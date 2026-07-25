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Nováček Kladno, tým odložených. Ukážeme, že i fotbal sem patří, burcuje Hašek

Petr Bílek
  9:05
Zklamaný kladenský trenér Zdeněk Hašek během utkání s Ústím nad Labem.

Zklamaný kladenský trenér Zdeněk Hašek během utkání s Ústím nad Labem. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

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Hokejky tentokrát nechte doma, soustředíme se na míče! Ústecká pozvánka na druholigovou premiéru s nováčkem Kladnem zmínila ikonický sport ve městě oceli, z jehož stínu chtějí fotbalisté vystoupit. „Uvidíme, jestli je Kladno i fotbalové město, když je hokejové,“ dumal po páteční porážce 1:2 a sympatickém výkonu trenér hostů Zdeněk Hašek.

Kladno se na mapu profesionálního fotbalu vrátilo po 15 letech, i jeho prvoligová minulost je bohatá. Comeback zbrusu nového mužstva vypadal po proměněné penaltě a vedení sladce, jenže v předposlední minutě domácí Belgičan Idumbo dokonal otočku Viagemu.

Jaké je tvořit nový tým? Z loňského kádru zbyli v základní sestavě jen tři hráči, Hrubeš, Hudec a kapitán Pospíšil.
Je bolestivé, když skončí někteří hráči, kteří postup vykopali. Pokud kvůli práci, to vás až tak nemrzí, protože se rozhodli oni. Jiní museli pryč, protože jsme chtěli přivést fotbalisty, kteří druhou ligu hráli. A řeknu to na rovinu: my sestavili mužstvo z hráčů, které nikdo ve druhé lize nechtěl. Takhle jsme si to s kluky řekli. Oni mají svoji kvalitu, ale třeba se nehodili do svých týmů systémově, neměli vztah s trenérem, skončily jim smlouvy. Není to o tom, že jsou špatní – teď ale musí ukázat, že druhou ligu nebo výš můžou hrát. Základní osa snese vysoké parametry, na tom budeme pracovat, ostatní musí přidat. Chceme být úspěšní.

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V prvním kole to nevyšlo, jak porážku vstřebáváte?
Bolí hodně. Máme to postavené na soudržnosti. Chceme, aby hráči pracovali až do konce, abychom byli tým. Uhrát v Ústí pozitivní výsledek, posunulo by nás to dál, protože není jednoduché poskládat nové mužstvo za pět neděl. Když přijde tolik nových hráčů, nezjistíte, jaký mají charakter. Pokažený konec mě štve nejvíc, někteří střídající výkonu nepomohli a jejich chyby pokazily celý výsledek. Ale tak to je. Musíme se odrazit, herně to z naší strany nebylo vůbec špatné. Dokud měli hráči energii, podávali zajímavé výkony.

Jaká bude domácí premiéra příští pátek proti Baníku B?
Bude jiná, protože Ústí je herní tým. Béčko Baníku jsem neviděl, ale jsou to mladí kluci, budou určitě pohybliví. V Ústí se dal hrát fotbal, u nás hřiště chytlo plíseň, není v dobrém stavu. Nevím, jak na něm půjde kombinovat. Musíme do utkání dát energii, přijdou diváci, první zápas doma. Jestli se někdo díval, lidi jsme pozvali do hlediště. Dlouho u nás druhá liga nebyla. Uvidíme, jestli je Kladno i fotbalové město, když je hokejové. Jestli si lidi najdou čas. Kluci i klub si zaslouží, aby fanoušci přišli a vytvořili domácí prostředí.

Motivuje vás ukázat, že Kladno není jen hokej?
Kladno je hokej, to je jasné, tak to je a vždycky bude. A je to dobře. Ale fotbal na Kladno patří taky a my děláme maximum, abychom ho lidem z města a okolí přiblížili. Aby mohli chodit na dobrý fotbal. Proto se páteční termín hodí, lidi by mohli přijít.

Momentka z utkání Kladno vs. Ústí nad Labem v Chance Národní lize.

Fandí vám i hokejisté přímo na stadionu?
Chodí trenéři, vídám je ve VIP. Pan Vejvoda, pan Müller, Honzu Nelibu jsem zahlédl, občas přijde Pavel Patera.

