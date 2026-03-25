Klub s pověstí sázkové kanceláře. S Býmou a Černajem šlo Zlínsko „štěstíčku“ naproti

Petr Fojtík
  17:42
Za dva roky si budou připomínat 100 let od založení fotbalového klubu, který původně nesl název SK Viktoria Kvítkovice. Na oslavy kulatin ale teď nemají v oddíle FC Zlínsko pomyšlení. Klub z Otrokovic se totiž stal synonymem úplatkářství, zfixlovaných zápasů a podvodných sázek.
Jak se provinční oddíl proměnil v semeniště fotbalových korupčníků, jemuž se ve druhém největším městě zlínského okresu říkalo mezi zasvěcenými „Viktoria Otrokovice sázková kancelář“?

Původně nesl název TJ Moravan Otrokovice odkazující na místní patronátní fabriku vyrábějící lehké letouny. Od ledna 1993 se transformoval na FC Viktoria Otrokovice a až do roku 2006 hrál „jen“ okresní nebo krajské soutěže.

Klíčovým mužem klubu byl už tehdy Jan Ševčík, který ve „Viktorce“ pracoval dlouhých 41 let až do června 2022, kdy v něm z pozice předsedy nedobrovolně skončil. Civilním povoláním zubař měl přezdívku „Doktor“ a v jednu chvíli patřil mezi nejmocnější muže tuzemského fotbalu. Na přelomu milénia byl členem výkonného výboru fotbalové asociace a čtyři roky šéfoval vlivné Moravskoslezské řídící komisi.

Jeho Viktoria nicméně dál kopala krajský přebor, než v roce 2006 mimo pořadí postoupila ze 4. místa poprvé v historii do divize a po devíti letech dokonce do třetí ligy (MSFL). Tým patřil v soutěži k průměru, od jara 2018 se o něm ale začaly šířit v zákulisí zvěsti, že by se mohl brzy zapojit do sázkařského byznysu.

„Jako klub jsme nikdy v ničem nejeli,“ dušoval se Ševčík před čtyřmi lety v rozhovoru pro MF DNES. Právě kolem jeho klubu se však už na jaře 2018 začal objevovat kontroverzní fotbalový šíbr Daniel Černaj, který je zapletený také do současné úplatkářské aféry.

Je s podivem, že Černaj se před sezonou 2018/19 stal sportovním manažerem Viktorie, přestože měl ze své hlučínské éry podmínku za výrobu dětské pornografie a svádění k pohlavnímu styku. Spojovaný byl také s match fixingem, tedy manipulací s výsledky zápasů. Do týmu přivedl „svoje“ hráče s pochybnou minulostí. Takže když za rok po vzájemné dohodě ve Viktorii skončil, sázkařská rakovina mohla v klubu, který za jeho panování letěl v zimě na soustředění do Kypru, bujet dál.

Dlouholetý šéf Viktorie Otrokovice Jan Ševčík

Zvláště když se na něj napojil další výtečník s mizernou pověstí, bývalý prvoligový rozhodčí Pavel Býma a rovněž aktér nové kauzy, který se svými kolegy na valné hromadě v červnu 2022 vyšachoval Ševčíka z vedení a sám se nechal zvolit novým předsedou spolku. Podle Ševčíka šlo o majetek klubu, který mimo jiné provozuje na stadionu ubytovnu.

Rošádou ve vedení odstartovalo divoké období v klubu, který se začal opakovaně objevovat v podezřelých zápasech a bizarní góly u jeho utkání kolovaly na sociálních sítích. Sázková kancelář Tipsport ho umístila na černou listinu a jeho duely vyřadila z Live sázek.

Za necelý rok nesl oddíl tři názvy (FC Viktoria Otrokovice, SK Kvítkovice, FC Zlínsko). Podle Býmy se chtěl odstřihnout od Ševčíkovy éry, současné jméno mělo ukazovat na širší regionální rozměr klubu. Podle jiných rychlými změnami jména za sebou zametal stopy, aby se stal pro asijské sázkovky nečitelným.

Býma a slavičínský podnikatel Tomáš Macek, který ho loni v lednu nahradil v pozici předsedy klubu, se nařčením z ovlivňování utkání bránili. „Ukázaná platí. Ať někdo přinese důkazy,“ vzkázal Býma loni v červnu. Teď je podle všeho policie a FAČR mají. Tvrdí, že FC Zlínsko a Býma měli v letech 2022 až 2023 zmanipulovat tři jeho zápasy, dva v MSFL a jeden v poháru. Etická komise řeší i pět bývalých hráčů Zlínska.

Klubu hrozí peněžní trest, který ho může zruinovat. Sportovně si už moc pohoršit nemůže. Když mu loni bývalé vedení asociace zatrhlo stěhování do Zábřehu na Moravě, přihlásil se až do 8. ligy, dříve okresního přeboru.

