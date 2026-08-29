Naváže Karviná na ligovou produktivitu? Musíme být ještě údernější, říká trenér

„Věřili jsme hráčům, kteří nastoupili,“ zmiňuje karvinský trenér Roman West změny v sestavě před pohárovou porážkou. „Museli jsme dát příležitost i dalším hráčům. Jestli to byl dobrý tah, se ukáže teď v Příbrami.“
|
Karvinou vyřadil z poháru divizní soupeř, mladík z Baníku nasázel sedm branek
Karvinští v lize ožili nejen bodově, ale i střelecky. Zatímco v úvodních třech kolech dali jen tři góly, v dalších zápasech proti České Lípě (5:2) a Žižkovu (3:0) už jich bylo osm. „Potřebujeme ale být ještě údernější,“ burcuje trenér West, jehož těší, že si hráči dokážou vytvořit hodně šancí.
Jak tedy ještě zlepšit koncovku?
Je to otázka času, trpělivosti. Musíme na tom pracovat na tréninku. Pokud by nám to nešlo, museli bychom přivést nějakého střelce. V lize nám v minulých dvou zápasech útočná fáze fungovala, takže musíme hráče podržet.
O snaze přivést střelce jste hovořil na začátku sezony. Už to není aktuální?
Pokud jsme si v Opavě, doma s Vlašimí a pak v Prostějově (2:1) v útoku téměř nic nevytvořili, bylo nasnadě hovořit o posílení útoku. To ale nebyla kritika, jen konstatování faktu. A Piris (útočník Jakub Pira) se toho chytil. Je to mladý útočník, a když dá ve dvou utkáních tři góly (České Lípě a Žižkovu), je to skvělé.
Jak se vám zatím jeví poměrně zkušený útočník Ondřej Šašinka?
Chytil se Pira, takže on je teď pro nás jedničkový útočník. Za ním jsou Konate a Šašinka. Šaša si musí na šanci počkat, dlouho nehrál, netrénoval, potřebuje ještě čas.
Místo posily do útoku jste minulý týden na hostování s opcí přivedli do zadních řad čtyřiadvacetiletého Srba Alexe Markoviće ze Zbrojovky Brno. Co si od něj slibujete?
Stáli jsme o něj dlouhou dobu. Potřebovali jsme tým doplnit o vysokého hlavičkáře, který je dostatečně rychlý a obratný. Hodí se nám i do konstruktivní rozehrávky. Jen přišel do rozjetého vlaku, mužstvo teď funguje, takže není důvod sestavu rozbíjet. Ve stoperské dvojici se výborně doplňují Milić a Yakubu.
|
Breite po přestupu do Karviné: Mentorství neexistuje. S mladými je to dnes složité
Nino Milić je však spíše křídelník.
Ano, ofenzivní levé křídlo. Do středu obrany jsme ho dali z nouze, s Yakubuem si ale sedli. Takže nemám důvod do toho sahat, pokud bude mužstvo hrát, jak má. Marković si musí počkat, ale může hrát i defenzivního záložníka.
Takže nově se tvořící mužstvo už si sedá?
Dalo by se říct, že ano. Ale vše je moc rychlé. Původní tým se rozpadl, za pochodu jsme stavěli nový. Skládali jsme ho v prvním a druhém kole. Překvapuje mě, jak rychle se tým dal dohromady. Ale uvědomujeme si, že může přijít útlum a my ho budeme muset zvládnout, abychom i v takovém případě sbírali body.
Může ještě někdo stávající kádr doplnit?
Máme zájem o několik hráčů, abychom měli konkurenční prostředí. Chceme tým zkvalitnit, aby hráči museli na každém tréninku a v každém zápase odvádět maximum, abychom se zlepšovali.
Na které posty cílíte především?
Na pravém beku hraje Conde, který je však křídlo. Ale i tam potřebujeme doplnit, protože Selnar a Kronus nemají nikoho na střídání.
A hrozí, že ještě někdo odejde?
Zatím není nic na pořadu dne, ale stát se může všechno.