Příbram porazila Ústí nad Labem 1:0 a Táborsko ukončilo triumfem 3:1 nad Slavií B dlouhé čekaní na vítězství.
Karviná potvrdila, že se jí v posledních týdnech více daří venku. Celek, který byl v létě kvůli účasti v korupční aféře přeřazen z první do druhé ligy, ještě stihl rychle odpovědět na vedoucí gól Baníku, po změně stran ale naprosto selhal.
Zápas se zřejmě lámal v 47. minutě, kdy domácí Condé trefil tyč a nenavázal na vyrovnávací branku z úvodu. Po hodině hry poslal mladíky Baníku znovu do vedení Drozd a následné chvíle favorit psychicky nezvládl.
Nejprve se v 65. minutě nechal po dvou napomínáních za protesty vyloučit Breite a za chvíli udělil rozhodčí Starý rovnou červenou kartu Samkovi za úmyslné kopnutí soupeře zezadu. Dvojnásobnou přesilovku zužitkoval znovu Drozd a stvrdil posun ostravské rezervy na osmé místo neúplné tabulky.
Čtvrtá je Příbram, která po vítězství nad Ústím nad Labem ztrácí na Karvinou sedm bodů. Zápas u Litavky rozhodl v 54. minutě po rohovém kopu hlavičkou Fila. Ambiciózní Severočeši prohloubili výsledkovou krizi, už šest kol po sobě nevyhráli a jsou šestí.
Táborsko se v druhé lize dočkalo vítězství poprvé od konce srpna. Jihočeši, kteří v minulé sezoně hráli baráž o nejvyšší soutěž, figurují těsně za Ústím na sedmé pozici. Rezerva pražské Slavie po nedávné nečekané remíze v Karviné podruhé za sebou utrpěla porážku a na desáté příčce vyrovnané tabulky má o dva body méně než Táborsko.
Podzimní část druholigové sezony skončí za týden 16. kolem.
54. Fila
Melichar – Svoboda, Nghabo, Faye, Roušar – Švestka (C), Málek – Conte (63. Kop), Tošnar (63. Penner), Fila (87. Bárta) – T. Jedlička (81. Apea).
Holý – Yaméogo (88. Osaghae), Březina, Peterka (C) – Ullman (59. Kodad), Kott, Fantiš, Idumbo, Moulis (75. D. Richter) – D. Černý (59. Bzura), Do Marcolino.
Bleha – Zápotočný, Ret.
David Němec, Savić – Mráz, Seidl, Berelidze, Goj.
2. Faye, 90+2. Bárta
1. Fantiš
Rozhodčí: Radina – Hájek, Novák.
Počet diváků: 528
17. Condé
3. Dvořáček
62. Drozd
76. Drozd
Lapeš – Chytrý, Yakubu, Milić (75. Pira), Fleišman (C) (66. Markovič) – Breite – Condé, Čičovský, Samko, Selnar (80. Míšek) – Kronus (66. Bello).
M. Hrubý (C) – Řeháček, Měkota, Temel, Elbel – Vlna (90. Kulyk), Frýdl – Dvořáček (46. Látal), Ogbu (58. M. Bitta), P. Jaroň – Drozd (86. Rajčan).
Schovanec, Vodička – Kone, Hamza, Muhammad, Praleika, Konaté.
Babka – Diop, A. Sy, Švrček, Kassama.
54. Fleišman, 58. Bielan, 65. Breite, 83. Yakubu
74. Vlna, 83. Frýdl
65. Breite, 69. Samko
Rozhodčí: Starý – Slavíček, Dresler
Počet diváků: 1574
16. Matějka
52. Plachý
54. Šplíchal
75. Kotrba
Pastornický – Plachý, Havel (C), Nikl, Heppner – Bláha, Miška (68. Toula) – Šplíchal (68. Zeronik), J. Rezek (58. L. Hruška), Kateřiňák (90+1. Poturnay) – Matějka.
A. Rezek – Behenský, Kolísek, Mervard (46. Barčot), M. Suchý (C) – Savović (65. Teah), Belžík (79. O. Mašek), Rajnoha, Szywala (46. Mikulanda) – Kohout (57. Kotrba), Potměšil.
Kerbach – Barac, Řezáč, Schindler, Slouk.
Petrenko – Palivec, Kovář, Palaščák, Chaluš, Beran.
62. Havel
49. Kolísek, 77. Behenský
Rozhodčí: Mach – Kříž, Beneš
Počet diváků: 657