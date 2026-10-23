Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Žádný krok zpět. Do Karviné jsem šel za ambicemi i kvalitním fotbalem, hlásí Míšek

Jiří Seidl
  13:40

Fotbalisté MFK Karviná se radují z prvního gólu, který vtsřelil Štěpán Míšek (čelem vpravo). | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Kádr karvinských fotbalistů doplnil v této sezoně po druhém kole druhé ligy. Nejprve se záložník Štěpán Míšek rozkoukával, čtyřikrát naskočil do utkání jako střídající hráč. Ale v minulých třech zápasech už byl v základní sestavě. A naposledy v duelu s Duklou Praha přispěl k výhře 3:0 i svým prvním gólem.

„Ukázali jsme sílu, ale oba týmy by mohly konkurovat i mužstvům v první lize,“ připomněl Míšek, že v minulé sezoně byl jak karvinský, tak pražský klub mezi elitou.

Jenže Dukla sestoupila a Karvinou o soutěž níž poslali členové etické komise fotbalového svazu za účast jejího někdejšího šéfa Jana Wolfa v korupční aféře.

Karvinští se z těžké rány zvedají a zatím potvrzují, že byť se jejich tým v létě rozpadl, patří mezi favority na postup do první ligy.

Štěpán Míšek z Pardubic oslavuje svůj gól proti Ostravě.

„Zápas s Duklou to ukázal,“ potvrdil Míšek, který do mužstva přišel spolu s Jiřím Hamzou na hostování z Pardubic.

Jednadvacetiletý záložník má na kontě 61 prvoligových zápasů, všechny za Pardubice, když mu první příležitost dal na podzim 2023 trenér Radoslav Kováč.

Neberete nynější hostování v druhé lize jako krok zpět?
Řešil jsem to hodně, tak dlouho jsem zatím nikdy nic neprobíral. Ale důvěřoval jsem agentům i vedení Pardubic. A řekl bych, že to byl dobrý krok. Doufám, že se to ukáže.

Karvinští fotbalisté ovládli souboj s Duklou, druhé lize vévodí o čtyři body

Co vás přesvědčilo?
Věděl jsem, že tady bude ambiciózní tým, který bude chtít bojovat o vršek soutěže. Šel jsem sem za kvalitním fotbalem, což se potvrzuje. A také s tím, že budu hrát, že dostanu nějaké minuty, což se teď děje. Snad to tak bude i nadále.

Zpočátku jste jen střídal. Jak jste to vnímal?
Trenér Roman West tady měl s dalšími hráči přece jen už delší zkušenost. Takže chápu, že měli přednost. A měli jsme i dost výher, takže se sestava neměnila, což také chápu. Nebyl jsem nadšený, že nehraju, ale respektoval jsem to.

Do základní sestavy jste naskočil i díky tomu, že onemocněl Denny Samko. Můžete hrát i vedle sebe?
Doufám, že ano, mohlo by to fungovat. Snad to trenér v záloze nějak poskládá. Důležité je, že nám to sedí v kabině. Že se nám daří i výsledkově a že hraju. Takže jsem tady spokojený.

Šustrovi chyběly od Dukly emoce. Karvinští přesvědčivě zvládli souboj o čelo tabulky

V čem by měla být síla Karviné?
Hrajeme hodně útočně, ale musíme proměňovat šance. A ke konci zápasu se nebát hrát, ještě přidat a potvrdit naši útočnou sílu.

Porazili jste Táborsko a Duklu. Nyní nastoupíte v Ústí nad Labem, které má velké ambice. Je to taková série pravdy?
Dalo by se to tak říct. Ale těžcí soupeři jsou v této soutěži všichni. I ti další, kteří nás ještě čekají. Ty zápasy nás pořádně prověří. Pokud je zvládneme, můžeme ostatním odskočit.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Ústí n. L. vs. KarvináFotbal - 12. kolo - 23. 10. 2026:Ústí n. L. vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 2.78
  • 3.56
  • 2.26
Dukla Praha vs. KladnoFotbal - 12. kolo - 23. 10. 2026:Dukla Praha vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:00
  • 1.56
  • 4.07
  • 5.07
Jihlava vs. VlašimFotbal - 12. kolo - 23. 10. 2026:Jihlava vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:00
  • 2.06
  • 3.54
  • 3.15
Opava vs. Ostrava BFotbal - 12. kolo - 23. 10. 2026:Opava vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:00
  • 2.07
  • 3.59
  • 3.09
Táborsko vs. TřinecFotbal - 12. kolo - 23. 10. 2026:Táborsko vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:00
  • 1.65
  • 3.71
  • 4.77
Stuttgart vs. MönchengladbachFotbal - 7. kolo - 23. 10. 2026:Stuttgart vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
23. 10. 20:30
  • 1.36
  • 6.05
  • 7.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Žádný krok zpět. Do Karviné jsem šel za ambicemi i kvalitním fotbalem, hlásí Míšek

Fotbalisté MFK Karviná se radují z prvního gólu, který vtsřelil Štěpán Míšek...

Kádr karvinských fotbalistů doplnil v této sezoně po druhém kole druhé ligy. Nejprve se záložník Štěpán Míšek rozkoukával, čtyřikrát naskočil do utkání jako střídající hráč. Ale v minulých třech...