Kladno hrálo už i samostatnou českou ligu mezi lety 2006 a 2010. Dá se na tom stavět, nebo to už zavál prach?
Byla to jiná doba. Jako předseda nastoupil pan Kraus, Kladno tenkrát koupilo druhou ligu od Neratovic. Přicházeli hráči, přebudoval se stadion, který v tu dobu splňoval prvoligové parametry. Míra Koubek to trénoval, Honza Suchopárek se vrátil do druhé ligy. Moc se to srovnávat nedá. Ale já tam tehdy byl u dorostu, hezké období.

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Jaké má být to nynější druholigové?
Co loni dokázalo Ústí jako nováček (čtvrté místo), to je příklad pro nás. Chceme hrát s energií a na krev, což nám v závěru zápasu bohužel chybělo. Musíme se ale odrazit od celého výkonu, je potřeba vnímat ho v kontextu toho, že jsme v určitých chvílích byli jsme rovnocenným soupeřem mužstvu, které by mělo patřit na špičku druhé ligy. Defenzivní činnost byla vcelku v pohodě, Růžička v útoku podal zajímavý výkon na tak mladého hráče, Gembický si odehrál svoje, škoda tyče za stavu 1:1.

Devatenáctiletý Filip Růžička patří mezi nové tváře.
Přišel z Plzně, loni hrál třetí ligu, teď byl v přípravě s A-mužstvem, odehrál těžké zápasy v přípravě. Dali nám ho, ve čtvrtek přijel a my věděli, že to je fotbalista, proto hned hrál v sobotní generálce. Takhle by to mělo být, hráč musí pracovat a talent rozvíjet.

Ústí mělo v zápise sedm cizinců, vy dva. Proč jdete touto cestou?
Každý klub si musí zvolit, jestli chce zahraniční hráče, nebo ne. Je paradoxní, že cizinci jsou levnější než čeští hráči. A to si nemyslím, že je úplně správně. Musíte se ale zase o ně starat, řešit ubytování, je to složité. Pak musí být klub zajištěný, aby na ně měl jednoho člověka.

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Vy máte Brazilce Marca, který si zkusil i první ligu. Proč přišel?
Ligu hrál v Mladé Boleslavi a Karviné, ale to už je déle. Pak se dostal do zahraničí, byl v izraelské lize. Jeden agent nám ho nabízel v zimě, my se toho báli. Pak šel do Záp. V létě jsme chtěli přivést někoho zkušeného, v Zápech dával góly, tak jsem se pro něj rozhodli.

Taky vás v zimě posílil David Emmanuel z Bayernu Mnichov. Ještě je u vás?
Bayern má celosvětový projekt, přišel hned po dorostu, nabídli nám ho, aby se zlepšoval. A dali nám na něj i peníze. Moc se neprosadil, odehrál dobré barážové utkání v České Lípě, ale nedostal se do týmu. Vzhledem ke kvalitě, která u nás je, by paběrkoval. Na druhou ligu to zatím není, hledáme mu hostování v třetí lize.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Bohunice vs. Uh. BrodFotbal - - 25. 7. 2026:Bohunice vs. Uh. Brod //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 3.40
  • 3.77
  • 1.81
Vratimov vs. HavířovFotbal - - 25. 7. 2026:Vratimov vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 3.44
  • 3.98
  • 1.75
Sp. Brno vs. VrchovinaFotbal - - 25. 7. 2026:Sp. Brno vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
25. 7. 10:30
  • 4.23
  • 3.99
  • 1.60
Blansko vs. Velká BítešFotbal - - 25. 7. 2026:Blansko vs. Velká Bíteš //www.idnes.cz/sport
25. 7. 10:30
  • 1.40
  • 4.47
  • 5.52
Břidličná vs. HlučínFotbal - - 25. 7. 2026:Břidličná vs. Hlučín //www.idnes.cz/sport
25. 7. 14:00
  • 4.32
  • 3.90
  • 1.60
Zlín vs. OstravaFotbal - 1. kolo - 25. 7. 2026:Zlín vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
25. 7. 17:00
  • 3.29
  • 3.56
  • 2.17
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