály pocházejí pouze od diváků. Svazová disciplinárka by mohla rozhodnout o trestech do dvou týdnů.
Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů
ÚKFS apeluje na kluby, aby utkání dorostu natáčely už nyní na bázi dobrovolnosti. Buď pomocí VEO kamer, které nepotřebují díky AI obsluhu, případně díky pevné kameře s výhledem na celé hřiště anebo vhodné bezpečnostní kameře.
„Cílem je zvýšení bezpečnosti na fotbalových hřištích, předcházení konfliktům a vytvoření férového prostředí, ve kterém se hráči, trenéři, rozhodčí i diváci budou cítit komfortně a chráněně,“ stojí v komuniké výkonného výboru.
Novotný zvažuje povinnost natáčet zápasy i ve svém litoměřickém okresu, kterému jako předseda šéfuje. Vyburcoval ho k tomu jiný drsný případ z úvodu sezony, hromadná rvačka diváků na utkání Travčice – Malé Žernoseky. Disciplinární komise už vynesla tresty, domácí klub zaplatí pokutu osm tisíc korun, hosté o tisíc méně.
Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu
„Zřejmě to budou vymáhat od lidí, kteří se prali a které nám neoznačili. Neřekli jejich jména. Pořád zvažuji trestní oznámení za znevážení jména fotbalu. Dokud neuděláme zásadní rozhodnutí, lidi si budou dělat, co chtějí. Agresivita roste a my musíme zamezit tomu, aby násilí na stadionech bylo,“ vyzval Novotný.
S identifikací „bitkařů“ by pomohla právě kamera, pokud by se pohybovali v jejím zorném poli a měla by dostatečné rozlišení.
„Kluby tvrdí, že nemají peníze, ale já si to nemyslím. Pobírají i dotace, šikovný člověk si peníze na kameru sežene. Zkusíme pomoct také my nějakým dotačním titulem od kraje, obcí, měst, abychom kriminalitu snížili, když to řeknu napřímo. Projednáme to s kluby.“