Žádný krok zpět. Do Karviné jsem šel za ambicemi i kvalitním fotbalem, hlásí Míšek

„Ukázali jsme sílu, ale oba týmy by mohly konkurovat i mužstvům v první lize,“ připomněl Míšek, že v minulé sezoně byl jak karvinský, tak pražský klub mezi elitou.
Jenže Dukla sestoupila a Karvinou o soutěž níž poslali členové etické komise fotbalového svazu za účast jejího někdejšího šéfa Jana Wolfa v korupční aféře.
Karvinští se z těžké rány zvedají a zatím potvrzují, že byť se jejich tým v létě rozpadl, patří mezi favority na postup do první ligy.
„Zápas s Duklou to ukázal,“ potvrdil Míšek, který do mužstva přišel spolu s Jiřím Hamzou na hostování z Pardubic.
Jednadvacetiletý záložník má na kontě 61 prvoligových zápasů, všechny za Pardubice, když mu první příležitost dal na podzim 2023 trenér Radoslav Kováč.
Neberete nynější hostování v druhé lize jako krok zpět?
Řešil jsem to hodně, tak dlouho jsem zatím nikdy nic neprobíral. Ale důvěřoval jsem agentům i vedení Pardubic. A řekl bych, že to byl dobrý krok. Doufám, že se to ukáže.
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Co vás přesvědčilo?
Věděl jsem, že tady bude ambiciózní tým, který bude chtít bojovat o vršek soutěže. Šel jsem sem za kvalitním fotbalem, což se potvrzuje. A také s tím, že budu hrát, že dostanu nějaké minuty, což se teď děje. Snad to tak bude i nadále.
Zpočátku jste jen střídal. Jak jste to vnímal?
Trenér Roman West tady měl s dalšími hráči přece jen už delší zkušenost. Takže chápu, že měli přednost. A měli jsme i dost výher, takže se sestava neměnila, což také chápu. Nebyl jsem nadšený, že nehraju, ale respektoval jsem to.
Do základní sestavy jste naskočil i díky tomu, že onemocněl Denny Samko. Můžete hrát i vedle sebe?
Doufám, že ano, mohlo by to fungovat. Snad to trenér v záloze nějak poskládá. Důležité je, že nám to sedí v kabině. Že se nám daří i výsledkově a že hraju. Takže jsem tady spokojený.
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V čem by měla být síla Karviné?
Hrajeme hodně útočně, ale musíme proměňovat šance. A ke konci zápasu se nebát hrát, ještě přidat a potvrdit naši útočnou sílu.
Porazili jste Táborsko a Duklu. Nyní nastoupíte v Ústí nad Labem, které má velké ambice. Je to taková série pravdy?
Dalo by se to tak říct. Ale těžcí soupeři jsou v této soutěži všichni. I ti další, kteří nás ještě čekají. Ty zápasy nás pořádně prověří. Pokud je zvládneme, můžeme ostatním odskočit.