Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Karvinští fotbalisté ovládli souboj s Duklou, druhé lize vévodí o čtyři body

Autor: ,
  20:22
Karvinský záložník Adam Čičovský si kryje míč před Siefem Ali Hindim z Dukly...

Karvinský záložník Adam Čičovský si kryje míč před Siefem Ali Hindim z Dukly Praha. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karvinský záložník Ousmane Conde si hlídá balon před Matějem Hanouskem z Dukly...
Karvinský obránce Jan Chytrý (uprostřed) sleduje míč v duelu s Duklou.
Denis Zamazal z Dukly Praha odkopává míč před karvinským Radimem Breitem.
Jan Hugo Bačkovský, brankář Dukly Praha, likviduje šanci karvinského Adama...
10 fotografií
Karvinští fotbalisté ve šlágru 11. kola druhé ligy porazili doma Duklu 3:0, v čele tabulky odskočili Pražanům na rozdíl čtyř bodů. Stejné manko má i Jihlava, která se výhrou 3:1 v Opavě dostala o skóre na druhé místo. Všechny góly Vysočiny dal belgický útočník Tyrese Omotoye.

Přímý souboj o první místo mezi celky, které ještě v minulé sezoně hrály nejvyšší soutěž, měl jednoznačný průběh. Karviná rozhodla „slepenými“ góly v 32. a 37. minutě, nejprve se prosadil Míšek a poté chytrým lobem Condé. Pojistku přidal v závěru utkání z brejku Samko.

Slezané potvrdili stoprocentní domácí bilanci, na svém hřišti vyhráli i pátý duel v soutěži. Dukla v lize nebodovala po pěti zápasech.

Opava vedla po poločase díky Múdrého trefě, po změně stran ale zářil Omotoye. Belgický útočník v 64. minutě hlavou vyrovnal a v závěru přidal další dvě branky. Omotoye má na kontě pět ligových gólů, všechny nastřílel v posledních třech kolech.

Čtvrté Ústí nad Labem prohrávalo ještě v 62. minutě 0:2, po gólech Simonse a Bzury ale nakonec uhrálo v Prostějově bod. Hanáci remizovali popáté v řadě, v 11 kolech hráli nerozhodně hned sedmkrát. V tabulce jim patří 13. příčka.

Na páté místo se posunula Vlašim díky vítězství 1:0 nad poslední Kroměříží. Příbram podlehla doma 2:3 Třinci. Souboj béček mezi Ostravou a Slavií vyzněl 2:1 pro Baník.

Chance Národní Liga
11. kolo 16. 10. 2026 17:00
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:0 (0:0)
Góly:
50. Musil
Góly:
Sestavy:
Kořán – Záviška, F. Říha, Kulhánek (C), Kurka – J. Hrubeš, Musil (85. Hájek), J. Dufek (67. Teterja), Djordjić (90. Koné) – Mané (46. Soukeník), Hodek (67. Pikolon).
Sestavy:
J. Dostál – Z. Říha, Otrísal, Hlinka (C), Čelůstka (84. Zavadil) – Kulíšek, D. Polák (56. Kříž) – Dočkal (56. Kubr), Kudela (66. Žák), Koryčan – Hais (66. Holík).
Náhradníci:
Kotek – Jindra, Ahmed, Dub, Kane, Naskos.
Náhradníci:
Vajner – Toman, Moučka, Ovesný.
Žluté karty:
8. Mané, 63. Záviška
Žluté karty:
31. Hais, 34. D. Polák, 52. Z. Říha

Rozhodčí: Kubečka – Koranda Beneš

Počet diváků: 390

Chance Národní Liga
11. kolo 16. 10. 2026 18:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 1:3 (1:0)
Góly:
43. Múdry
Góly:
64. Omotoye
84. Omotoye
90+4. Omotoye
Sestavy:
Ciupa – Lehoczki (C), Štěpánek, Turanjanin – Zálešák, M. Novák, Čejka, Múdry (74. Krch), Helešic – Lacík (67. B. Sy), Juritka (83. Owusu).
Sestavy:
Slavata – Hošek, Štrakl, Štětka, Matoušek (60. Moudrý) – Čermák (C), Jambor – Mokrovics (60. M. Lacko), Labaran (60. Křehlík), Sambou (89. Křivánek) – Omotoye (90+5. Odekunle).
Náhradníci:
Jovanoski, Hulva – Diao, Bránecký, Brzobohatý, Srubek.
Náhradníci:
Mastný – Haala, Alkasim, Šelicha, Sinanaj, Usman.
Žluté karty:
42. Štěpánek, 45. Smetana - trenér, 80. Zálešák, 85. Čejka, 90+2. Owusu
Žluté karty:
7. Štětka, 66. Hošek, 85. Čermák