23. října 2026  13:40

Dvě remízy nestačí. Řekové dál utíkají, Češi slaví v koeficientu pouze dílčí úspěch

Obránce Brightonu Hadjam (vpravo) se snaží obrat o míč jabloneckého Aliouma..

Ne, zatím to není povedená pohárová sezona z pohledu českých klubů. V týdnu zapsaly jen dvě remízy a to znamená, že se desátí Řekové v žebříčku národních koeficientů nadále vzdalují. Český fotbal...

23. října 2026  13:21

Baník skolila hromadná marodka. Liga s Libercem se odkládá, co pohár se Spartou?

Fotbalisté ostravského Baníku nastoupili k utkání s úctou k zesnulému Luďku...

Sobotní utkání první fotbalové ligy mezi Libercem a Ostravou bylo kvůli hromadnému onemocnění hráčů a členů realizačního týmu Baníku odloženo. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

23. října 2026  11:26,  aktualizováno  12:24

Zažil strasti Jablonce, teď vychytal zázrak. Hanuš: Největší nula? Věřím, že ještě přijde

Jablonecký brankář Hanuš ve snaze vyrazit míč během utkání s Brightonem.

Co nedokázali Raya, Martínez nebo Trafford, zvládl Jan Hanuš. Jablonecký veterán v osmatřiceti letech v Konferenční lize vynuloval rozjetý Brighton, který vládne ofenzivním statistikám ve slavné...

23. října 2026  11:05

Fotbalisté pod jednou střechou. Dočkal s Vaclíkem či Pekhartem budují nové zázemí

Youtuber Mich Sako se spojil se sportovním centrem Day1. Spolupráci představili...

Zkušenosti z profesionálního fotbalu chtějí využít i mimo hřiště. Bořek Dočkal, Tomáš Pekhart a Tomáš Vaclík společně budují sportovní centrum Day1, které propojuje fyzickou přípravu, regeneraci a...

23. října 2026  10:40

FAČR společně s ČSOB daruje miliony, dostane se na 158 amatérských klubů

Šéf českého fotbalu David Trunda na tiskové konferenci po mimořádném zasedání...

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) ve spolupráci s ČSOB podpoří 7,9 miliony korun regionální kluby. V rámci prvního ročníku nového projektu Podpora klubů 2026/2027 tak získá 158 mužstev napříč...

23. října 2026  10:24

Hrošovský se po další prohře zlobil: Laciné chyby, takové góly nemůžeme dostávat

Kapitán Plzně Hrošovský odehrává míč před hráči Levski Sofia.

Neuspěli ani ve třetím utkání skupinové fáze Evropské ligy. Po domácí porážce s bulharským Levski Sofia (1:2) zůstávají fotbalisté Plzně bez bodového zisku a jejich naděje na postup do vyřazovací...

23. října 2026  8:50

Večer v řeckém papiňáku. Jak se hodinky strachovaly o uši a Sparta přišla o body

Fotbalisté Olympiakosu slaví s fanoušky triumf nad Spartou v Evropské lize.

Od našeho zpravodaje v Řecku Drželi se zuby nehty. Pohroma dlouho visela ve vzduchu, ale mockrát se ji povedlo odvrátit. Dvanáct minut před koncem už ne. Brankář Surovčík padl na kolena a chytil se za hlavu, jako by nemohl...

23. října 2026  8:20

Jak si Jablonec splnil svůj sen. Majitel slzel, kapitán se smál: Brighton narazil do zdi

Jablonecký obránce Cedidla zasahuje v zápase s Brightonem.

Dobrých deset minut se na začátku nedotkli balonu. Kolem navoněných soupeřů, kteří si s naprostou samozřejmostí ťukali jednu přihrávku za druhou, zdvořile nakračovali, cupitali, couvali. Snad se i...

23. října 2026

Priske: Výsledek je fér, my jsme naši šanci nevyužili. Měla by to pro nás být lekce

Brian Priske, kouč Sparty

Od našeho zpravodaje v Řecku Řecký novinář mluvil možná minutu, otázku formuloval zdlouhavě a složitě, přitom v zásadě byla jednoduchá: „Přijeli jste si sem pro bod?“ Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, mu odpověděl stroze:...

23. října 2026  6:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Smůla, laxnost, nebo obojí? Proč padl gól, který rozbolel Spartu

Mexický útočník Armando Gónzalez z Olympiakosu hlavičkuje, míč do vlastní brány...

Od našeho zpravodaje v Řecku Jeden z nejmenších hráčů na hřišti hlavičkuje z výhodné pozice mimo bránu. Přesto je z toho gól. „Štěstí na naší straně rozhodně nebylo,“ ulevil si sparťanský fotbalista Patrik Vydra.

23. října 2026

Plzeň v Evropské lize 2026/27: Soupeři, program a výsledky, historie

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce.

Plzeňští fotbalisté vydřeli účast v ligové fázi Evropské ligy, po třech kolech však nemají ani bod. V našem přehledu najdete jejich soupeře, další program, výsledky i termíny jednotlivých kol.

23. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×