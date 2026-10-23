I jeho ústecký protějšek David Oulehla uznal: „Nemůžu říct, že by kluci nechtěli, intenzitu měli kolem 131 metrů za minutu, to je jízda. Ale nedokázali jsme se do Karviné dostat, byla kvalitnější, přesnější, lepší. Vidíme, že jestli chceme pomýšlet na horní příčky, máme k tomu poměrně daleko.“
Viagem mohl zamotat boj o pozici lídra, ale Karviná si udržela čtyřbodový odstup před jihlavským překvapením a už osmibodový před nebarážovými příčkami. Právě Ústí je čtvrté.
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Karviná vyhrála v Ústí a pojistila si vedení, Dukla opět ztratila body
„Čekali jsme, co s námi udělají zápasy s Táborskem, Duklou a Ústím. Nic těžšího teď nebude. Zatím to vypadá, že jsme na dobré cestě,“ odfoukl si West po zdolání konkurentů.
Poslední hit rozhodl po pasech Ousmane Condeho už v prvním poločase dvěma trefami kanonýr Adam Kronus, který dostává přednost před letní posilou Jakubem Pirem z Baníku. „Adam má sedm gólů a je nejlepší střelec druhé ligy, hraje senzačně. Kdybych to přehnal, on porazil Ústí. A není důvod to měnit,“ vysvětlil trenér Karviné svoji sázku na rodáka z Kladna. „Kdo nehraje, musí si na šanci počkat, a když na hřiště jde, musí dokázat, že tam patří on. Nominaci nedělám já, ale samotní hráči z tréninků a zápasů.“
Domácí, kteří postrádali zraněného střelce Marcolina, zápas před necelou tisícovkou diváků ještě zdramatizovali po trefě Diarry. Jenže naděje vyhasla po čtyřech minutách a úderu Selnara. „Trápí mě, že doma a venku jsme úplně jiné mužstvo,“ želel Oulehla. „O pauze jsme si řekli, že to umíme nepoložit – a to jsme udělali. Dali jsme kontaktní gól, směřovalo to k zajímavé koncovce, jenže třetí branka to zlomila.“
Zlomeně vypadala i Karviná, když za zapletení do korupční aféry přišla o evropské poháry i místenku v lize. Mezi hráči to před novou sezonou vřelo, nikomu se do nižší soutěže nechtělo. Dusno se už vyvětralo. „Po prvním zápase v Opavě jsme udělali kroky, aby se atmosféra zlepšila. S výhrami přišlo sebevědomí i pohoda do kabiny a tréninkového procesu. A s tím také pocit, že to funguje, že by na to mohli mít,“ vykreslil West. „V Ústí si vážím reakce týmu po inkasovaném gólu. Několikrát nás utlumil, teď jsme ale hned přidali další. Konečně jsme zápas dohráli zkušeně.“
Zkušenosti v kádru přitom moc není, byť se mužstvo točí kolem ligových mazáků Breiteho a Fleišmana. „Jejich přínos je neskutečný, zvlášť s přihlédnutím k tomu, že máme extrémně mladý tým. Dávají tomu klid, jistotu, protože se nepodělají z velkých zápasů, zažili už i větší,“ vyzdvihl West.
S ošidnou rolí favorita se Karviná už sžila. „Pasovali nás do ní všichni od prvního kola, což byla strašně těžká pozice, protože tým se rozpadl a složil se narychlo v přípravě. Ještě jsme se ani nesehráli a už jsme byli nuceni vyhrávat. Ústí má výhodu, že chce, ale nemusí za každou cenu,“ porovnal West. „Nás tam všichni tlačí, každý týden, doma venku, silnější soupeř, slabší soupeř, pořád se musí vyhrávat, nesmí se chybovat, musí být zodpovědnost. Pro spoustu hráčů je to nová role a není jednoduchá. Ale vstřebali jsme to dobře a nějaké mouchy vychytali.“
I proto se Karviná uvelebila na čele druholigového pelotonu.