Rozhodčí: Habermann – Hurych, Dohnálek

Počet diváků: 1439

Chance Národní Liga
11. kolo 16. 10. 2026 18:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : FK Třinec FK Třinec 2:3 (1:1)
Góly:
22. Conte
85. Helebrand (vla.)
Góly:
33. Bolf
59. Machuča
90+1. Samiec
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Urbanec (76. Faye) – Švestka, Tošnar (67. Vott) – Fila, Málek, Conte (82. Pešek) – T. Jedlička.
Sestavy:
Murin – Bolf, Simerský, Helebrand, Šehić – Machuča (76. Obuch), Zinhasović – Omasta (C) (76. Vlachovský), Agbo (62. Samiec), Cienciala (90. M. Černý) – Abdoulkarim.
Náhradníci:
Gergela – Zápotočný, Kop, Vrána, Penner, Roušar, Doleček.
Náhradníci:
Mrózek – Nguyen, Zdražil, Brak, Demitra, Dadak.
Žluté karty:
Žluté karty:
31. Bolf, 44. Mrózek, 53. Zinhasović

Rozhodčí: Tomáš Mankovecký. Asistenti: David Žurovec, Ondřej Ježek

Počet diváků: 825

Chance Národní Liga
11. kolo 16. 10. 2026 15:00
FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 2:1 (0:1)
Góly:
55. Temel
71. Drozd
Góly:
32. Belžík
Sestavy:
M. Hrubý (C) – Sirotek, Fiala (46. Látal), Měkota, Řeháček – Frýdl, Temel – Dvořáček, Vlna (90. Kulyk), P. Jaroň (90. Ouly) – M. Bitta (67. Drozd).
Sestavy:
Petrenko – Mervard (59. Necid), Suchý (C), Compaoré (46. Szywala) – Okonkwo (46. Rajnoha), Savović, Mikulanda (59. Barčot), Kolísek (77. Teah), Solarte – Belžík, Cedergren.
Náhradníci:
Hořínek – Krupička, Švrček, Ogbu, Rajčan, Diop.
Náhradníci:
Suchý – Behenský, Potměšil.
Žluté karty:
36. Řeháček
Žluté karty:
11. Okonkwo, 34. Compaoré, 52. Suchý

Rozhodčí: Ehrenberger – Pfeifer, Rosický

Počet diváků: 260

Chance Národní Liga
11. kolo 16. 10. 2026 18:00
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 2:2 (1:0)
Góly:
33. Matoušek I
56. Koudelka
Góly:
62. Simons
71. Bzura
Sestavy:
Mikulec – Surzyn, Endl, Šindelář, J. Kadlec – M. Polášek – Matoušek I (70. Halda), Jalovičor (89. Fišer), Koudelka (C) (81. Binar), Černák (70. Alijagić) – Voleský.
Sestavy:
Holý – Ullman, Březina (C), Fantiš – Bzura (81. Kodad), Osaghae (74. D. Richter), Simons, Goj (57. Idumbo) – Moulis (81. Berelidze) – Diarra (57. D. Černý), Do Marcolino.
Náhradníci:
Kerl – Kolařík, Bauer, Kramář, M. Jaroň, Zapletal.
Náhradníci:
David Němec – Piralić.
Žluté karty:
82. Surzyn
Žluté karty:
25. Moulis, 48. Simons

Rozhodčí: Lovětínský – Cichra, Jurajda

Počet diváků: 664

Chance Národní Liga
11. kolo 16. 10. 2026 17:30
MFK Karviná MFK Karviná : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 3:0 (2:0)
Góly:
32. Míšek
37. Condé
79. Samko
Góly:
Sestavy:
Lapeš – Markovič (9. Chytrý), Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite – Condé (85. Muhammad), Čičovský, Míšek (74. Bello), Selnar (74. Samko) – Kronus.
Sestavy:
Bačkovský – Tomič, Karamatić, Kozma (C), Hanousek – Zamazal (46. Velasquez), Plšek – Mikuš (46. Šebrle), Ali Hindi (66. N. Cissé), Tessilimi (80. Okebugwu) – Diallo (46. Corr).
Náhradníci:
Vodička – Lawali, Kone, Hamza, Praleika, Pira, Konaté.
Náhradníci:
Jágrik – Lilling, Schánělec, Svozil, Franke.

