Karvinští fotbalisté ovládli souboj s Duklou, druhé lize vévodí o čtyři body

Přímý souboj o první místo mezi celky, které ještě v minulé sezoně hrály nejvyšší soutěž, měl jednoznačný průběh. Karviná rozhodla „slepenými“ góly v 32. a 37. minutě, nejprve se prosadil Míšek a poté chytrým lobem Condé. Pojistku přidal v závěru utkání z brejku Samko.
Slezané potvrdili stoprocentní domácí bilanci, na svém hřišti vyhráli i pátý duel v soutěži. Dukla v lize nebodovala po pěti zápasech.
Opava vedla po poločase díky Múdrého trefě, po změně stran ale zářil Omotoye. Belgický útočník v 64. minutě hlavou vyrovnal a v závěru přidal další dvě branky. Omotoye má na kontě pět ligových gólů, všechny nastřílel v posledních třech kolech.
Čtvrté Ústí nad Labem prohrávalo ještě v 62. minutě 0:2, po gólech Simonse a Bzury ale nakonec uhrálo v Prostějově bod. Hanáci remizovali popáté v řadě, v 11 kolech hráli nerozhodně hned sedmkrát. V tabulce jim patří 13. příčka.
Na páté místo se posunula Vlašim díky vítězství 1:0 nad poslední Kroměříží. Příbram podlehla doma 2:3 Třinci. Souboj béček mezi Ostravou a Slavií vyzněl 2:1 pro Baník.
50. Musil
Kořán – Záviška, F. Říha, Kulhánek (C), Kurka – J. Hrubeš, Musil (85. Hájek), J. Dufek (67. Teterja), Djordjić (90. Koné) – Mané (46. Soukeník), Hodek (67. Pikolon).
J. Dostál – Z. Říha, Otrísal, Hlinka (C), Čelůstka (84. Zavadil) – Kulíšek, D. Polák (56. Kříž) – Dočkal (56. Kubr), Kudela (66. Žák), Koryčan – Hais (66. Holík).
Kotek – Jindra, Ahmed, Dub, Kane, Naskos.
Vajner – Toman, Moučka, Ovesný.
8. Mané, 63. Záviška
31. Hais, 34. D. Polák, 52. Z. Říha
Rozhodčí: Kubečka – Koranda Beneš
Počet diváků: 390
43. Múdry
64. Omotoye
84. Omotoye
90+4. Omotoye
Ciupa – Lehoczki (C), Štěpánek, Turanjanin – Zálešák, M. Novák, Čejka, Múdry (74. Krch), Helešic – Lacík (67. B. Sy), Juritka (83. Owusu).
Slavata – Hošek, Štrakl, Štětka, Matoušek (60. Moudrý) – Čermák (C), Jambor – Mokrovics (60. M. Lacko), Labaran (60. Křehlík), Sambou (89. Křivánek) – Omotoye (90+5. Odekunle).
Jovanoski, Hulva – Diao, Bránecký, Brzobohatý, Srubek.
Mastný – Haala, Alkasim, Šelicha, Sinanaj, Usman.
42. Štěpánek, 45. Smetana - trenér, 80. Zálešák, 85. Čejka, 90+2. Owusu
7. Štětka, 66. Hošek, 85. Čermák
Rozhodčí: Habermann – Hurych, Dohnálek
Počet diváků: 1439
22. Conte
85. Helebrand (vla.)
33. Bolf
59. Machuča
90+1. Samiec
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Urbanec (76. Faye) – Švestka, Tošnar (67. Vott) – Fila, Málek, Conte (82. Pešek) – T. Jedlička.
Murin – Bolf, Simerský, Helebrand, Šehić – Machuča (76. Obuch), Zinhasović – Omasta (C) (76. Vlachovský), Agbo (62. Samiec), Cienciala (90. M. Černý) – Abdoulkarim.
Gergela – Zápotočný, Kop, Vrána, Penner, Roušar, Doleček.
Mrózek – Nguyen, Zdražil, Brak, Demitra, Dadak.
31. Bolf, 44. Mrózek, 53. Zinhasović
Rozhodčí: Tomáš Mankovecký. Asistenti: David Žurovec, Ondřej Ježek
Počet diváků: 825
55. Temel
71. Drozd
32. Belžík
M. Hrubý (C) – Sirotek, Fiala (46. Látal), Měkota, Řeháček – Frýdl, Temel – Dvořáček, Vlna (90. Kulyk), P. Jaroň (90. Ouly) – M. Bitta (67. Drozd).
Petrenko – Mervard (59. Necid), Suchý (C), Compaoré (46. Szywala) – Okonkwo (46. Rajnoha), Savović, Mikulanda (59. Barčot), Kolísek (77. Teah), Solarte – Belžík, Cedergren.
Hořínek – Krupička, Švrček, Ogbu, Rajčan, Diop.
Suchý – Behenský, Potměšil.
36. Řeháček
11. Okonkwo, 34. Compaoré, 52. Suchý
Rozhodčí: Ehrenberger – Pfeifer, Rosický
Počet diváků: 260
33. Matoušek I
56. Koudelka
62. Simons
71. Bzura
Mikulec – Surzyn, Endl, Šindelář, J. Kadlec – M. Polášek – Matoušek I (70. Halda), Jalovičor (89. Fišer), Koudelka (C) (81. Binar), Černák (70. Alijagić) – Voleský.
Holý – Ullman, Březina (C), Fantiš – Bzura (81. Kodad), Osaghae (74. D. Richter), Simons, Goj (57. Idumbo) – Moulis (81. Berelidze) – Diarra (57. D. Černý), Do Marcolino.
Kerl – Kolařík, Bauer, Kramář, M. Jaroň, Zapletal.
David Němec – Piralić.
82. Surzyn
25. Moulis, 48. Simons
Rozhodčí: Lovětínský – Cichra, Jurajda
Počet diváků: 664
32. Míšek
37. Condé
79. Samko
Lapeš – Markovič (9. Chytrý), Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite – Condé (85. Muhammad), Čičovský, Míšek (74. Bello), Selnar (74. Samko) – Kronus.
Bačkovský – Tomič, Karamatić, Kozma (C), Hanousek – Zamazal (46. Velasquez), Plšek – Mikuš (46. Šebrle), Ali Hindi (66. N. Cissé), Tessilimi (80. Okebugwu) – Diallo (46. Corr).
Vodička – Lawali, Kone, Hamza, Praleika, Pira, Konaté.
Jágrik – Lilling, Schánělec, Svozil, Franke.
Rozhodčí: Rouček – Machač, K. Hájek
Počet diváků: 1679