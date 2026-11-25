Kladno se vyšvihlo do profesionální soutěže po 15 letech a muselo budovat zbrusu nový tým jen s hrstkou postupových opor. Po půlce druhé ligy a před posledním podzimním kolem je třinácté – tři body nad sestupem, zároveň tři body pod šestou příčkou.
„Myslím, že jsme se v soutěži etablovali. Víc výkony než body,“ přiznává Hašek. „Snažíme se o kombinační fotbal, a proto s těžšími soupeři, kteří na něj sází také, hrajeme dobře. Chybí nám tři body s Kroměříží; vyhrát, máme jich dvacet a nikdo nic neřeší. Neberu, jestli jsme v pásmu sestupu nebo ne. Jaro bude těžké a musíme se na to připravit.“
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Nováček Kladno, tým odložených. Ukážeme, že i fotbal sem patří, burcuje Hašek
Navíc není jisté, že budou padat poslední dva, neboť se ještě řeší zapojení Opavy do korupční kauzy. „Někdy vám stačí 30 bodů na záchranu, někdy nestačí ani 33. Nikdo pořád neví, jak to bude s Opavou, to se jen mlží okolo. Nikdo nic neřekne,“ vadí Haškovi. „Ale s tím se úplně kalkulovat nedá, jestli jim seberou body nebo je vyřadí. Není to ani naše věc, my se musíme soustředit sami na sebe.“
Poslední dvě příčky patří Třinci a Kroměříži, ale ani jejich situace není beznadějná. „V této soutěži může každý porazit každého, jsou to vyrovnané zápasy, rozhodují detaily, maličkosti. V některých věcech se nechováme, jak bychom se chovat měli. Ještě máme jeden zápas v Ostravě, ale jaro bude náročné,“ uvědomuje si trenér.
Hašek do Kladna přišel před třemi lety do divize a se ztrátou 12 bodů na postup a hle, nyní už je středočeský klub na mapě profesionálního fotbalu. „Teď je to o tom, abychom ukázali, že chceme jít cestou, kterou jsme začali. Musíme v ní pokračovat, usadit se ve druhé lize ještě víc. Podmínky k tomu máme kvalitní, je to jen o nás. Konkurenceschopné mužstvo jsme poskládali, pojďme pracovat dál.“
I na posílení, ačkoli Hašek zatím změny v kádru neoznámil. „Věřím, že mužstvo doplníme na postech, které nás trápí. A že kluci, co zůstanou, se budou posouvat. Musíme se dostat minimálně na 34 bodů, teď jich máme polovinu. Věřím naší práci,“ nebojí se Hašek.
Kde Kladno tlačí bota, o tom ještě pomlčel. „Nebylo by fér to říkat, když zbývá ještě jedno kolo. Ale všichni chtějí střelce, to poví každý trenér, každý klub. My máme kluky, kteří se do šancí dostanou, pak je musí řešit ve větším klidu, nebo trošku jinak. Jurčenko dal sedm gólů, je potřeba, aby se přidali i další. Někteří jsou poprvé ve druhé lize, je pochopitelné, že dělají chyby. Musíme prostě dřít,“ vybízí trenér, který v minulosti vedl třeba Vlašim, Žižkov, Litoměřicko nebo Most.
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diváků je letošní průměrná návštěva na zápasech Rytířů Kladno v hokejové extralize.
Naposledy Kladno doma podlehlo třetí Jihlavě 0:2, za deště a zimy. Stadion Františka Kloze, který sousedí s hokejovou arénou, výhru neviděl od srpnového úspěchu nad Žižkovem. „Na těžkém hřišti to byla válka. Fotbal, který umíme my i Jihlava, se na tom hrát nedal. Za dřinu jsme nebyli odměnění,“ mrzí Haška.
Domácí podzimní derniéru sledovalo 850 lidí. A Kladno je díky diváckému průměru 1 640 fanoušků na zápas druhým nejnavštěvovanějším klubem soutěže po pražské Dukle. Nejvíc publika měl zápas se Žižkovem, přišlo 2 630 diváků. „To je jedna z věcí, z kterých jsem mile překvapený, že lidi si na stadion našli cestu. Spousta z nich s námi jezdí ven, kde vidí i výhry, protože doma jsme naposledy zvítězili v srpnu. Což je strašné, když si to takhle člověk řekne.“
Na jaře budou další šance, jak kladenské věrné potěšit.
Chcete mě? Chceme! Klimeš hrál poprvé v základu: Za pracovitost si šanci zaslouží
Nereptal, že nehraje, trpělivě čekal na šanci. Do základní sestavy druholigového Kladna se fotbalový útočník Vítězslav Klimeš dostal až v posledním podzimním domácím zápase s Jihlavou, přesto dvacetiletý talent věří, že jeho hostování z prvoligové Plzně tu bude podle plánu pokračovat až do půlky příštího roku.
„Tedy jestli si mě tady nechají,“ nesměle se obrátil po porážce 0:2 na pozápasové tiskovce na vedle sedícího kouče Zdeňka Haška. „Za pracovitost a za to, jak jsi fungoval, když jsi nehrál, si tu šanci zasloužíš dál,“ přikývl mladému forvardovi trenérský bard.
Záležet bude i na postoji mateřské Plzně. „Mají klauzuli, že si ho mohou stáhnout, ale myslím, že by to byl krok dozadu, kdyby šel hrát za plzeňské béčko třetí ligu. Ukázal, že je právoplatným útočníkem druholigového týmu a je jen na něm, jak se bude rozvíjet dál. Pokora a pracovitost jsou vlastnosti, které ho dostaly do základu.“
Až do neděle Klimeš v Kladně spíše paběrkoval, do sestavy naskočil čtyřikrát z lavičky. Nejdéle hrál 23 minut proti Kroměříži. Proti Jihlavě poprvé odkopal celých 90 minut. „Děkuju trenérovi a celému realizáku za tu důvěru, vážím si toho, cítil jsem se v pohodě. Nemyslím , že bych byl nějak odlišný od ostatních hráčů, vydržel jsem soubojově, technicky i fyzicky,“ sdělil své dojmy kmenový hráč Viktorie.
V nejvyšší soutěži však ještě nikdy nenastoupil, nastupoval hlavně za třetiligovou rezervu. „Když to porovnám, tak druhá liga je mnohem rychlejší, soubojovější, ale to pro mě není problém.“
Premiérový start v základní jedenáctce mohl vyšperkovat i gólem, ale svou šanci v závěru promarnil. „Bylo to v 90. minutě, už jsem tahal nohy. Snažil jsem se vystřelit, dát gól, ale bohužel. Gólman měl i trochu štěstí, podle mě vůbec nevěděl, jak to vytáhl,“ litoval Klimeš.
Nepřipouští si, že by měl na jaře s Kladnem bojovat o záchranu, i když je nováček až třináctý. V nadupané tabulce ho ale dělí jen čtyři body od páté Vlašimi. „Myslím, že jsme jednoznačně druholigový tým, který by tu měl tuhle soutěž hrát i nadále.“ Svoje středočeské angažmá Klimeš bere hlavně jako sbírání zkušeností, od Plzně žádné zadání nemá. „Pomohl mi sem můj agent, bojuju tady sám za sebe. Ale v Plzni určitě čekají, že se tady posunu dál.“
A pak třeba jednou přijde i prvoligová premiéra.