Rozhodčí: Rouček – Machač, K. Hájek

Počet diváků: 1679

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

11. kolo

FK Viktoria Žižkov vs. FC SILON Táborsko //www.idnes.cz/sport
18.10. 10:15
  • 2.25
  • 3.40
  • 2.89
SK Kladno vs. FK Arsenal Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:30
  • 1.84
  • 3.59
  • 3.81

12. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

11. kolo

10. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MFK KarvináKarviná 11 8 0 3 23:12 24
2. FC Vysočina JihlavaJihlava 11 6 2 3 19:12 20
3. FK Dukla PrahaDukla Praha 11 6 2 3 21:18 20
4. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 11 5 4 2 19:13 19
5. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 11 5 3 3 20:14 18
6. Fotbal PříbramPříbram 11 4 5 2 20:18 17
7. FC Baník Ostrava BOstrava B 11 4 2 5 19:16 14
8. SK Slavia Praha BSlavia B 11 3 4 4 20:19 13
9. SK KladnoKladno 10 3 4 3 14:14 13
10. FC SILON TáborskoTáborsko 10 3 4 3 13:13 13
11. Slezský FC OpavaOpava 11 3 4 4 17:20 13
12. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 10 4 1 5 10:17 13
13. 1. SK ProstějovProstějov 11 1 7 3 15:16 10
14. FK TřinecTřinec 11 2 4 5 13:20 10
15. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 10 2 3 5 11:18 9
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 11 1 3 7 9:23 6

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Sparta - Lilleström 1:1, domácí přišli o výhru v nastavení, trest za kiks Guddala

Sparťan John Mercado po jedné z neproměněných šancí.

Sparťanští fotbalisté měli většinu utkání pod kontrolou, z nadějných akcí a příležitostí mohli několikrát stvrdit druhé vítězství v Evropské lize, ale svými možnostmi pohrdli a v nastavení je...

Sparta - Pardubice 2:0, góly v úvodech poločasů, trefili se Mercado a Zelený

Sestřih zápasu
Sparťanský křídelník John Mercado oslavuje vstřelený gól se spoluhráčem...

Zápas cti sparťanští fotbalisté zvládli se ctí. Bez čtyř zraněných hráčů základní sestavy porazili v 10. kole první ligy nevyzpytatelné Pardubice 2:0, když obě branky dali v úvodech poločasů. Nejdřív...

Co všechno jde nedat? Experti tepou impotentní Slavii v Baku: Chybí jí kvalita

Defenziva Sabahu řeší závar před svojí brankou v zápase proti Slavii.

Snad jen u dvojšance Lukáše Provoda svolili k použití slova smůla. Jinak byli k výkonu slávistických fotbalistů velmi kritičtí. „Vytvořili si spoustu šancí, ale žádnou z nich nepromění. Málokdy si...

Karvinští fotbalisté ovládli souboj s Duklou, druhé lize vévodí o čtyři body

Karvinský záložník Adam Čičovský si kryje míč před Siefem Ali Hindim z Dukly...

Karvinští fotbalisté ve šlágru 11. kola druhé ligy porazili doma Duklu 3:0, v čele tabulky odskočili Pražanům na rozdíl čtyř bodů. Stejné manko má i Jihlava, která se výhrou 3:1 v Opavě dostala o...

16. října 2026  20:22

ODPÍSKÁNO: U Sochůrka se experti přiklání k penaltě, v případě Plzně naopak

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Fanoušci naštvaně bouřili, trenér Brian Priske na lavici rozhazoval rukama. „A sudí se nad tím ani nepozastavil,“ prohodil záložník Roman Macek. Měla fotbalová Sparta ve čtvrtečním pohárovém utkání...

