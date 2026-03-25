Kauzu jsme začali řešit už před třemi lety, říká Fousek. Tehdy najal jejího strůjce

Zásah podle předsedy Trundy fotbalová asociace iniciovala, což bylo hlavní sdělení úterní tiskové konference.
„Naše vedení bojovalo s match fixingem hned od zvolení v roce 2021, bylo součástí našeho programu obnovit důvěru ve fotbal,“ líčil jeho předchůdce Fousek ve vyjádření pro ČTK.
|
„V průběhu mandátu jsme schválili ve výkonném výboru dva akční plány boje proti match fixingu s řadou konkrétních opatření i aktivně spolupracovali s kompetentními orgány,“ řekl třiašedesátiletý funkcionář, který v čele FAČR byl mezi lety 2021 a 2025.
„Proto má dnešní kauza prvopočátek už před třemi lety. Poté, co jsme angažovali Kamila Javůrka na pozici integrity officera, bylo možné boj s ovlivňováním výsledků, kupováním zápasů a nelegálním sázením, touto rakovinou fotbalu a sportu, zesílit,“ konstatoval Fousek.
Javůrek začal hned po svém příchodu spolupracovat se zástupci Národní sportovní agentury (NSA), policie, Vrchního státního zastupitelství, ministerstva financí, Českého olympijského výboru a Institutu pro regulaci hazardních her. Sám má coby bývalý vyšetřovatel spoustu kontaktů.
„Je dobře, že Policie ČR, etická komise i integrity officer s podporou UEFA postupují důrazně. Match fixing je třeba potírat, ať je ve vedení FAČR kdokoliv,“ dodal Fousek, který je stále členem výkonného výboru UEFA.
Trunda už v úterý zdůraznil, že kauza se netýká nikoho z vedení českého fotbalu.