16. října 2026  17:17

Jistota Ligy mistrů se vzdaluje. Češi se po ztrátách propadli v žebříčku koeficientů

Děkovačka fotbalistů Sparty po zápase s Lilleströmem.

Poprvé šli v rámci hlavní fáze aktuálního pohárového ročníku do akce všichni čtyři zbývající čeští zástupci a příliš slavně to nedopadlo. Jedna remíza, tři porážky a v žebříčku národních koeficientů...

16. října 2026  15:03

NEOKOUKANÍ: Nejnebezpečnější tvůrce Glossoa. Proč by ho Slavia měla chtít zpět?

Neil Glossoa z Artisu hlavičkuje před dotírajícím Merchasem Doskim.

V brněnském Artisu patří mezi ty, kteří vynikají. A už teď se z Moravy linou hlasy, že by si francouzského krajního obránce Neila Glossou mohla Slavia stáhnout z hostování zpět předčasně už v zimě....

16. října 2026  13:50

Dva góly i dvě střídání a Schick líčil: Tohle nebylo v plánu. Šulce chválili za patičku

Patrik Schick, útočník Bayeru Leverkusen, zahrává penaltu v zápase s Lechem...

Je až k nevíře, jak se to sešlo. Zatímco Patrick Schick v polské Poznani po dvou gólech Lechu (4:0) v 76. minutě střídal, jiný český fotbalový útočník Pavel Šulc ve stejný čas krátce po svém nástupu...

16. října 2026  12:44

Změna v českolipském Arsenalu: mladého trenéra nahradil na lavičce Chorvat

Stipe Matić, nový trenér fotbalistů České Lípy.

Fotbalisté České Lípy, nováčka druhé ligy, mají nového trenéra. Překvapivě zahraničního. Po odvolaném Petru Mathauserovi tým převzal Stipe Matić, chorvatský kouč se zkušenostmi ze švýcarského...

16. října 2026  12:30

Bohemians musí znovu čekat na soupeře. Artis kvůli nemoci odložil sobotní duel

Aleš Čermák poslal Bohemians proti Mladé Boleslavi do vedení.

Ligová fotbalová asociace (LFA) odložila sobotní prvoligový duel mezi Artisem Brno a Bohemians 1905. Důvodem je hromadné onemocnění v kádru domácího celku i mezi členy realizačního týmu. Brněnský...

16. října 2026  11:41

Martínez se omluvil za kritiku vedení United. Klub je podle legendy jako cirkus

Stoper Manchesteru United Lissandro Martínez po vyloučení v utkání s Leedsem.

Po úterním nezdaru v Madridu kritizoval vedení klubu a zpochybnil kvalitu spoluhráčů. Teď vzal svá slova zpět a omluvil se za ně. Lisandro Martínez, obránce Manchesteru United, po pohovoru s trenérem...

16. října 2026  11:10

Nepovedený týden v Evropě: Sparta doma remizovala. Slavia, Plzeň i Jablonec za nula

Útočník Sparty Ebrima Singhateh.

Nejdřív podklouzl. Jakmile vstal, hbitě vyskočil, ale na míč už stejně nedosáhl. Soupeř frnkl za jeho zády a on pak jen smutně schovával obličej v dlaních. Chyba urostlého stopera Tobiase Guddala na...

16. října 2026  10:24

Plzeň v Evropské lize 2026/27: Soupeři, program a výsledky, historie

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce.

Plzeňští fotbalisté vydřeli účast v ligové fázi Evropské ligy, zahájili ji však dvěma porážkami. Před sebou mají minimálně dalších šest utkání. V našem přehledu najdete soupeře, další program Plzně,...

16. října 2026  8:26

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky, soupeři

Martin Cedidla z Jablonce v souboji v zápase s Glasgow Rangers.

Fotbalisté Jablonce zahájili ligovou fázi Konferenční ligy porážkou na hřišti Freiburgu, před sebou však mají ještě minimálně pět dalších zápasů. V našem přehledu najdete informace o soupeřích,...

16. října 2026  8:21

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada.

Fotbalisté Sparty mají po dvou utkáních v ligové fázi Evropské ligy čtyři body. Napřed v Jerevanu porazili Ararat-Armenia 4:1, potom doma remizovali 1:1 s Lilleströmem. Čekají je ještě tito...

16. října 2026  7:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.